Цена будущего «жеста доброй воли». Что происходит и ожидается на фронте 14 июля, 07:13 NV Премиум

Вместо «кавалерийских» атак Генштаб Украины ищет «решение», аналогичное принятому на Киевском и Черниговском направлениях в марте, в сентябре-ноябре 22-го в Харьковской области и в районе Херсона

Мне кажется, что в свете саммита НАТО в Вильнюсе, весь этот имеющий к нему отношение ажиотаж достигает истеричного уровня. Извините, но я не собираюсь присоединяться к стаду: вместо этого я предпочитаю — еще раз — полностью игнорировать совершенно абсурдный политический пинг-понг и все циркулирующие в социальных сетях слухи об этой войне.

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Во всяком случае я нахожу такие темы, как история морпеха, который должен был взорвать Чонгарский мост в начале войны, куда более важной. Мне до сих пор кажется смешным, что официальный Киев утверждает, что тот факт, что русским позволили занять большую часть Херсона и Запорожья всего за 3−4 дня является «не их делом» (т.е. «чисто военным делом»), а ВСУ в свою очередь оправдывается, кивая на «в 15 раз превосходящие российские силы» и говорит, что «идет служебное расследование». Нет, тут нечего винить «какого-то морпеха»: он сделал все что мог, а минирование просто не сработало. Более того, кто-то в ВСУ испортил всю систему обороны южной Украины: просто на месте не оказалось частей, способных остановить натиск русских на Мелитополь и Херсон. И этот кто-то — почти наверняка — все еще выполняет свою функцию.

Воздушая / Ракетная война

Рано утром 8 июля оккупанты обстреляли Лиман из РСЗО БМ-27 или БМ-30, убив не менее восьми и ранив 13 мирных жителей. За сутки по Сумской области было нанесено не менее 11 авиационных и ракетных ударов.

Утром 9 июля Воздушные силы Украины нанесли удар по еще одному российскому складу в районе Мелитополя: на этот раз по участку между Заречным и Мирным. Примерно в то же время русские применили планирующую бомбу, ударив по школе в Орехово. Здание фактически использовалось для раздачи гуманитарной помощи населению, но увы.

Мы уже обсуждали качество информаторов ГРУ и их «разведки»… Погибли пять человек, не менее 11 госпитализированы. Троих до сих пор ищут под завалами.

Позже, 9 июля, украинцы могли атаковать район Брянска ракетами В-860/-880 из С-200 «Ангара». Сначала россияне утверждали, что сбили две из них, но обломки одной врезались в лесопилку: потом подкорректировали данные, заявив, что в лесопилку врезался БПЛА. Кроме того, русские утверждали, что еще одна «украинская крылатая ракета» была «сбита недалеко от Керчи» и что «в районе Ростова-на-Дону были активированы средства ПВО».

Keystone cops в Москве (так автор называет Министерство обороны РФ — NV) заявили, что украинский Су-27 был сбит в районе Новогригоровки, плюс два Су-25 ПСУ были «сбиты между Новоандреевкой и Георгиевкой, и один — в районе Одаровки. Более того, они заявили, что сбили еще одну Storm Shadow.