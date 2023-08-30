Американцы не понимают этого. Что изменилось на передовой и как идет наступление ВСУ 30 августа, 20:13 NV Премиум

Подготовил обзор последних событий на поле боя и анализ поведения США в этой войне

Воздушная/ракетная война

В последние несколько дней российское ракетное наступление на Украину значительно сбавило обороты: в день выпускается примерно 4−6 крылатых ракет, беспилотников «Шахед» или ПГРК Х-59, большинство из которых затем сбивается украинскими ПВО.

Видео дня

С украинской стороны: в начале 27 августа СБУ должна была нанести удар БПЛА по авиабазе Калино/Курская международная. Сообщалось, что для поражения одного радара ЗРК С-300/СА-10, двух ЗРК «Панцирь» /СА-22, четырех Су-30 и одного МиГ-29 было задействовано до 16 БПЛА австралийского производства Spypaq. Однако пока никаких доказательств такого успеха представлено не было.

В ночь на 29 августа Керченский мост был вновь перекрыт. Сообщалось об интенсивной активности ПВО. По сообщениям, украинские самолеты М142 и М270 поразили ряд целей на юге Запорожской области и Херсонской. Среди заявленных целей выделяются несколько российских баз в районе Токмака, как минимум одна МСТА-С, один комплекс радиоэлектронной борьбы «Свет-КУ» РБ636, как минимум, по одной РЛС «Предел-Э» (элемент противокорабельного комплекса «Бастион», хотя более вероятно, что это Р-40 или «Красуха») и комплекс радиоэлектронной борьбы «Леер-2».

Битва за Донбасс

В целом россияне в настоящее время передислоцируют свои войска ВДВ из района Купянск-Сватово-Кременная в Бахмут и на юг Запорожской области. Заменяют свои разбитые формирования. Например, 76-я дивизия ВДВ — одно из последних «нетронутых» российских формирований такого масштаба (в том смысле, что оно не понесло таких тяжелых потерь, как другие дивизии ВДВ с начала войны) — должна быть переброшена в район Токмака. Причина: