Единственный способ для Украины выиграть эту войну 10 июля, 20:13 NV Премиум

Несколько слов о решении президента США Байдена начать поставки в Украину кассетных боеприпасов

Большую часть последних двух недель я слышу постоянно растущее количество жалоб на то, что ВСУ не хватает артиллерийских боеприпасов, а НАТО — в который раз — не выполняет то, что обещало или должно (в зависимости от источника) или чего ожидала Украина.

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Очевидно, что в нынешней ситуации это запросто может иметь катастрофические последствия. Как должно быть кристально ясно после более чем года повторения что —в этой войне доминирует артиллерия. Это «жизнь» украинских военных действий. Если ВСУ не получает достаточного количества артиллерийских боеприпасов (как это было минувшей зимой), она не может даже удержать свои текущие рубежи, не говоря уже о продолжении наступления. Достаточно часто именно из-за этого они и несут тяжелые потери.

Причина в том, что это огромная, масштабная война, в которой задействовано огромное количество войск и боевых машин. Это, в свою очередь, требует огромного количества взрывчатки для их уничтожения. Других средств сделать это обычным оружием, кроме как с помощью артиллерии, просто нет. Причина в том, что артиллерия способна «доставить» больше взрывчатых веществ по противнику, чем любой другой род войск, включая авиацию.

ВСУ нуждаются в стабильных поставках в месяц не менее 110 тыс. обычных (читай: осколочно-фугасных) снарядов калибра 155 мм. Это включает в себя