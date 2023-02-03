Почему так важен Угледар. Анализ боевых действий 3 февраля, 07:13 Эксклюзив NV

Эта попытка реконструировать события в районе Угледара — ответ на соответствующие запросы. Далека от полноты, но может дать полезные подсказки

Угледар — небольшой, но густонаселенный «городок» с множеством высотных зданий размером примерно 1000 на 1000 метров, расположенных на местности, ровной, как кухонный стол. Это почти как в одном из типичных (пусть и совершенно глупых) голливудских фильмов с большой высокой крепостью посреди пустой плоской пустыни, окруженной полями. Неподалеку находится дачные участки (к юго-востоку от города) и угольная шахта Южнодонбасская (к северо-востоку от города; благодаря этой шахте и появился Угледар).

Видео дня

Угледар важен тем, что вместе с этой шахтой он был превращен в «укрепление» ВСУ, и это всего в нескольких километрах к северу от единственной железнодорожной ветки, соединяющей Донецк с Крымом. Действительно, некоторые участки этой железной дороги к востоку от города находятся менее чем в 1000 метрах от украинских позиций, что, в свою очередь, означает, что они небезопасны для русских. Я уверен, что даже Путин знает о важности оттеснения украинцев от этой железной дороги…

Неудивительно, что с сентября 2022 года 58-я ОА ВС РФ растратила две полные бригады, пытаясь добраться до Угледара через село Павловка, расположенное к юго-западу от него. При этом Павловка была полностью разрушена, и даже украинцы отказались от попыток полностью ее контролировать: задача заключалась в том, чтобы не дать русским использовать ее как плацдарм для наступления на Угледар. В конце концов в один из декабрьских дней украинцы ушли из этого села.

В течение того же месяца и первой половины января 58-я ОА была занята восстановлением потрепанных частей и получением подкреплений, прежде чем предпринять новую попытку. Для своего нового наступления армия сосредоточила 40-ю и 155-ю бригады морской пехоты (первоначальный контрактный состав последней был уничтожен в Павловке еще в октябре), 136-ю мотострелковую бригаду, 123-й стрелковый полк («ДНР»), Батальоны «Восток» и «Каскад» (оба были усилены до полкового уровня), как минимум полк спецназа и несколько второстепенных подразделений ГРУ.

Кажется, никто в России не извлек уроков из того, что произошло в Макеевке

Имейте в виду следующее: после мобилизации в конце сентября ВС РФ прекратили работу в своих знаменитых БТГ. Таким образом, 58-я ОА действительно развернула для этого наступления в эквиваленте примерно четырех полных маневренных бригад плюс две артиллерийские бригады. Скажем, всего около 20 тыс. военнослужащих, 90 ОБТ, возможно, в два раза больше БМП и около 100 артиллерийских орудий.

24 января русские начали наступление, попытавшись уничтожить передовые украинские позиции, очевидно, между Павловкой и Никольским и на восточной стороне Угледара, с помощью РСЗО ТОС-1. Хотя на видео это выглядит как «ад» (и, безусловно, «сопоставимо с адом» для тех, кто находился в пределах целевой области), я не уверен, что эта тактика вообще-то эффективна: сообщений, указывающих на большое количество жертв со стороны украинской 72-й механизированной бригады, которая составляет основу обороны Угледара, попросту нет.

Теперь некоторые говорят, что за ударами ТОС-1 последовали — «принудительные» — массированные артиллерийские обстрелы Угледара с целью ослабить оборону. Другие говорят, что артиллерийских обстрелов не было, потому что русские пытались застать украинцев врасплох.

Затем русские атаковали через Павловку с ее северной окраины — с выходом прямо на южный Угледар. Некоторые говорят, что они действительно пытались обойти западную часть города с целью окружить его. Возможно, но я предполагаю, что им не особо импонировала идея маршировать более 1000 метров по открытому пространству с полным украинским гарнизоном на глубоком фланге. С другой стороны, ну, судя по интеллектуальным качествам офицеров ВС РФ — тут никогда не угадаешь.

Достоверно то, что одновременно с этой атакой на юго-западе российская морская пехота продвинулась из Никольского вокруг дачного участка с южной стороны, прежде чем повернуть на север, потому что первые два дня этого наступления российские социальные сети были переполнены сообщениями о перестрелках с «украинцами, оказавшимися в тылу русских».

Читайте также: Иван Яковина Путин готовит большое наступление

До 25 января появлялись сообщения, свидетельствующие о повышенной активности ВКС в этом районе: Су-25 и ударные вертолеты, должно быть, совершили несколько десятков самолетовылетов, непрерывно обстреливая украинские позиции неуправляемыми ракетами. Именно под прикрытием авиаударов и огня русской артиллерии морская пехота продвинулась через «дачный район» на север, очевидно, стремясь обойти Угледар и окружить его с востока (по этой причине для них имело бы смысл продвигаться от Павловки на север и таким образом пытаться окружить Угледар с запада, но, опять же: извините, у меня нет четкого подтверждения в этом отношении).

В какой-то момент 26 января, возможно, после очередного залпа ТОС-1 в ночь на 27 января, русские, как сообщается, добирались до заправочной станции на северной окраине дачного участка, примерно в 400 метрах от Угледара. Не знаю, разворачивалось ли все по плану, или кто-то ошибся, но в этот момент они повернули на северо-запад и атаковали юго-восточную сторону Угледара.

Это была очень плохая идея. Они продвигались по относительно узкому маршруту, все время в поле зрения украинских наблюдателей, размещенных на крышах высоких зданий в Угледаре, а теперь перед ними было около 500 метров открытой местности на восточной окраине города. Хуже всего то, что к 27 января украинцы были готовы, и поэтому наступающие русские попали под очень точный и систематически развернутый огонь украинской артиллерии, который остановил их морскую пехоту. Когда пехота была задержана, остановились и сопровождающие ее ОБТ Т-80 и БМП-2 — а потом они стали массово гибнуть. При этом украинская артиллерия не только наносила большие потери наступающим частям, но и ударяла им в тыл, перекрывая как пути снабжения, так и возможные пути отхода. Наконец, 28 января 1-й танковый и 72-й механизированный контратаковали дачный район с северо-востока и уничтожили или захватили тех потрясенных русских, которые еще оставались поблизости.

Разумеется, россияне ввели подкрепление и перегруппировали свои потрепанные и деморализованные части, и 30 января вернулись к атаке с южной части дачного района в северном направлении. Кроме того, они начали атаковать гарнизоны 68-й отдельной мотопехотной бригады в селах Золотая Нива и Пречистовка, западнее Угледара. Однако ничего из этого не произвело сильного впечатления на ВСУ, которые также заявили о сбитии в этих боях около 5−6 вертолетов Ка-52 — все с 24 по 28 января.

31 января русские снова атаковали Угледар напрямую, на этот раз действуя меньшими группами. Это было слишком мало и закончилось потерей еще одной группы Т-80 и БМП-2. Остатки морской пехоты 40-й и 155-й бригад вернулись в район Мыкильского.

В целом: это была не «мелкая-», не «пробная» и не «отвлекающая», а по-настоящему крупная атака почти всеми силами, которые 58-я ОА смогла собрать воедино. Денис Пушилин может быть коррумпированным и некомпетентным политиком, но он четко сказал: «Освобождение этого города решает многие проблемы».

Похоже, русские рассчитывали захватить два батальона 72-го полка, дислоцированные в Угледаре, в начале своей атаки (город и окрестности слишком малы, чтобы втиснуть в него больше войск), а затем намеревались продвинуться дальше на север, возможно, по направлению к южному флангу сил ВСУ, дислоцированных по старой линии управления в Донбассе. План не сработал благодаря быстрой реакции остальной части 72-й, и в особенности. хорошо спланированному огню 55-й артиллерийской и хорошей поддержке первоклассной 1-й танковой бригады. Это превратило эту российскую операцию в фиаско: народная разведка передает, например, что 155-я бригада морской пехоты потеряла 200−230 человек убитыми за первые три дня этой операции, а еще в соцсетях ходит слух, что все задействованные российские подразделения потеряли «до 20 тыс. человек» (ранеными, убитыми и пропавшими без вести) за последнюю неделю. Скорее всего, это (сильно) преувеличено, но некоторые российские источники указывают, что два задействованных подразделения наотрез отказались атаковать, увидев, что происходит впереди них. Насколько мне известно, официально ничего из этого не подтверждено, и вряд ли это изменится в ближайшее время. Не вызывает сомнений то, что Угледар определенно остается в руках украинцев.

Я думаю, пока 58-я ОА не найдет способ обезопасить (сильно укрепленную) шахту Южнодонбасская, она не справится ни с каким наступлением в районе Угледара. Разумеется, британское министерство обороны заявило, что русские готовят еще одну «сфокусированную атаку» в районе Угледара.

Постскриптум

Часть русских подкреплений, о которых заявляли англичане — по украинским источникам: до 1500 человек — собиралась в селе Кирилловка, к югу от города. Основная их масса была размещена в местной школе, которую 28 января обстреляли то ли М142, то ли М270 ВСУ. Число жертв остается неизвестным, но может исчисляться «сотнями»: действительно, это могло стать причиной упомянутых выше слухов о массовых потерях ВС РФ в районе Угледара. Кажется, никто в России не извлек уроков из того, что произошло в Макеевке.

Перевод NV

Текст опубликован с разрешения автора. Впервые напечатано на medium.com

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди NV