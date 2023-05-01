Четыре главных причины. Почему Украине не дают боевые самолеты F-16 1 мая, 20:13 NV Премиум

Меня беспрерывно — уже дни, недели и месяцы — забрасывают вопросами, суть которых: «почему Украина не получает F-16»

Я пытался объяснить это несколько раз, но, кажется, недостаточно. Что ж, позвольте попробовать это сделать еще раз.

1. Это неэкономично

Современные боевые самолеты чрезвычайно дороги. В зависимости от оснащения, даже капитально отремонтированные F-16 стоят $30−40 млн «за штуку». Такие разновидности, как EF-2000, Rafale или JAS.39 Gripen, стоят от 70 до 100 млн евро за каждый отдельно взятый самолет. Один час их налета стоит около 40 000−70 000 евро/долларов США. Боеприпасы для них тоже дорогие: один AGM-88E стоит, скажем, около $6 млн. Одно отдельно стоящее высокоточное оружие, такое как Scalp-EG или Storm Shadow, стоит 1,7 млн евро/долларов США. Даже такая «простая» вещь, как одна бомба Mk.82 калибра 250 кг, стоит около $30 000. Добавьте к этому JDAM-kit и «ценник» будет более 50 000.

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