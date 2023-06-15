Самая большая проблема ВСУ последних дней 15 июня, 20:13 NV Премиум

На самом деле за исключением лжи, выдумок и фейковых новостей, основным российским оружием последних дней являются мины

Фактически украинцы все еще пытаются пробиться через российские минные поля на передовой большей части юга Запорожья и Донецка. Подчеркиваю для ясности: минные поля, напичканные миллионами мин.

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Это самая большая проблема ВСУ последних дней. Русские засевают новые минные поля так быстро, как только могут, что с их точки зрения имеет решающее значение, поскольку в то же самое время, независимо от того, насколько «хорошо они укрепились», их войска несут тяжелые потери от артиллерии ВСУ — и дальнобойного огня. Таким образом, им нужно как можно больше минных полей, чтобы не дать украинцам физически добраться до их позиций.

Что бы ни сообщали всевозможные российские производители фейковых новостей (а этот «бизнес» между тем действительно является «отраслью стратегического значения» в России наших дней), контратака российских 127-х МРД в битве за Времевский выступ была остановлена два дня назад. Хотя за это пришлось заплатить высокую цену (по данным народной разведки, русские потеряли более 50 боевых бронированных машин), восстановить какие-либо позиции не удалось.

Я знаю, это «совершенно необъяснимо» для многочисленных «экспертов», следящих за моими репортажами, потому что… ну, конечно, уборка вашего стола — это быстрая задача. Однако на поле боя площадью примерно 15 на 20 километров и в случае контратак такого масштаба и интенсивности «уборка» (зачистка) требует времени.

Российская техника регулярно наезжает на свои собственные мины

Во время Времевской контратаки русским удалось заставить украинцев сосредоточить свои силы в районе Старомайорское-Урожайное. Прежде всего, уничтожение целой дивизии — это иной тип боя, чем уничтожение де-факто изолированных позиций отдельных российских рот и батальонов. Требуется время, чтобы найти и подбить все сотни русских танков, БТР и установок, а затем зачистить местность от уцелевших из тысяч вражеских войск, которые рассеяны «по всей округе». Требуется время, чтобы восстановить собственные потери, отремонтировать поврежденное оборудование, а затем также доставить еще больше боеприпасов и снаряжения.

Это означает, что контратаки, подобные этой, всегда имеют свои последствия.

«Неважно»: пока были заняты разгромом 127-й МСД, украинцы между тем захватили русских на другой (западной) стороне «Времевского выступа», освободив при этом Левадное.

Интересно, пока русские полчища на юге Запорожья отрезаны от снабжения (потому что украинцы около недели назад взорвали два моста на железной дороге, соединяющей Крым с Мелитополем), Путин (или один из его двойников) был занят встречей со своими «лучшими источниками хороших новостей» (и обратите внимание: он сделал это без «40-метрового» стола между ними). Это были такие персонажи, как Сладков, Пегов и Коц («Война Гонзо»), Поддубный, Филатов, Кулько, Руденко, Стешин, Газдиев, Зименкин, Агранович, Куксенкова, Ушенин и т. д. , которые весьма преуспевают в фабрикации «хороших новостей».

Вы спросите — каких еще «хороших новостей»?

Смотрите фейк: «Уничтоженный украинский Т-80», смотрите фейк: «уничтоженные украинские танки-разминаторы или фейк «брошенные украинские «Леопарды» плюс «Россия вернула Старомайорское», а также «Россия вернула Макаровку», и «Россия вернула Сторожевое». Это единственные новости, которые теперь готов слышать Путин, — и всевозможные «эксперты», обозреватели и журналисты на Западе с радостью «клюют на эту удочку».

Повторюсь — на самом деле (то есть в реальном мире): за исключением лжи, выдумок и фейковых новостей, основным российским оружием последних дней являются мины (о чем также можно прочитать и в отчетах задействованных войск ВСУ).

Я уже упоминал, но вот еще раз, для полной уверенности: это российская РСЗО «Земледелие». Реактивная система залпового огня, способная выпустить 50 ракет с кассетными боеголовками, содержащими мины, на дальность 5−15 км.

Их относительно немного, но у ВС РФ вроде огромные запасы ракет с минами к ним.

Из-за обилия такого вооружения мины рассеяны буквально «повсюду», и в таком огромном количестве, и в таких «неожиданных» местах, и в таком хаотичном порядке (см.: без информирования минно-саперными отрядами окружающих войск, где они закладывают мины), что российская техника регулярно наезжает на свои собственные мины.

Перевод NV

Текст опубликован с разрешения автора. Впервые напечатано на substack.com

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