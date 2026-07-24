Это тотальная война

На днях глава МИД Украины в 2020–2024 годах употребил термин «тотальная война», давая определенную оценку ситуации. Это вызвало различные трактовки и, как следствие, дало повод разобраться в сути этого понятия.

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В первом понимании «тотальная война» — это когда боевые действия ведутся не только на фронте и на всю глубину боевого построения группировок войск сторон, но и затрагивают саму способность стран поддерживать войну, то есть критическую инфраструктуру и экономику. Собственно, именно в этом смысле и говорил бывший министр.

Другое дело, что эта тенденция в противостоянии Украины и РФ возникла не вчера. По сути, РФ ведет боевые действия в логике тотальной войны с осени 2022 года — когда стало ясно, что быстро захватить Украину не удастся. Украина, хотя и нарастила в 2024–2026 годах возможности наносить удары на стратегическую глубину, в отличие от РФ, старается максимально сосредоточиться на подрыве способности противника вести войну, не затрагивая при этом объекты жизнеобеспечения (в отличие от действий самой РФ).

Главный урок — не подорвать себя изнутри

То есть Украина наносит удары по способности финансировать войну (нефтепереработка и экспорт) и вести боевые действия (ВПК). Однако Украине сложно придерживаться исключительно «джентльменской» логики: ход боевых действий подталкивает к более широкой трактовке того, что именно позволяет РФ поддерживать войну, — собственно, так же, как это ранее сделала сама РФ.

В целом же происходит взаимное ввержение друг друга в каменный век в надежде сделать это раньше, чем противник. К этому подталкивает тот факт, что ни одна из сторон не может достичь своих политических целей исключительно действиями на линии фронта. Отсюда — попытка повлиять на ситуацию на фронте ударами по тылу и, как следствие, сочетание горизонтальной (географической) и вертикальной (новые типы целей и средств) эскалации.

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Однако общая тенденция такова, что средств для того, чтобы отбросить друг друга в каменный век — на ту или иную глубину, — становится всё больше, даже без необходимости действовать по классической схеме: сначала завоевать господство в воздухе, а затем наносить постоянные удары пилотируемой авиацией по всей глубине территории противника.

А другое понимание тотальной войны связано с мобилизацией максимальной доли ВВП на военные нужды. Такая трактовка тотальной войны возникла после Первой мировой войны. Главный урок здесь заключается в необходимости баланса: нужно мобилизовать максимум ресурсов, но при этом не подорвать страну изнутри из-за того, что ее функциональность упадет ниже определенного предела. Ведь война на истощение — это война, в которой в жертву приносится будущее.

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Текст опубликован с разрешения автора

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