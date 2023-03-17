Россиянам не хватает боеприпасов? Что сейчас происходит на передовой 17 марта, 07:13 Эксклюзив NV

Еще один обзор на скорую руку

Дело не в том, что «мало что происходит»: делать такие заявления было бы несправедливо по отношению ко всем, кто сражается и умирает, пытаясь пробиться через всю эту грязь на востоке Украины в эти дни. Судя по разным видео, на некоторых дорогах и полях так много грязи и так много воды, что экипажам американских БТР М113 и советских МТ-ЛБ часто приходится проверять «амфибийные возможности» своих машин. А дизайнеры BAE Systems, должно быть, падают в обморок при виде того, через что приходится проходить их гаубицам M777 Lamborghini во время буксировки по местному ландшафту. Иные счастливы, если под колесами их машин есть что-то еще, кроме грязи глубиной 20−30 см, или они могут принять ванну глубиной около 220 см в грязной и вонючей воде своих траншей.

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В свете этого позвольте начать с еще одного проявления моего пресловутого сарказма:

1. Мне приятно читать оценки «коллег» о том, что русским «не хватает (артиллерийских) боеприпасов, и ВС РФ вынуждены «вводить нормирование снарядов на многих участках фронта».

Какая разница, уважаемые читатели, если — судя по донесениям войск ВСУ, попавших под обстрелы российской артиллерии (и будучи убитыми или ранеными) при отходе их частей из Бахмута, или тех, кому приходится отражать атаки русских севернее и южнее Авдеевки, на прошлой неделе, «или около того» — на самом деле нет четких указаний на то, что Путину не хватает боеприпасов: «если это не происходит с нами, этого не происходит вообще».

А теперь серьезно: гораздо более вероятно, что, как это часто случается, Keystone cops (так автор называет Министерство обороны РФ — NV) не могут доставить достаточно боеприпасов, туда, где это необходимо и когда необходимо. Т. е. ВС РФ (а также ЧВК Вагнера, другие частные военные компании и прочие их «суррогаты») переживают очень похожую, а может быть, даже такую ​​же проблему, как и Армия обороны Израиля во время октябрьской арабо-израильской войны 1973 года.

О чем я говорю?