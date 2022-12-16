Мое самое большое удивление. Когда стало понятно, что Россия проиграет 16 декабря, 10:30 Эксклюзив НВ

Россия уже потеряла свои стратегические позиции и обречена на провал

В России все происходит с коррупционной составляющей, даже производство партий ракет. Россия испытывает большие проблемы с нехваткой чипов и электронных компонентов, которые используются в крылатых ракетах типа Калибр, Х-55 и др. Именно по этой причине они активно крали стиральные машины из квартир украинцев. Потому что им нужны были чипы из этих машин. У них очень сложная цепь поставок электроники. Предположим, из Калифорнии в Чили, потом в Африку, Катар, Бахрейн и только потом в Россию. Это очень долго и нет уверенности в том, придет ли товар.

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Сейчас на некоторых предприятиях работает до трех смен для изготовления новых ракет. У них достаточно железа для корпусов и двигателей, но не хватает электроники. Как только они ее получают, то сразу собирают максимальное количество ракет — это может быть три, пять, десять. Только после этого совершается несколько волн ракетных ударов. Еще они пытаются сохранять минимум ракет в резерве на случай мировой войны. Это приблизительно треть запасов. Сейчас они опустились до такого количества и им нужно несколько дней, чтобы собрать необходимый минимум для следующего удара.

В Украине часто пытаются посчитать, сколько у России осталось ракетного вооружения разных типов.