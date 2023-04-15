Ситуация все еще критическая. Как русские ведут воздушную войну, и что происходит в Бахмуте 15 апреля, 07:13 NV Премиум

Воздушно-космические силы России (ВКС) по-прежнему способны установить хотя бы временное превосходство в воздухе над отдельными участками линии фронта

Воздушная война

Генштаб в Москве, похоже, отказался от своих попыток разрушить энергосистему Украины. Сейчас мне неясно, из-за того ли, что они полностью исчерпали свои запасы баллистических и крылатых ракет или же потому, что пришли к выводу, что продолжать попытки бессмысленно из-за продвинутой украинской ПВО. Однако с момента последней масштабной решительной операции, направленной на разрушение энергосистемы, прошел уже почти месяц. Тем временем Киев объявил о своем намерении возобновить экспорт электроэнергии в ЕС. Но не заблуждайтесь: это не означает, что украинская энергосистема сейчас в отличном состоянии. В лучшем случае это говорит о том, что она пока достаточно стабильна. Полный ремонт займёт большую часть этого года.

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Это также не должно означать, что статус наземных средств ПВО ВВС и ПВО Украины в некоем «отличном» состоянии. Поставки IRIS-T, NASAMS, Sky Guard/Aspide, Crotale, модернизированных С-125 Нева и Оса АКМ-П1 до сих пор были достаточными лишь для ограничения износа и боевого истощения имеющихся систем С-300, Бук М1 и Оса АКМ. Но недостаточными для их замены или даже для того, чтобы Воздушные силы Украины могли в полной мере охватить все стратегически важные объекты.

Доставка всех Patriot, дополнительных NASAMS, оставшихся IRIS-T и т. д. займет еще несколько месяцев. И порой это означает не настоящее подкрепление, а скорее «замену утраченного или неисправного оборудования». Например, как утверждает народная разведка, две поставленные Испанией ЗРК MIM-23 I-HAWK (обе американского происхождения) были неисправны до такой степени, что их пришлось «отправить обратно на Запад для ремонта». Кроме того, похоже, что идея стыковки RIM-7 Sparrows с украинскими «Бук М1» оказалась не такой уж простой в реализации.

Русские создают то, что можно было бы назвать « безопасными коридорами»

Итог: состояние наземной ПВО ПГУ таково, что Воздушно-космические силы России (ВКС) по-прежнему способны установить хотя бы временное превосходство в воздухе над отдельными участками линии фронта.