Каким будет «большое российское наступление» 7 февраля, 07:13 Эксклюзив NV

Все запаниковавшие в ожидании того, что «Путин сейчас развернет в Украине 500 тыс. мобиков»: пожалуйста, успокойтесь

Численность российских войск

Уже с конца 1990-х в Вооруженных Силах Российской Федерации (ВСРФ) не хватает войск. Звучит странно для страны со 140 млн населением? Да, странно, но это именно так по множеству социально-экономических причин, сводящихся к одному факту: в России не хватает солдат. Уже много лет.

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Конечно, для начала у Keystone cops в Москве (так автор называет Министерство обороны РФ — NV) с советских времен остался корпус из 600 тыс. офицеров. Но офицеры — это не младший командный состав, служащий в пехоте, а в 1990-е и 2000-е с деньгами (зарплатами) были проблемы. Так вот, с течением времени Keystone cops постоянно уменьшали общее количество действующих военнослужащих: с 1,7 до 1,3, а потом 1,2 млн военнослужащих, состоящих на вооружении армии, потом уменьшили до 1 млн, еще в середине 2010-х и т. д. Однако обратите внимание: это было количество всех войск, а не только «армии» (или сухопутных войсках, сокращенно по-русски СВ), то есть это были и ВВС, и флот, и стратегические силы и т. д.

Более того: этот 1 млн был всем, что Путин и, следовательно, Министерство обороны в Москве разрешили иметь ВСРФ. И это номинальная, а не реальная цифра. Как можно прочитать здесь, по состоянию на 2020−2021 годы реальная цифра была ближе к отметке 780 тыс. человек. В общей сложности и во всех подразделениях.

Конечно, ВС РФ ежегодно принимали около 280 тыс. новобранцев. Однако никогда не бывало так, чтобы все они подписывались служить «контрактниками» — профессиональными солдатами. Эта цифра варьировалась от года к году, но не доходила даже до 50% из них. Тем более все они в меньшей степени подписывались на службу в СВ/сухопутных войсках, и уж тем более не в пехоте.

Уже с конца 1990-х в ВС РФ не хватает войск

Вот почему в начале путинского (повторного) вторжения в Украину, в феврале прошлого года, СВ — опять же: российские сухопутные войска — вступили в войну примерно с 260 тыс. военнослужащих.

Имейте в виду: Путин и его Keystone Cops в Москве прекрасно знали об этом факте, и уже много лет. Они неоднократно пытались найти дешевое и эффективное решение проблемы. Они запустили этот проект по военной подготовке членов Российского казачьего объединения; затем создали Росгвардию; затем начали создавать ЧВК и нанимали людей туда из ФСБ и Ассоциации десантников… и, когда Генштаб был недоволен и отказался официально легализовать существование ЧВК (вероятно, потому, что Путин поставил ЧВК под контроль Росгвардии, что, в свою очередь, означало, что высшее руководство ВСРФ не получало никакой доли от созданного бизнеса), ВС РФ создали систему БАРС. По сути, это было то же самое, что и ЧВК: они нанимали людей, только что закончивших национальную службу,