Боевая «партия в шахматы». Что происходит на линии фронта 4 июля, 22:27 NV Премиум

Июнь был долгим месяцем. Месяцем, наполненным огромным количеством событий

И большим объемом работы для меня, и — хотя я плохой предсказатель (поэтому избегаю прогнозов) — пресловутый зуд в моем мизинце говорит мне, что июль останется таким же бурным (…).

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Воздушная/Ракетная война

Утром 29 июня в районе Токмака поступили сообщения о множественных взрывах. Тот же район был вновь атакован позже в течение дня. По данным народной разведки, целью атак являлся один из российских передовых складов боеприпасов и защищающая его ЗРК С-300. За последние дни Военно-воздушные силы Украины также ударили по Приморску и аэропорту Бердянска: последний является крупной оперативной базой ударных вертолетов ВКС РФ.

Приятным моментом во всем этом является то, что в настоящее время русские Панцири весьма «успешно» (на самом деле — нет) «перехватывают» Storm Shadows. Не могу не отметить, что нахожу российскую тактику перехвата ракет собственными машинами, а не ракетами, выпущенными теми же машинами — гигантским скачком вперед. И надеюсь, что они скоро усовершенствуются и попробуют делать это вообще вручную.

Из других новостей такого рода: в ночь с 1 на 2 июля русские выпустили по Украине 3 крылатых ракеты «Калибр» и 8 «Шахедов»: все сбиты.

Битва за Донбасс