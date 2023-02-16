Большое российское наступление в самом разгаре. Что происходит на передовой 16 февраля, 11:21 Эксклюзив NV

Вооруженные Силы РФ действуют огромными «массами»: массой артиллерии, бронетехники и — в настоящее время — массой недостаточно обученной пехоты

Последние несколько дней я был не только занят, но и подвергся откровенной кампании клеветы и преследований со стороны определенных групп итальянской «интеллигенции» — причём, до такой степени, что я обдумываю возможность заблокировать всех «гостей» из этой страны.

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У меня нет проблем с пониманием «академиков» и всех прочих, назовём их так «хороших людей», которые никогда не знали настоящей жизни и которые не имеют ни малейшего представления о том, как выглядит война, что она означает, насколько она ужасна, как она воняет, как она звучит — и кто не смог бы отличить F-16 от Т-72 — думаю, это хорошая возможность вовлечь меня в то, в чем они преуспевают: в интриги. «Для взаимной выгоды», — говорят они. Впрочем, ваши интриги — только ваши, а не мои: оставьте меня в покое.

То же самое справедливо и для всех тех, кто распространяет ложь обо мне, то ли потому, что они стыдятся собственного невежества, то ли потому, что завидуют качеству моих репортажей; а для тех, кто жалуется, я «веду пропаганду». Я никогда никому не бросал вызов, так что ваши задетые чувства — это не моя проблема. А если вы считаете мою работу «пропагандистской»: напомню, я никогда не заставлял вас читать и не привязывал вас ни к одному из моих онлайн-выступлений.

Совет: не читайте. Избегайте меня. В большом кругу. Начните прямо сейчас, найдите себе другое занятие, только не тратьте мое время на то, чтобы учить меня тому, кто я такой, как мне жить или делать мою работу, или объяснять мне, насколько вы лучше, культурнее и какие вы, по вашему мнению, высоколобые академики. Это не «недоразумение»: мне это совсем не интересно.

Стратегия

По сути, проблема остается той же, что и несколько месяцев назад: Украина по-прежнему чрезмерно зависима от поддержки Запада для своего выживания, в то время как «Запад» (США, НАТО, ЕС) — все еще совершенно не в состоянии просто осознать масштабы этой войны и до сих пор боится Путина. Вот почему мы слышим: «Да конечно, поставки оружия нужны, но нельзя провоцировать этого сумасшедшего в Кремле», и поэтому «вот вам пять „Леопардов“, а вот три пулемета, но никаких самолетов и не переусердствуйте там, украинцы». Вот почему до сих пор можно услышать идиотские высказывания типа «почему США тратят впустую деньги своих налогоплательщиков на поддержку режима этого коррумпированного еврея, живущего в роскоши»; требования типа «выключите StarLink», болтовню о «красных линиях» и, конечно же, о том, что «нужно договариваться с Путиным».

Урок для политиков и им подобных: дайте им, наконец, больше систем ПВО!

Дамы и господа, напомню, что Путин, безусловно, тупой, но не сумасшедший. Он сознательно нарушил Устав ООН; он знает, что его Дирлевангеры нарушают все Женевские конвенции и каждую минуту своего пребывания в Украине совершают всевозможные зверства и преступления; он знает, что нарушил Будапештский меморандум, и даже «свои собственные» соглашения Минск I и II. Возможно, он не совсем осознает, насколько он разорил свою собственную армию, но он по-прежнему настаивает на немедленной капитуляции Украины и по-прежнему подталкивает своих генералов в это «большое» наступление. Если кто-то думает, что с ним есть о чем договариваться: покажите пример, пожалуйста.

Отправляйтесь в Москву, ведите там переговоры и, что лучше всего, станьте дураком, который будет ожидать, что Путин будет уважать достигнутое соглашение.

Следующий пункт: поставки оружия. О боже, НАТО решила «бросить вызов Путину», «пообещав поставить» 400 ОБТ. Поэтому: все вокруг и его/ее ближайшее окружение сейчас заняты обсуждением «следующей остановки: истребители».

Извините, но все это только для дураков. Совершенно бессмысленно. Вооружённым силам Украины нужны: