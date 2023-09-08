Вам не понравятся ответы. Самые важные вопросы о войне в Украине 8 сентября, 11:24 NV Премиум

Куда движется наступление ВСУ на юге, что находится за 2-й линией обороны РФ и помогут ли Украине F-16

Сегодня я хотел бы поблагодарить всех вас за терпение ко мне — и сделать это в форме ответов на некоторые избранные (или особенно интересные) вопросы, заданные за последнюю неделю или около того.

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1. Куда движется наступление ВСУ на юге, т. е. что будет после Вербового?

Думается, что ВСУ (т.е. группа войск «Таврия») уже дала ответ на этот вопрос. В условиях, когда русские укрепляют свои передовые к югу от Работино и Старомлыновки полными подразделениями, украинцы ударили в другом месте. После нескольких «зондирующих/диверсионных» атак к югу от Угледара и после двух дней массированной артиллерийской подготовки украинские подразделения начали масштабные атаки на Новодонецкое и Новомайорское, расположенные примерно на полпути между Старомайорском и Угледаром.

Почему так?

Потому что российское командование значительно сократило свои подразделения на этом направлении. Они забрали батальон из 131-го Мотострелкового полка, батальон из 1466-го МСП, как минимум один батальон из (уже полуразваленной) 40-й бригады морской пехоты и как минимум один батальон из 36-й МСП — и направили их на усиление истощенных частей южнее Старомайорска, возможно, даже к 58-й Общевойсковой армии в секторе Работино-Новопрокоповка-Вербовое.

Так или иначе, они снова столкнутся с серьезным кризисом и будут вынуждены перебрасывать войска из одного сектора фронта в другой, чтобы залатать дыры. Неудивительно, что Путин хочет мобилизовать еще 200 000 человек до 1 ноября, по данным народной разведки.

В битве на истощение такого масштаба —