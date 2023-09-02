Эта атака вызвала шок в России. Какую наступательную стратегию выбрали украинцы 2 сентября, 07:13 NV Премиум

И почему Герасимову пришлось звонить Милли

Наступило 1 сентября: пора навести порядок в куче отчетов и фотографий, накопившихся за август, и создать новую папку для сентября. Это также традиционный первый день нового учебного года в Украине. Война, конечно, продолжается, но, судя по сообщениям украинских СМИ, за исключением учебных учреждений, расположенных ближе к линии фронта, все занятия будут проводиться «в обычном режиме» — при условии, что они оборудованы соответствующими бомбоубежищами. Там, где этого нет, дети будут обучаться онлайн.

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Воздушная/ракетная война

В последние несколько дней «праздновали» прежде всего россияне — по всей западной части России устраивались грандиозные фейерверки. Ведь пришел сентябрь, а с ним — и ежегодная миграция знаменитых украинских беспилотников. Соответственно, 30 августа под удар попал военный аэродром «Кресты» под Псковом: два самолета Ил-76 были стопроцентно уничтожены, еще два, по крайней мере, повреждены, и, по слухам, еще три могли получить те или иные повреждения. Не заблуждайтесь: Министерство обороны РФ отрицает наличие каких-либо повреждений, кроме незначительных…

И эта атака была не единственной: фактически можно сказать, что украинская СБУ проводит своего рода «стратегическую бомбардировочную кампанию» против отдельных целей на западе России.

Тем не менее, по слухам, эта атака — более чем в 700 км от ближайшей точки на украинской границе — вызвала такой шок, что