Похоже, русские там сильно проиграли. Что происходит на фронте — ответы на вопросы 12 сентября, 20:13 NV Премиум

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Воздушная/Ракетная война

Одиночная баллистическая ракета «Искандер-М», выпущенная россиянами рано утром 8 сентября, попала в город Кривой Рог. Ранено 72 человека, повреждено 79 домов, 1 956 квартир и 52 автомобиля. Россияне утверждают, что их целью был местный полицейский участок. Подобные атаки в очередной раз дают понять, что западных ЗРК у Военно-воздушных сил Украины по-прежнему не хватает. Киев и Одесса, возможно, теперь в безопасности, но вот районы к югу от Одессы — например, Измаильский порт — нет. Напротив, такие города, как Кривой Рог, в зоне риска, не говоря уже о тех, что ближе к линии фронта, — Днепр, Запорожье… В то время как один только Пентагон «чахнет» над кучей из 1000 пусковых установок Patriot плюс ещё неизвестно какого количества ракет, при этом рассматривает возможность их «списания» (читайте: уничтожения) и время от времени обнаруживает, что его запасы ATACMS гораздо больше, чем об этом было известно (спасибо американским налогоплательщикам…).

Видео дня

По сообщениям в социальных сетях, из Беларуси выведена масса самолетов ВКС РФ (9 Су-34 и Су-30СМ) и вертолетов (4 Ми-8 и 7 Ми-24). Логично, ведь там им делать нечего, а ВКС после 17 месяцев войны испытывают острую нехватку боевых самолетов (и их базы заполняются нерабочими самолетами).

Вообще-то, я удивлен только тем, что в этом отчете нет МиГ-31К: их «Кинжалы» оказались неэффективны против целей, защищенных PAC -2/3, поэтому я предполагаю, что они будут переброшены на юг и будут задействованы против… ну, таких городов, как, например, Днепр или Запорожье.

На днях украинские БПЛА нанесли удар по какому-то промышленному объекту в Курске. Также украинцы показали свой новейший ударный БПЛА большой дальности «Морок». Дальность его действия должна составлять около 800 км.

Кроме того, The Telegraph сообщает, что EF-2000 Typhoon RAF теперь патрулируют небо над Черным морем с целью защиты торговцев, перевозящих украинскую пшеницу. По имеющимся данным, это происходит по двум причинам: суда загружаются в порту Измаила, а затем движутся по румынским территориальным водам. А поскольку Румыния является членом НАТО, русские не осмеливаются атаковать корабли, движущиеся в ее территориальных водах.

Что, в свою очередь, означает: на самом деле, Typhon RAF, о которых идет речь, делают не что иное, как то, чем они — и другие истребители НАТО — занимались последние 19 месяцев: защищают румынское небо (а теперь и воды).

Битва за Донбасс