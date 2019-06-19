Топ-5 трендов Каннского фестиваля Сегодня, 17:02

Коллаборации и технологии. Два слова, которые в Каннах звучат на каждой лекции фестиваля креативности Cannes Lions

1. Офлайн. Кейс Игр Престолов — кладбище престолов. К окончанию саги, ее создатели открыли реальное кладбище. 35 могил, 2000 кв. м. Каждая могила не только была подписана именем героя Игр, но и отображала, какой смертью он умер. Результат — толпы зрителей, пришедших «попрощаться» со своими любимыми персонажами. Снова и снова Канны доказывают, что онлайн обязательно должен выходить офлайн. Что любой зритель хочет взаимодействия, встречи с брендом, хочет вместе пережить впечатления. Привет, Музей новостей и Парк коррупции.

2. Искусство, которое влияет. В Каннах бурно встречали Альфонсо Куарона. Знаменитый режиссер рассказывал о том, как его оскароносный фильм «Рома» (10 номинаций) стал к тому же началом мощнейшего социального движения по защите прав домашней прислуги. Благодаря фильму, на проблему признания тяжелого труда и прав домработниц обратили внимание в высших эшелонах власти сразу нескольких стран.

Еще один очень крутой кейс родом из Пакистана. Здесь пропадает более 3000 детей ежегодно. Чтобы привлечь внимание к проблеме, изображения пропавших детей нанесли на грузовики, которые традиционно расписывают цветочными орнаментами или портретами знаменитостей. За четыре недели нашли три ребенка и, конечно, получили всемирное освещение в СМИ.

3−4. Коллаборации и технологии. Два слова, которые в Каннах звучат на каждой лекции. Коллаборации с сильными командами из совершенно других сфер дают вам новые возможности. Не пытайтесь делать все своими силами, не замыкайте все функции на своей команде, максимально вовлекайте самых разных специалистов, и тогда результат превзойдет ожидания. Помню кейс из дизайн-мышления, когда в группу по разработке глазных капель привлекали балерину. Технологии присутствуют в каждом втором кейсе. В Каннах считают, что в каждой команде — вне зависимости от рода деятельности — должны быть инженеры.

5. Права женщин. Об этом говорят постоянно. Вчера со сцены прозвучали слова «будущее за женщинами», его встретили овациями. Сегодня награждение в режиссуре началось с факта «Только 40% всех роликов снимают женщины». И очень трогательного видео о «сестре Моцарта». А вы говорите, туристический бренд.

Текст опубликован с разрешения автора

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