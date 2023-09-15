Успехи под Бахмутом и неудачи на Запорожском направлении. Что происходит на фронте 15 сентября, 19:13 NV Премиум

Генштабу Украины и 3-й ОШБр понадобилось примерно две недели, чтобы 14 сентября официально объявить об очевидном

Война в воздухе

В ночь на 15 сентября россияне совершили очередной налет беспилотниками. Тревога раздавалась в ряде областей. Воздушные силы Украины сообщили, что все 17 шахедов были сбиты.

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Со своей стороны, украинцы за последние два дня нанесли удары по многочисленным целям в Донецке, включая местную железнодорожную станцию. Затем запустили пять морских дронов, атаковав два патрульных корабля ВМС России где-то неподалеку от западного побережья Крыма. По крайней мере одно судно типа Василий Быков было повреждено. Как сообщалось, еще один украинский беспилотник атаковал корвет ВМФ РФ Самум.

Российские источники говорят о повреждении трех кораблей Черноморского флота и гибели шести моряков за последние 36 часов — и это в дополнение к 14 убитым и более 30 раненым в результате украинского ракетного удара по Севастопольскому морскому судоремонтному заводу.

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