Треш с судьями, руководителями спецслужб и миром Хуэя 26 мая, 18:27

Чем жила страна 26 мая 2023 года

● Хуеєва формула миру, — саме те, що ви подумали. Спецпредставник уряду Китаю Лі Хуей, імовірно, намагався переконати європейських візаві, що їм потрібно закликати до припинення вогню в Україні, визнавши за Росією окуповані українські території. Про це написала The Wall Street Journal із посиланням на західних чиновників, ознайомлених із ходом переговорів посланця Пекіну в європейських столицях.

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Хуей, який цього місяця відвідав Київ, Варшаву, Берлін, Париж і Брюссель, закликав європейські уряди розглядати КНР як економічну альтернативу США, і заявив, що вони повинні діяти швидко, щоб покласти край конфлікту між РФ і Україною, перш ніж він пошириться.

Західні чиновники заявили: поки що зарано відкидати зусилля Пекіна. Але поставили під сумнів здатність Китаю діяти як чесний посередник у будь-яких переговорах, враховуючи, наскільки тісно він пов’язаний з Москвою.

Хуей має сьогодні прибути до столиці РФ. МЗС Китаю не відповіло на запит WSJ про коментар.

● Чого не зможе Кремль, — прогноз на війну від топ-генерала США. Країна-терористка Росія не може виграти війну проти України військовим шляхом, а Україна здатна звільнити всі захоплені російськими окупантами території, але, ймовірно, не найближчим часом. Про це заявив генерал Марк Міллі, глава Об'єднаного комітету начальників штабів США, за підсумками засідання Рамштайн. На його думку, бої триватимуть і будуть «важкими та кривавими», а Україна і країна-агресор зрештою або проведуть переговори, або війна дійде до завершення військовим шляхом.

● Україна може зненацька стати членом НАТО. Окремі країни Європи розглядають можливість прийняти Україну в НАТО навіть до «повної перемоги» Києва. Про це написала The New York Times.

Мало хто на Заході хоче нескінченної війни, вже побоюючись зниження народної підтримки через безмежне фінансування і брак танків, засобів ППО і боєприпасів, яких потребує Україна. «Були різні пропозиції зробити Україну неперетравлюваним їжаком для Росії, настільки напханим сучасним західним озброєнням, щоб вона, навіть не ставши членом НАТО, могла стримувати Москву», — написала NYT. Вперше цю ідею (прикладом для неї став Ізраїль) висунули колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен і глава ОП Андрій Єрмак. Її зараз підтримують багато хто в НАТО. Однак в Ізраїля є ядерна зброя, а в України її немає. І навіть двосторонні оборонні зобов’язання членів НАТО для України можуть зрештою втягнути весь Альянс у війну.

Водночас багато офіційних осіб та аналітиків вважають, як зазначала раніше прем'єр Естонії Кая Каллас, що єдина реальна безпека для України — це членство в НАТО, «коли дозволять умови». Ще одна перевага, за її словами, полягає в тому, що включення України до НАТО буде «дешевше, набагато дешевше», ніж перетворення її на мілітаризованого їжака протягом наступних 50 років.

● НАТО хоче нових відносин з Україною. Члени НАТО мають намір запропонувати Україні оновлений формат відносин, що має продемонструвати політичну підтримку її заявки на членство, але конкретна дорожня карта для вступу все ще залишається віддаленою перспективою. Про це написало видання Euracitiv. За його даними, країни НАТО прагнуть підвищити статус офіційного Києва у своїх відносинах, створивши Раду Україна-НАТО. За словами кількох дипломатів альянсу, ця ідея отримала підтримку і стане сигналом до поліпшення відносин.

● Унаслідок ранкового ракетного удару Росії по ветклініці в Дніпрі загинули двоє людей. Ще щонайменше 23 зазнали поранень, зокрема двоє дітей (трьох та шести років). «Російські терористи вкотре підтверджують свій статус борців з усім гуманним та чесним. Маємо перемогти цих нелюдів безповоротно та якомога швидше. Тому що наш час — це наші люди. А наші люди — це найдорожче, що є в Україні», — заявив Володимир Зеленський.

І це після важкої ночі:

● Вночі у Києві та низці областей України було оголошено повітряну тривогу. Росія завдала комплексного удару дронами і ракетами різних типів. Цілями атаки стали Київ, Дніпропетровська і Харківська області. За даними Повітряних сил ЗСУ, РФ запустила 17 ракет різних типів (10 крилатих з бомбардувальників в районі Каспійського моря та 7 зенітних С-300/ С-400 з території Запорізької області), а також 31 «шахед». Було збито 10 крилатих ракет і 23 ударних дрони. В районі Києва збито всі цілі.

У Києві внаслідок падіння уламків в Оболонському районі зафіксовано пошкодження даху одного з торговельно-розважальних центрів, без займання і критичних руйнувань; на парковці в іншій частині району пошкоджені автомобілі. В Шевченківському районі зафіксовано падіння уламку на приватний будинок. Пошкоджено дах та вікно. У Київській області уламками ракет пошкоджено сім приватних будинків, влучань і постраждалих немає. У Дніпрі пожежі спалахнули у приватному секторі, а також на двох приватних і одному транспортному підприємстві.

● Під час нічної атаки Росії ППО не вдалось збити всі цілі, оскільки противник застосував інші типи озброєння, заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Йдеться по зенітні керовані ракети С-300, С-400. «Ну і напрямок атаки переведено з Заходу на Схід», — додав він.

● Вночі 26 травня над центром російського міста Краснодар пролунали гучні вибухи. З’явилося відео ймовірного удару безпілотника. Ціллю удару могла бути вишка зв’язку. Пізніше губернатор Краснодарського краю заявив, що причиною вибуху було падіння двох безпілотників. За його словами, є руйнування, але «життєзабезпечувальна інфраструктура не постраждала». Без постраждалих.

● Безпілотник атакував будівлю Газпрому в Бєлгородській області РФ, скинувши вибуховий пристрій. Як повідомило видання Baza з посиланням на джерела, удар стався в селищі Жовтневе в ніч на 26 травня. Унаслідок атаки дрона в будівлі було вибито вікна, а також пошкоджено фасад і покрівлю.

● Мінус 460 вояків та купа гармат. В Україні за минулу добу ліквідували 460 російських окупантів. Загалом втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення досягли 205 720 військових. Це дані Генштабу ЗСУ на ранок.

Крім того українці знищили: танків — 3796 (+1 за добу), бойових броньованих машин — 7435 (+3), артсистем — 3384 (+25), РСЗВ — 570 (+0), засобів ППО — 328 (+1), літаків — 310 (+1), вертольотів — 296 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2910 (+2) та багато іншого.

● Президент Володимир Зеленський подякував бійцям Нацгвардії, які вчора збили у Запорізькій області два російських штурмовики Су-25.

● З’явилося відео з моментом удару українського морського дрона по російському кораблю-розвіднику Іван Хурс (атака сталась 24 травня на північ від Босфору). Внаслідок стався потужний вибух в районі корми ворожого судна.

● Коаліція F-16 починається. Данія та Нідерланди очолять європейську коаліцію з підготовки українських пілотів на винищувачах F-16. Про це заявив вчора міністр оборони США Ллойд Остін після засідання Контактної групи Рамштайн.

Найближчими тижнями Данія і Нідерланди разом зі США та іншими партнерами розроблять план тренувань українських пілотів. Норвегія, Бельгія, Португалія та Польща готові приєднатися до програми навчання. За словами Остіна, союзники очікують, що скоро до коаліції долучиться більше країн.

● Чому F-16 лише зараз? Зі свого боку вже згаданий вище генерал Марк Міллі пояснив, що на початку повномасштабного вторгнення Україні потрібна була інша зброя, зокрема протитанкова, і партнери постачали її. Він спростував, що рішення про F-16 було ухвалено під тиском. За його словами, союзники провели серйозний військовий аналіз, оцінили ризики та потреби України на полі бою й ухвалили рішення в координації з Україною.

● Нідерланди, ймовірно, відправлять винищувачі F-16 (орієнтовно 12−18 літаків) в Україну після навчання пілотів, написало Bloomberg із посиланням на анонімні джерела, знайомі з питанням.

● Іспанія передасть Україні ще чотири бойових танки Leopard 2A4 і нову партію бронетранспортерів M-113. Про це під час зустрічі Рамштайн повідомила міністр оборони цієї країни Маргарита Роблес.

● Швеція протягом літа передасть Україні самохідні 155 мм артилерійські установки Archer (орієнтовно — 8 екземплярів). Разом із ними прибудуть навчені екіпажі.

● США готують нову допомогу, включно з ракетами. США незабаром оголосять про новий пакет військової допомоги Україні на суму до $300 млн, повідомило агентство Reuters із посиланням на два офіційні джерела. Його можуть офіційно анонсувати 26 травня, або після вихідних до Дня пам’яті в США (29 травня). Очікується, що до пакету увійде ще більше ракет GMLRS для реактивних систем залпового вогню HIMARS і боєприпаси.

● Уряд Литви анонсував новий пакет військової допомоги для ЗСУ. Серед іншого, очікуються поставки безпілотників і боєприпасів.

● США рішуче засуджують заяви про переміщення російської ядерної зброї до Білорусі, заявив представник Держдепу Метью Міллер. Водночас він зазначив, що США «не бачать причин змінювати свій підхід щодо готовності ядерних сил».

25 травня диктатор Олександр Лукашенко заявив, що Росія почала переміщати ядерні боєприпаси в Білорусь.

● Можливе розгортання Росією ядерної зброї в Білорусі навряд чи означатиме хоч якусь ескалацію, а візит лідерів Євразійського економічного союзу до Москви може свідчити про план Кремля вибудувати схему обходу санкцій. Про це йдеться у зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW) за 25 травня.

● Японія розширила список санкцій проти РФ. Під них потрапило 17 фізичних і 78 юросіб. Зокрема санкції введено проти російських авіаційних підприємств. Токіо також введе заборону на експорт до 80 окремих суб'єктів РФ тих товарів, які можуть сприяти збільшенню її промислового потенціалу. Додатково запроваджено заборону на надання Росії архітектурних та інженерних послуг.

● Парламент Великої Британії ухвалив резолюцію про визнання Голодомору 1932−1933 років геноцидом українського народу.

● Британська Lloyd's Register повідомила власнику великого тіньового флоту танкерів для російської нафти індійській Gatik Ship Management, що з 3 червня відкликає сертифікацію 21 судна.

● Oreo та Milka спонсорують російську агресію. Нацагентство з питань запобігання корупції внесло до переліку міжнародних спонсорів війни виробника Oreo і Milka — компанію Mondelez International. «Інтереси компанії, що має річний дохід близько $26 млрд і працює в 160 країнах світу, на російському ринку представляє ТОВ Мон’деліс Русь, яка має три заводи: фабрику „Більшовик“, яка випускає печиво „Ювілейне“, OREO, „Ведмедик Барні“ та крекери TUC, виробництво в Покрові (шоколад Alpen Gold, „Повітряний“, Milka та батончик Picnic), завод у Великому Новгороді (жувальна гумка Dirol та льодяники Halls)», — зазначили в НАЗК.

За підсумками воєнного 2022 року російська філія Mondelez збільшила прибуток на 303% - до $339 млн. Виручка компанії склала понад $1 млрд (+38% за рік). Бюджет агресора компанія поповнила на понад $61 млн податків.

І насамкінець:

● Шило на мило? Новим головою Верховного суду (ВС) обрали Станіслава Кравченка. За його кандидатуру Кравченка проголосували 108 зі 148 присутніх на пленумі суддів.

У 2017-му Кравченко став суддею Касаційного кримінального суду у складі ВС і очолив його, а в 2021-му переобрався на посаду.

Голова правління фундації Dejure Михайло Жернаков нагадав, що під час обрання Кравченка до ВС в 2017-му про нього був негативний висновок від Громадської ради доброчесності: Кравченко ухвалював рішення з порушеннями, що визнав ЄСПЛ, але він «збрехав про це в декларації доброчесності і не декларував майно». А ВВС Україна з посиланням на співрозмовників у ВС написало: Кравченко пообіцяв суддям безкоштовні квартири в обмін на голоси на свою користь.

● Попереднього керівника ВС Всеволода Князєва 15 травня затримало НАБУ по підозрі у отриманні титанічного хабаря в $2,7 млн.

● Слідчі Держбюро розслідувань з’ясовують обставини ДТП на блокпості в Києві (на Берестейському проспекті) за участі голови Макарівського райсуду Олексія Тандири, який майже опівночі, рухаючись на Lexus ES350, збив і вбив 23-річного нацгвардійця. Після затримання суддя відмовився проходити огляд у лікарні, де його хотіли перевірити на стан сп’яніння. Тандиру «світить» до десяти років позбавлення волі.

● ДТП сталось на початку комендантської години, коли військовий вийшов на дорогу, щоб встановити загородження. Про це повідомило Суспільне, посилаючись на джерела в Нацгвардії. За словами співрозмовника видання, нацгвардієць повертався на блокпост — і в нього влетів Lexus «настільки швидко, що він не встиг зреагувати».

«Вийшов суддя, потім дізналися, що він суддя, коли подивилися документи. Подивися суддя і сказав: „Аби був живий“. Коли почув, що мертвий, сказав, що за кермом не сидів, що був водій, він втік у кущі», — розповіло джерело в Нацгвардії. «Суддя зараз робить спроби уникнути тесту на алкоголь у крові. А він п’яний був — капець. Ще й пляшки валялися в авто. А потім з’явиться довідка що хворе серце в нього чи був приступ інсульту. То відповідальності не буде[…] Він же все знає, він вів такі справи, знає, як усе працює. Але ми будемо за цим пильно стежити», — заявив представник Нацгвардії.

● НАБУ провело обшук у квартирі засновника холдингу UFuture Василя Хмельницького. Про це сам бізнесмен написав у ФБ. За його словами, обшуки провели у справі, яка розслідується вже понад чотири роки. Йдеться про ділянку землі, яку Хмельницький разом із партнером придбали для будівництва нової сучасної школи на відкритому аукціоні, «сплатили повну вартість (18,9 млн грн) і отримали права власника». Бізнесмен додав, що законність придбання земельної ділянки на аукціоні та укладення договору купівлі-продажу підтверджені судом. «Але НАБУ вважає, що ціна занадто низька», — зазначив Хмельницький.

Коментарів від самого НАБУ поки не було.

● Компанія дружини в.о. директора Бюро економічної безпеки Едуарда Федорова продає діоди ремонтним заводам Укрзалізниці. Ціна продажу деталей заводам у півтора-два рази перевищує ціну, за якою фірма купує їх у виробника. Це з’ясували журналісти проєкту BihusInfo. Також вони розповіли, що Федоров разом з дружиною будують готельний комплекс на лижному курорті Мигове, що в Чернівецькій області. Землю під цим об'єктом подружжя забудовує разом з родинами ще кількох високопоставлених правоохоронців.

І ще:

● У батька нового заступника голови СБУ Сергія Наумюка є чинний паспорт РФ, повідомив проєкт Схеми із посиланням на дані системи Роспаспорт. Документ досі чинний, бо його немає в списку недійсних паспортів на сайті російського МВС. Сам Наумюк раніше підтверджував, що в його батька і брата є російські паспорти, але пояснював це вимушеним рішенням «з побутових причин» і казав, що пізніше вони відмовилися від документів країни-агресора.

Пам’ятайте, що принесло вчора, живіть сьогоденням і вірте в майбутнє - своє та країни.