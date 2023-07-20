Вот как на самом деле идет война 20 июля, 09:49 NV Премиум

Забудьте об этих «красивых, аккуратных линиях фронта», нарисованных на любых картах

17 июля я «осмелился» сообщить в своем FB-аккаунте, что ВСУ находятся и в Старомайорском, и в Урожайном (юг Запорожской области), и находятся где-то уже 4−5 дней. Кроме того, я писал, что Генштаб Украины не объявил ни одно из этих сел «освобожденными», потому что оба сильно заминированы и подвергаются постоянным контратакам русских.

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Как всегда, мне прилетела «ответка» в стиле «Богохульство!» и «Ересь!», в частности, от разных знатоков военной карты, мол я «напридумывал», я «дерьмовщик», потому что «нет этому доказательств», и «Том — ярый украинский сторонник» и что-то еще.

Так вот, уже в сентябре прошлого года, когда были подобные ситуации на (северо-западе) Херсонской области, я сделал следующее: написал объяснение, как обстоят дела на поле боя, как командиры видят положение своих подразделений, и насколько реальная ситуация отличается от того, как она представлена в мейнстриме и социальных сетях, особенно, насколько она отличается от того, на чем настаивают знатоки военных карт. Кажется, слишком многие забыли о моем посте или даже не обратили на него внимания. Ну, что ж, «опять двадцать пять».

Большинство людей воспринимают войну «линейно». И большинство людей думают о войне как о «статичном». Это неправильно.