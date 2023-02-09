«Ротация» ВСУ в районе Бахмута. Что происходит? 9 февраля, 20:13 Эксклюзив NV

Какова цель развертывания таких подразделений на одном из самых критических участков линии фронта?

Бывают дни, когда новости буквально сводят меня с ума. Помимо дня, когда произошло землетрясение-катастрофа на юге Турции и (забытом и заброшенном, но все еще населенном 3,5 млн перемещенных беженцев) северо-западе Сирии, по нескольким причинам был ещё один такой день.

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И главная причина этого — незапланированное «обновление» ситуации в районе Бахмута.

В то время как в Украине все либо праздновали одну оборонительную победу в районе Угледара за другой, либо предавались травле министра обороны Резникова (видимо, с целью замены его одним из «самовыдвиженцев»), последние несколько дней ВСУ провела «ротацию» своих частей в районе Бахмута.

По сути, украинцы вывели большую часть гарнизона и ввели немного свежих частей. Точнее сказать, свежие части привезли на «задние» позиции (т.е. на западе), а также на севере и юге города, и очень немногих отправили в Бахмут.

Например: одна бригада была выведена из Красной Горы, и была попытка заменить ее другой. В другом случае «вводились» 113-я и 127-я бригады территориальной обороны. Первая из двух была развернута вместе с частями 4-й и 17-й танковых бригад на вершине «того» холма над Благодатным, к северу от города.

Дайте угадаю: с этим разберутся « после войны»

Теперь наверняка: оборона там была построена хорошо. Я уже со счета сбился, какие бригады дислоцировались там за последние 5−6 недель. А за ними была построена новая линия обороны на холмах от Васюковки на севере. Но, как уже должны знать командиры дискуссионного клуба «Соледар» — и знать лучше, чем 1+1=2, — русские внимательно следят за передвижением войск ВСУ и можно быть уверенными на 19358%, что они обязательно атакуют, когда и где бы ни происходила такая ротация.

Именно это и произошло. В итоге один украинский батальон потерял в Красной Горе много бойцов — кроме того, было полностью разрушено село. А затем еще один украинский батальон был в значительной степени разгромлен, и — к радости всех возможных фанатов Путина в социальных сетях — после чего «Вагнер» (в этом посте делает заявление Вагнер, но нельзя даже быть полностью уверенным, что это был действительно Вагнер) продвинулся через обе украинские линии обороны в западном направлении, почти дойдя по ходу дела до М03 и Зализнянского.

Разумеется, тут же последовала немедленная реакция нескольких бригад ВСУ в этом районе: 30-я механизированная и 219-я бригады при поддержке 40-й и 45-й артиллерийских контратаковали и рассекли наступающих русских в клочья, восстановив линию фронта. Настолько, что те немногие россияне, которые сообщили о первоначальном успехе, быстро удалили свои посты… и Вагнер и/или ВДВ/ВСРФ оставили после себя десятки тел.

Однако и ВСУ в свою очередь потеряли не менее двух М777, подбитых огнем российской артиллерии, не менее двух БМП, подбитых ПТУР, и были слишком заняты, так что в итоге русские захватили комплекс Мясокомбината и школу № 10 на северо-востоке Бахмута.

Будьте уверены: я, конечно, никто, чтобы судить, и прекрасно понимаю, если кого-то уже раздражают мои «жалобы» на ведение ВСУ этого боя. И я могу понять, что может быть какая-то «высшая цель» в том, что там происходит, мне, собственно, неясная, но очевидная для тех, кто отдаёт команды (то ли в Генштабе Украины, то ли в ОК Восток, то ли это генерал-полковник Сырский?) и я понимаю, что это может быть затягивание русских в «ловушку», чтобы истощить их. Это делалось, и уже не раз, и я нормально к этому отношусь.

Но скажите, зачем тогда истощать собственные войска — а также и те силы Территориальной обороны, которые менее подготовлены и не так хорошо оснащены или опытны, как «штатные» ВСУ???

Какова цель развертывания таких подразделений на одном из самых критических участков линии фронта? Думает ли кто-нибудь в командной цепочке, какие последствия это будет иметь в то время, когда ВСУ и Национальная гвардия ищут добровольцев для создания примерно 14 новых бригад? В чем смысл таких неудач? «Записывайтесь к нам, чтобы наши сверхумные стратеги могли растратить вас, как пушечное мясо?

Дайте угадаю: с этим разберутся «после войны».

Позаботьтесь о своих войсках, господа: каждый из этих воинов — человек, с именем и фамилией. Если не можете: пожалуйста, идите и найдите себе другую работу.

Перевод NV

Текст опубликован с разрешения автора. Впервые напечатан на medium.com

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