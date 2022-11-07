Кремль поставил на этом жирный крест. Что у России с продажей оружия 7 ноября, 13:45

Россия проиграла в этом направлении и показала, что «король голый»

Если проанализировать информацию в западной и ближневосточной прессе, то можно сделать вывод о том, что вторжением в Украину Кремль поставил жирный крест на своих амбициях продавца современного и передового оружия.

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Во-первых, все эксперты сходятся на том, что российские образцы малоэффективны и проигрывают западным аналогам. Такие выводы можно сделать, если проанализировать использование российского оружия в войне и противодействие ему западным оружием. После этого анализа покупка российского оружия может быть обусловлена лишь заметной разницей в цене, но цена российского оружия незначительно ниже, а иногда и выше аналогичных западных образцов.

Во-вторых, из-за санкций и ограничения доступа к запчастям, технологиям и материалам Россия теряет возможность производить передовое оружие даже для себя. А о продаже на экспорт при такой ситуации можно забыть. Кроме того, ставится под сомнение даже возможность России обеспечить те, контракты, что были ранее, так же выполнить ремонт военной техники, которая была продана ранее. Это точно не делает Россию надежным поставщиком.

В-третьих, Россия в данных условиях не просто не способна конкурировать с западными аналогами, но и не способна разрабатывать и создавать новые образцы современного оружия. Это значит, что Россия проигрывает гонку и автоматически исключается из группы лидеров, продающих высокотехнологичное и эффективное оружие. Все выше перечисленное отбрасывает РФ, как поставщика, в группу ширпотреба и торговцев стандартным оружием.

Это не последний развенчанный миф о величии России

Конечно, у России останется возможность продавать автоматы Калашникова и модернизированные образцы советского оружия в страны третьего мира. Хотя, вспоминая выдачу мобилизованным ржавых автоматов, можно поставить под сомнение и эту возможность. В любом случае, как бы нам это не нравилось, но эта война стала возможностью испытать огромное количество оружия в реальных боевых условиях. Читая оценку профильных экспертов легко прийти к выводу, что Россия проиграла в этом направлении и показала, что «король голый».

Красивая легенда о России, как о производителе высокоэффективного и высокотехнологического оружия лопнула, как мыльный пузырь, так же, как и миф о «второй армии мира». И что-то мне подсказывает, что это не последний развенчанный миф о величии России, который мы еще увидим.

Россия оказалась колоссом на глиняных ногах, с упущенными возможностями, потерянным временем и разворованным Путиным бюджетом. Падение этого колосса — теперь вопрос лишь времени. А начало самого процесса положено вторжением Путина в Украину.

Текст опубликован с разрешения автора

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