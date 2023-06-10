Большое украинское наступление. Давайте проанализируем, что вообще происходит 10 июня, 20:11 NV Премиум

Этот обзор появился, можно сказать, как реакция на «многочисленные просьбы», поскольку множество человек просили сделать «обновление» о ситуации вокруг наземной войны

Там многое происходит, но на деле почти ни о чем нельзя говорить с большой долей определенности. А если и можно, то не без помощи сарказма, которого становится все больше и больше.

Видео дня

Как обычно, мой «обзор» движется по часовой стрелке, с севера на юг.

Воздушная/Ракетная война

Последние дни ВКС и ВС РФ активно бомбили район Торского. Между прочим, 2 июня они взорвали мост, соединяющий этот город с Заречным. В свою очередь, 2 июня ВСУ нанесли удар по селу Соболевка из БМ-21 РСЗО, в результате чего погибли двое мирных жителей.

Также 2 июня ВВС Украины нанесли удар крылатыми ракетами «Штормовая тень» (Storm shadow) по порту Бердянск, уничтожив там два склада. 3 июня ВСУ выпустили, как минимум, одну баллистическую ракету «Точка-У» по Бердянску: одна была сбита, но при попадании подорвалась ее кассетная боеголовка, разбросав повсюду малокалиберные бомбы. Позже в течение дня русские «отомстили», нанеся удар по тому, что Keystone corps в Москве (так автор называет Министерство обороны РФ — NV) назвали «мастерской по сборке украинских БПЛА» в жилом районе города Подгородное в Днепропетровской области. Повреждены десять домов, погиб один ребенок и ранены 22 человека.

По Харькову ударили сразу несколькими С-300. Два человека были убиты, одиннадцать ранено.

4 июня русские приветствовали сбитие четырех «украинских БПЛА» над оккупированным Крымом только для того, чтобы понять, что один из них — «Мохаджер» иранского производства, находящийся на их собственной службе.

Московские Keystone cops затем заработали престижную награду «Жемчужина недели» за публикацию видео, на котором якобы показаны ударные вертолеты, уничтожающие украинские танки «Леопард». Которые на поверку оказались комбайнами John Deere. И вишенка на торте — Telegram-канал «Истребитель-бомбардировщик», как правило, ассоциирующийся с ВКС и считающийся весьма авторитетным, — позже объяснил, что это прошлогоднее видео.