Том Купер

Том Купер

Австрийский военный аналитик, специализируется на истории боевой авиации

Напряженная ситуация в Бахмуте, или Это решающий момент. Чего добиваются Путин и Суровикин

17 декабря, 12:40
Эксклюзив НВ
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Я хотел бы рассказать больше, но сегодня — с небольшими исключениями, связанными с воздушно-ракетной борьбой — я полностью сосредоточусь на ситуации в районе Бахмута

Причина в том, что я считаю, что есть необходимость разобраться с некоторыми глупостями, «летающими» в социальных сетях.

Воздушная/Ракетная война

Появившаяся видеозапись запуска украинского беспилотника Ту-141 Стриж, похоже, подтверждает сообщения/оценки, согласно которым именно такое оружие применялось для ударов по российским базам бомбардировщиков Энгельс-2 и Дягилево. Украина должна была отремонтировать около 68 таких дронов еще в 2014 году.

Видео дня

Появилось первое видео о развертывании мини-LPGM Swtichblade-300. Об их поставках было много разговоров, еще в марте-апреле, но пока ни одной в действии мы не видели.

Администрация Байдена, похоже, приняла решение о поставках ЗРК Patriot в Украину. Пентагон уже дал согласие, но план еще должен быть одобрен министром обороны Ллойдом Остином, а затем подписан Байденом. На данный момент точное количество и версия поставляемых Patriot Advanced Capability-систем неизвестны.

Судя по всему, в ответ на заявление США, как сообщается, Франция и Италия собираются поставить в Украину системы ПВО SAMP/T Mamba. Париж уже должен был это подтвердить, но переговоры с Римом еще продолжаются.

Сказать, что все это происходит слишком поздно —

Теги:   Владимир Путин Бахмут Война России против Украины Томас Купер дроны-камикадзе Shahed-136 Сергей Суровикин вагнеровцы

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