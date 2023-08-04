Главный повод для радости. Что удается делать Воздушным силам Украины 4 августа, 20:13 NV Премиум

Почему недавние действия Военно-воздушных сил Украины можно охарактеризовать на «отлично»

Да, я теперь могу радоваться. На прошлой неделе поймал себя на том, что с трудом сдерживаю широкую ухмылку, читая доклад одного из высших (или, если говорить буквально в их случае «низших»?) российских производителей пропаганды. Этот персонаж, видимо, потерял несколько килограммов веса и несколько литров пота, пытаясь сфабриковать историю, которая бы красноречиво объясняла, как украинцы задействовали «беспилотники» для обмана российской ПВО, а затем использовали четыре Storm Shadows для подрыва четырех различных складов боеприпасов ВС РФ в оккупированном Крыму. И все четыре были, конечно же, сбиты.

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Затем последовали «несколько тревожных дней»: 26 июля русские направили четыре «Кинжала» для удара по авиабазе в Староконстантинове, где базировалась 7-я авиационная бригада ВВС Украины с ее парком истребителей-бомбардировщиков Су-24М, оснащенных крылатыми ракетами Storm Shadow и SCALP-EG. В последующие два дня ВСУ не нанесли ни одного авиаудара этими самолетами и оружием. Возникал вопрос: выжил ли авиафлот?