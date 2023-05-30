Это не сработает. Три важных вопроса об операции в Белгородской области 30 мая, 20:13 NV Премиум

Мне самому интересно разобраться — и, если возможно, объяснить — современную войну

Возникает ощущение, что повторяется ситуация, которая возникла примерно в марте или апреле прошлого года, когда некоторые посетители этого блога не знали моего профессионального бэкграунда (им было на него плевать) или цели этого блога, и поэтому — «автоматически» и «по праву» — пришли к выводу, что меня и всех остальных посетителей надо учить политике и истории. Или, по крайней мере, «заставить» меня «признать» несколько неопровержимых фактов.

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Что ж, в пользу их собственного информационного статуса, позвольте мне начать с введения — с еще одним предупреждением, и с полным разоблачением (примерно уже в 349 раз) — кроме того, что я являюсь рупором США и укронацистов, и поскольку я одинаково критически отношусь к арабам и израильтянам, я — левый расист и антисемит. Более того, как откровенный сторонник антиасадистского восстания в Сирии, я — наемник-джихадист-прозападный-динозавр, оплачиваемый ЦРУ, Моссадом, ООН и НАТО (бесчисленное количество американцев, британцев, русских, сербов, болгар, аргентинцев, испанцев, несколько канадцев и много австралийцев подтвердят это в любое время суток). Кроме того, немногие австрийцы, многочисленные иранцы и асадиты могут подтвердить, что я являюсь платным агентом ФРС Германии, ЦРУ, HNA, MI6, турецкого MIT и катарской секретной службы (судья Сальватти даже выдвинул официальное обвинение), в то время как египтяне, иракцы, и некоторые израильтяне знают, что мне платит не только Моссад, но и тем более САВАМА Ирана, Мукбарат Египта и Главное управление военной разведки Ирака. Я служу в КСИР (иракцы знают об этом лучше всех благодаря иранцу и испанцу, занимающимся плагиатом моих книг); а еще я работаю на КГБ, ФСБ, РСБ, UPS, DHL, ÖAMTC, 4WD, DDIS, EYIT, RWR, P-19, MFG, FUGYU, и в MILF (это не о порнографии, просто у повстанческого движения филиппинского народа самая крутая аббревиатура из всех).

И, как уже много лет знают подписчики моего Facebook-аккаунта, на приложенной фотографии вы видите меня (первый справа), высокопоставленного агента северокорейской военной разведки, получающего медали от Великого Генерала и Славного Брата Вождя.

Но, я отвлекся. Не только вы, уважаемый читатель (и), но и всевозможные журналисты хотят знать, что я думаю о политике, и постоянно задают мне связанные с этим вопросы.

Меня это раздражает. Я делаю это просто потому, что мне самому интересно разобраться — и, если возможно, объяснить — современную войну. Не политику. Но, так как вопросы никогда не прекращаются, позвольте мне «вернуться назад на землю» и ответить на некоторые из них.

Потому что, знаете ли, на войне в политике и социальных сетях происходит гораздо больше важных вещей, чем на поле боя. Сложные системы вооружения? Кому это нужно: слишком технично. Лишь спорт и кулинария имеют значение.

Начнем с того, что современная политика на стратегическом уровне продолжает изобиловать все большими нелепостями и парадоксами. И даже еще более изощренной рекламой противозачаточных средств.

В военном плане акция « выявила» дополнительные недостатки ВС РФ

Например, США (и не только США) глубоко разочарованы египетским военным режимом — режимом, поддерживаемым Западом более 30 лет (настолько, что ЕС еще несколько лет назад поставлял снаряжение для борьбы с беспорядками в качестве «метода демократизации страны»).

Так вот, Египет сначала пытался поставлять артиллерийские боеприпасы России, а затем позволил российским транспортным самолетам доставить в Центральноафриканскую Республику (несколько, старые, разработанные и изготовленные в Чехословакии) учебно-тренировочные самолеты Aero L-39 Albatross. Так же, как египтяне глубоко разочарованы, когда такие придурки, как я, показывают на них пальцем за их поддержку таких персонажей, как «маршал» Халифа Хафтар в Ливии, который, в свою очередь, сотрудничает с Пудингом, Макроном и несколькими другими прекрасными персонажами в их борьбе против международно признанного, но, увы, поддерживаемого Турцией и Катаром — правительства в Триполи.

В свою очередь, Хафтар (плюс Россия) поддерживают массовых убийц из «Сил быстрой поддержки» (СБП) в Судане, что противоречит интересам Египта, поскольку официально египетский военный режим является одним из крупнейших сторонников суданского военного режима и де-факто «воюет» с СБП. И все это потому, что Запад продолжает настаивать на теории, что поддержка диктатур все упрощает (и делает все более выгодным), и, конечно, потому, что арабы несовместимы с демократией.

Какое же отношение это имеет к Украине? За исключением того, что Россия использует возможность расширить сферу своего влияния в Африке, вы имеете в виду? Хорошо, не волнуйтесь, мы доберемся и туда.

Вернемся к внешней политике Египта, которая, как бы абсурдно это ни звучало для многих из вас, на самом деле отражает политику Запада. В первую очередь это касается смысла (читайте: никоим образом), не говоря уже о его бесконечной мудрости и дальновидности: им движет справедливость, равенство и честность. Настолько, что все это почти совпадает с внешней политикой США, ЕС и НАТО — не только в отношении Украины последних 20−30 лет, но и всего мира за последние лет 70.

Поэтому легко представить шок политиков здесь, на Западе, в последние дни, когда они были вынуждены наблюдать за представителем Африканского национального конгресса — политической партии бывших борцов за свободу против апартеида, превратившейся в банду эндемически коррумпированных пушистых розовых зайчиков, ныне правящих Южно-Африканской Республикой, открыто объявивших Россию другом, а Запад врагом, в интервью для… кажется, это было Би-би-си?

Потрясающе. Не так ли? И впервые, совершенно впервые в истории член коррумпированного и некомпетентного правительства, которое с треском провалившись почти во всем, был осенен идеей возложить всю вину за собственные неудачи и коррупцию на иностранные державы. Мы просто никогда раньше не видели ничего подобного. Не важно где. По крайней мере, не на планете Земля.

Неважно. США, где и политики, и СМИ, вне зависимости от политического спектра, стали между тем звучать как некоторые из лидеров различных фашистских хунт Центральной Америки еще в 1980-е годы, — собираются спасать ситуацию. Неважно где. Для начала: ситуацию в Судане. Там американцы в сотрудничестве с Объединенными Арабскими Эмиратами договорились о прекращении огня между военным режимом и СБР (Силами Быстрого реагирования). Это все равно, что пытаться потушить пожар бочкой с керосином, которую несет пироманьяк. Каково же было тогда удивление, когда прекращение огня не продержалось и 15 минут: эта война сейчас закончилась, как и война в Сирии, потому что Пудинг (так автор называет Путина — NV) объявил ее оконченной. Три раза. Поэтому теперь мы можем все это переориентировать на Украину.

Хотя не могу удержаться еще от одного замечания: кажется, на самом деле разумна только внешняя политика и политика безопасности Республики Индии. Нельзя отрицать, что ультра-турбо-умные генералы и политики в Нью-Дели преуспели, когда основывали свою оборонную стратегию на высоконадежном источнике систем вооружений и давнем союзнике — России. Да, России: не СССР. Соответственно, и вопреки реверансам Запада, они продолжали настаивать на этой политике даже тогда, когда их величайший союзник всех времен пошел на совершенно безумную агрессию против народа и демократии Украины, делая при этом ставку на великое будущее Российской Федерации, в прямом сотрудничестве с Китайской Народной Республикой.

Сейчас некоторые укажут, что Пекин настолько большой друг Москвы, что в знак благодарности и, наверное, из страха перед возможными западными санкциями отменил все переговоры с Москвой по поводу газопровода «Сила Сибири-2».

Но, это неважно. Важнее то, что этот поступок вызвал недовольство многих австрийцев. Теперь они должны заботиться о глубоко подавленном Олеге Дерипаске, российском олигархе, который все еще контролирует около трети STRABAG, одного из крупнейших строительных концернов Австрии. Действительно, некоторые персонажи здесь не могут сдержать слез, потому что это подтверждает одну из самых больших австрийских национальных проблем, повторяемых в наших СМИ чаще, чем молитва «Отче наш», в прошлом году или около того. Смотрите: если Австрия не продолжит вести дела с Пудингом, китайцы все захватят.

Но, я отвлекся… на самом деле я хотел сказать, что, по данным народной разведки, половина индийских ВВС остановлена ​​из-за отсутствия запчастей для «отечественных» МиГов и Сухих. Но, эй: это тоже не имеет значения — ВВС Индии молодцы, потому что сейчас участвуют в каких-то учениях в Европе, и один Су-57 может сбить все видимые F-22 и F-35.

В общем: Россия остается лучшим другом Египта, и ЮАР, и Индии, и Сербии, и Турции, и троюродного кузена-дяди-племянника вашего соседа в то время как Запад существует только для того, чтобы его во всем винить.

Среди всего этого я могу, по крайней мере, сделать вид, что понимаю одно: именно Россия — делаю на этом еще раз акцент: Россия, а не СССР, в состав которого в то время еще входила Украина, — спасла Индию от вторжения США в 1971 году. Действительно — и я уверен, что вы об этом не знали — российская специальная военная операция в Украине в настоящее время спасает Индию от американского вторжения, которое готовится уже много лет. Возможно, потому что Голливуд, наконец, объявил болливудские фильмы серьезной угрозой национальной безопасности.

Все это, наконец, привело меня к Украине. Ну, куда-то очень близко к Украине. Или так кажется… больше не могу найти это место на карте мира… Суть в том, что мне интересно. Может быть, это знаменитый генерал Павлос Христу (в отставке) из Греции является фактическим вдохновителем политики Вашингтона, Москвы, Каира, Лондона, Берлина, Нью-Дели, Парижа, Претории, Бразилии и некоторых других уголков Земли, а также таких социальных сетей, как Facebook, Twitter, Telegram, TikTok и некоторых других — и не только в Афинах.

Что? Вы никогда не слышали о Христу, общепризнанном военном гении нашего времени? Ай-яй-яй… По сравнению с Христу, фон Клаузевиц, фон Манштейн, Жуков, Монтгомери, Эйзенхауэр и некоторые другие были кровавыми дилетантами. Христу лучше, чем генерал Петреус… действительно: лучше, чем Обама. Но, и к вашей великой удаче: я терпеливый человек, так что объясню.

Несколько недель назад Христу просветил человечество комментарием следующего рода: «Конечно, Украина и украинское руководство сделали очень большую ошибку, что перенесли боевые столкновения в города. Военный конфликт должен вестись только между армиями на открытом пространстве. Украина со своей военной доктриной перенесла войну в города, не выведя жителей, поэтому есть большие потери с обеих сторон. Погибает мирное население. Это военное преступление, когда ты бомбишь и воюешь, и держишь население посреди боев, когда ты устраиваешь военные базы в городе, в больницах. Это запрещено международными законами ведения войны».

Я никогда не забуду тот момент, когда прочитал бессмертные слова Христу. Не только потому, что мой монитор и очки расплавились: как будто небо разверзлось и ангел, окруженный ярким светом, спустился, чтобы распространить благую весть. Этот военный талант лишил меня дара речи.

Эти отвратительные украинские военные доктрины! Эта ужасная практика переноса украинских городов, полных мирных украинцев, в Россию, в Чечню, в Грузию, в Сирию, в Мали, в Ливию, в Центрально-Африканскую Республику… и даже… (вы представляете, насколько они наглые?) в Украину, которая какая-то там «несуществующая страна где-то там», поэтому русские должны атаковать и бомбить их при каждом удобном случае, и тогда погибают люди с обеих сторон.

Остается задаться вопросом: насколько дезинформированными должны быть фанаты Украины, когда они опровергают настойчивые российские фейковые новости о том, что генерал Залужный был тяжело ранен в начале этого месяца?

Очевидно, столь же дезинформированными, как и все те, кто поверил украинским заявлениям, что они несколько дней назад сильно повредили российский разведывательный корабль «Иван Хурс».

Но это не важно. Важно то, что на фоне всего этого шокирующие новости пришли из Белгородской области Российской Федерации. Две группы вооруженных российских оппозиционеров, подконтрольных украинскому ГУР МО (Главное управление разведки… и, прежде чем вы спросите: нет, я на них не работаю: они просто оплачивают одну из моих яхт в Монте-Карло) — и частично оснащенные автомобилями, оружием и снаряжением американского производства — «вторглись» в Россию. Продвинулись на пять, затем на десять километров, закрепив за собой пять-шесть сел, прежде чем отступить обратно в Украину.

Конечно, в военном плане эта акция «выявила» дополнительные недостатки в Вооруженных Силах Российской Федерации (ВС РФ): в первую очередь, выяснилось, что у ВС РФ слишком мало войск для должной охраны границы с Украиной. Тем более, недостаточно войск, чтобы действовать против подобных вторжений — вот почему две российские группы смогли продвинуться до 10 км вглубь России и вот почему ходят слухи, что ВС РФ затем вывела из Украины целую мотострелковую дивизию, чтобы отправить к границе «на севере».

Да, через каких-то 36−48 часов Keystone cops в Москве (так автор называет Минобороны РФ) приказали нанести («образцовый») «карательный контрудар по разведчикам-диверсантам» с привлечением ударных и штурмовых вертолетов и истребителей-бомбардировщиков Су-34… Но их наземные силы отреагировали с «такой скоростью и силой», что у гражданских властей не было другого выхода, кроме как начать эвакуацию населения примерно из дюжины деревень, потому что они понятия не имели, что делают ВС РФ, и не было никаких признаков того, что они вообще что-то делают. Тогда русские потеряли один из вертолетов, а экипажи их супертурбоистребителей-бомбардировщиков Су-34 лишь продемонстрировали, что не знают даже элементарных принципов своего дела — и промахнулись по всем целям, нанося удары с малой высоты свободнопадающими бомбами. Вот вам и «боевой опыт из Сирии».

Конечно, «забавно» наблюдать, как болтливые пропагандисты Путина объявляют о «победе» в Бахмуте, как если бы они выиграли Вторую мировую войну, в один день, а затем становятся «довольно лаконичными», когда на следующий день сообщают о «вторжении» диверсантов.

Но у меня не очень хорошее ощущение по поводу этой операции — и то по многим причинам. Начну сверху вниз.

Во-первых, это Зеленский. Либо эта операция была санкционирована Зеленским, как и должно было быть, либо ее не было. Если это так, то Зеленский проигнорировал бесчисленные предупреждения правительств США и различных европейских стран не нападать на Россию. Это рискованно по многим причинам, включая возможный ядерный ответ со стороны России, а также потерю поддержки Запада.

Если эта операция не была санкционирована Зеленским… тогда вопрос: кто главный в Украине? Президент, избранный народом, как и должно быть, или какие-то анонимные аппаратчики в спецслужбах, как быть не должно?

Во-вторых, какова была цель этого действия?

Если целью было вызвать беспорядки внутри России, извините, для этого потребуется гораздо, гораздо больше, чем две моторизованные роты войск. Таким образом, операция не удалась. Если цель состояла в том, чтобы заставить ВС РФ передислоцировать часть своих резервов с территории Украины на север, к границе между Россией и Украиной, чтобы ослабить ВС РФ внутри Украины в ожидании «долго ожидаемого решающего контрнаступления Украины». Ну, некоторые говорят, что ВС РФ передислоцировала свою 3-ю мотострелковую дивизию в этом направлении, но я не видел никаких доказательств этого. Пока. Иными словами, нет четких доказательств того, что операция прошла успешно даже в этом отношении.

Так что же это было тогда? Троллинг России в пропагандистских целях? Если да, извините: я не знаю ни одного акта военного троллинга, выигравшего какую-либо войну. Это такая же пустая трата времени, как и любые другие военные операции, проводимые «в пиар-целях».

Будем надеяться, что это действительно было что-то вроде «разведки боем» — убедиться, есть ли какие-либо значительные контингенты ВС РФ по ту сторону границы, и узнать время их реакции…

К огромной удаче Украины, и на этот раз, среди возникшего хаоса в Москве — вызванного (это что-то об их военной коммуникации, что я объяснил несколько дней назад), конечно, чистой случайностью — Путин и когорта были слишком медлительными и слишком некомпетентными, чтобы воспользоваться блестящей возможностью. Как минимум год, а может и больше, нам не переставали бы рассказывать об агрессивном НАТО и геноцидных намерений Украины, направленных на уничтожение России. Вместо того, чтобы принять их обвинения за чистую монету, все в Украине и на Западе обвиняют их в агрессии и считают Украину жертвой российского вторжения. Но теперь, когда украинцы действительно напали на Россию (уже во второй раз), тем самым дав основания доверять этим российским заявлениям, Путин и Ко забыли свою собственную мифологию об «агрессивном НАТО и русских, уничтожающих нацистский режим в Киеве»?

И это вдобавок к тому, что было бы вполне спокойно объявить массу привлеченных российских добровольцев «футбольными хулиганами и поклонниками правых идеологий».

Вы только представьте перспективы внешней политики США, поставляющей оружие украинским спецслужбам, которые, как выясняется, управляют несколькими бандами русских неонацистов. Действительно, даже в то время, когда израильтяне выбирают в свое правительство фашистских религиозных фанатиков… извините, не думаю, что это «сработает».

Перевод NV

Текст опубликован с разрешения автора. Впервые напечатано на substack.com

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