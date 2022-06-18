О гольфе и Персидском заливе. Мой совет принцу Саудовской Аравии 18 июня, 11:55 Эксклюзив НВ

Если бы у меня была возможность поговорить напрямую с М.Б.С., я бы сказал ему следующее: «Мухаммед, у тебя есть только один шанс произвести второе впечатление, и ты упускаешь его»

В 1989 году я опубликовал книгу о Ближнем Востоке «От Бейрута до Иерусалима», и после ее выхода мой редактор Джонатан Галасси спросил меня, о чем будет следующая. И я ответил, что хочу написать книгу о гольфе. Он вопросительно посмотрел на меня и спросил: «О Персидском заливе?» «Нет, — сказал я, — о гольфе. Просто о гольфе» (Слова «залив» и «гольф» звучат похоже на английском языке).

Видео дня

Я говорю это, чтобы отметить тот факт, что у меня есть две страсти в жизни: Ближний Восток и гольф. В 1982 году я был членом Бейрутского гольф-клуба и загородного клуба — единственного места, где вы были бы счастливы оказаться в бункере. Я работал кедди на Открытом чемпионате США 1970 года в Хазелтайне для Чи Чи Родригеса. Однажды я вместе со своим приятелем Нилом Оксманом выступал за Тома Уотсона и Энди Норта на турнире Liberty Mutual Legends of Golf для взрослых, и хотя я пропустил мяч Энди на тренировочном раунде, мы все еще друзья.

Я знаю гольф, и я знаю Персидский залив. Я знаю P.G.A. и M.B.S., поэтому я пишу сегодня о полемике, охватившей профессиональный гольф: о создании турнира отколовшихся, возглавляемого Грегом Норманом и Филом Микельсоном и финансируемого Королевством Саудовская Аравия, который возглавляет его наследный принц Мухаммед бин Салман, известный как М.Б.С.

Новый турнир называется LIV Golf International Series. Это классический случай идиотского «спортивного отмывания» саудовцами с помощью некоторых бездушных профессиональных игроков в гольф. На мой взгляд, это ужасно для гольфа и еще хуже для саудовцев. Это лишь привлечение внимания к тому, что саудовцы пытаются заставить людей забыть — убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году, — а не то, что они хотят, чтобы люди приняли — Саудовскую Аравию — как будущую Мекку спорта и развлечений.

Ваши злейшие враги в Иране не могли бы придумать более глупой стратегии

Если бы у меня была возможность поговорить напрямую с М.Б.С., я бы сказал ему следующее: «Мухаммед, у тебя есть только один шанс произвести второе впечатление, и ты упускаешь его, попадая в постель с этими бунтовщиками, некоторые из которых относятся к наименее симпатичным участникам PGA Tour. Но сегодня я не буду заострять внимание на этих гольфистах. Я хочу сосредоточиться на Саудовской Аравии.

Ответственность вашего правительства за убийство и расчленение Хашогги, который жил в Вирджинии и писал для The Washington Post, — это постоянное пятно на вашей репутации, которое никогда не исчезнет. Это был невыразимый акт жестокости по отношению к умеренному критику режима.

Но это не значит, что вы ничего не можете сделать, чтобы изменить то, как мир видит вашу страну. Что вы все еще можете сделать, так это продолжать продвигать вперед по пути реформ саудовское общество, его систему религиозного образования и законы, а также его рынки труда. Это было бы огромным вкладом в развитие вашей страны и всего арабо-мусульманский мир.

По правде говоря, Мухаммед, вы ответственны за самые радикально-прогрессивные социальные и религиозные реформы в современной истории Саудовской Аравии — предоставление женщинам права водить машину, смягчение системы опеки мужчин, требовавшей от женщин получать разрешение от мужчин на различные виды работы и путешествия, ограничение роли религиозной полиции, разрешение рок-концертов и позволение женщинам посещать футбольные матчи, а юношам и девушкам — нормально общаться.

Эти реформы давно назрели, и все еще недостаточны. Но никто из ваших предшественников не отважился на них, и эти изменения пользовались огромной популярностью, особенно среди молодых женщин.

Когда я был в Саудовской Аравии в 2017 году, я услышал слова 30-летней социальной предпринимательницы из Саудовской Аравии о ваших реформах: «Нам выпала честь быть поколением, которое жило до и после». Ее мать, по ее словам, никогда не узнает, что значит водить машину. Ее дочь никогда не сможет представить себе день, чтобы женщина не могла бы водить машину. «Но я всегда буду помнить, что не умею водить машину», — сказала она мне.

Моя подруга Дина Амер, египетско-американский режиссер, показала свой потрясающий новый фильм «Ты похож на меня» — об исламизации и радикализации молодой франко-марокканки, погибшей вместе с одним из зачинщиков терактов в Париже в ноябре 2015 года, — на Международном кинофестивале Red Sea в Саудовской Аравии в Джидде в декабре. Он также дебютировал на Венецианском кинофестивале.

Но премьера на Ближнем Востоке состоялась в Саудовской Аравии, несмотря на то, что речь шла об очень тонкой и деликатной теме. «Однако я должна сказать, что качество и амбиции саудовского кинофестиваля были на одном уровне с лучшими в мире», — сказала мне Дина. «Увидеть, как многие саудовские кинематографисты начинают рассказывать свои истории, было впечатляюще и вселило в меня большую надежду». Я был поражен, когда Дина заметила, что ее фильм был запрещен в Египте, но получил приз зрительских симпатий в Саудовской Аравии.

Как заметил в недавнем эссе Стивен Кук, эксперт Совета по международным отношениям по Ближнему Востоку и тот, кто пишет о Саудовской Аравии, фактически посещая ее, «наследный принц Саудовской Аравии может быть одиозным», но «в Саудовской Аравии произошли важные изменения, которую критики этой страны часто слишком легко и беззаботно отвергают».

Это возвращает меня к серии LIV Golf. Мухаммед, кто бы ни посоветовал тебе спонсировать гольф-турнир, чтобы сорвать PGA Tour, бросая безбожно большие суммы денег в основном на игроков в гольф с оконченными карьерами и на совершенно неизвестных игроков, — этот человек должен быть уволен.

Нелегко потратить миллиард долларов на улучшение своего имиджа и получить только плохую рекламу, но ваш турнир по гольфу добился именно этого. Вместо новостных страниц, рассказывающих обо всех религиозных и социальных реформах в Саудовской Аравии, спортивные страницы теперь говорят об убийстве Хашогги вашим режимом и причастности саудовских джихадистов к 11 сентября.

Есть причина, по которой самые уважаемые участники турниров, такие как Рори Макилрой, Джастин Томас и Тайгер Вудс, не присоединятся к вашей серии. Они узнают «спортивное отмывание», когда увидят его.

Итак, вот лучший совет в отношении гольфа и Персидского залива, который я могу вам дать: есть только один способ заставить мир взглянуть на Саудовскую Аравию более сбалансированно — и это не будет стоить вам ни копейки.

Дайте визы любому журналисту или съемочной группе, которые хотят приехать в Саудовскую Аравию. Скажите им, что они могут отправиться в любую точку королевства и взять интервью у любого саудовца, которого захотят. Но не каждая история будет персиками со сливками". Вы будете читать жалобы на отсутствие политического участия. На отсутствие свободной прессы. На аресты диссидентов и другие непрекращающиеся нарушения прав человека. Это все есть и это все реально.

Но вы также увидите честных журналистов, которые засвидетельствуют огромные экономические, религиозные и социальные изменения, которые запустило ваше правительство.

Это максимум, на что вы можете надеяться. Но это было бы намного лучше, чем тратить миллиарды на покупку профессионалов в области гольфа, которые ничего не знают о вашей стране, которые в частном порядке говорят, что презирают вас и вашу культуру, и которые не заслуживают доверия как свидетели достигнутых там успехов. Каждый раз, когда они открывают рот, чтобы объяснить — с явным смущением — почему они забирают у вас кучу денег, это наносит серьезный вред каждому молодому саудовцу, стремящемуся к переменам в королевстве и получающему от этого пользу.

Ваши злейшие враги в Иране не могли бы придумать более глупой стратегии, чтобы заставить мир взглянуть на королевство глубже и серьезнее.

Мухаммед, вам нужно закрыть этот LIV турнир. Отмените это. Единственные послы, представляющие какую-либо ценность для вас, — это ваши собственные молодые люди, готовые рассказать независимым журналистам, что начатые вами реформы имеют большое значение для их жизни и их региона и, хотя они еще не слишком масштабны, но являются жизненно важными шагами в правильном направлении. Каждый день турнира LIV будет еще одним днем ​​отвлечения общественности от этой реальности.

Перевод НВ

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Томаса Фридмана. Републикация полной версии текста запрещена.

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.