Пора обратить на это внимание. О военной обстановке на Донбассе, особый акцент — Угледар 11 февраля, 07:13 Эксклюзив NV

Украине нужно много артиллерии и еще больше боеприпасов. Далее следуют системы ПВО и надежная система связи

Я делаю очередное незапланированное обновление в другой манере: порекомендую всем две вещи для чтения и просмотра «пока меня нет».

1) Для беспощадного, хотя и душераздирающего осознания всех ужасов путинской войны на уничтожение Украины и того, какие зверства совершают россияне каждую минуту, каждый час, каждый день в этой стране, прочтите этот репортаж.

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2) Что касается того, почему они — россияне — делают это, какова их мотивация, я рекомендую канал Владимира Золкина на YouTube.

Думаю, многие из вас ожидают, что я прокомментирую выступления Зеленского в Лондоне и Брюсселе 8−9 февраля?

Не заблуждайтесь: я пытался следить за этим визитом. Даже подготовил довольно длинный анализ. Ну, да ладно: вы серьезно хотите, чтобы я прокомментировал визит президента страны, переживающей такие ужасы, как описано в статье, указанной выше, отчаянно пытающегося умилостивить целые армии профессиональных экспертов по саморекламе, невежестве, некомпетентности и коррупции?

У меня есть много мыслей и множество описаний на этот счет, но большинство из них можно резюмировать так: пустая трата времени.

Конечно, после последней встречи в Рамштайне даже я составил — длинный и постоянно растущий — список всех основных боевых танков (ОБТ), которые обещали поставить различные члены НАТО и их союзники (например, Марокко). Вышло более 400: в первую очередь Leopard 2, но немало и Т-72, Т-74 и т. д. Однако главный вопрос: «когда»? Учитывая, что масса Leopard 2, о которой идет речь, находится в таком плохом состоянии, что им потребуется 6−9 месяцев на перестройку и капитальный ремонт… не говоря уже об их возможной модернизации до стандартов, подобных Leopard 2A6 (что было бы необходимо для войны в Украине, за исключением того, что половина НАТО стремится увидеть, как погибает еще больше украинских солдат?).

Ответ на вопрос «когда» — не очень скоро. Таким образом, извините, прямо сейчас обсуждать это просто не имеет смысла. По крайней мере, не мне.

Моя точка зрения была (еще в марте прошлого года) и остается: Украине нужна артиллерия и артиллерийские снаряды. Много артиллерии и еще больше боеприпасов. Далее следуют системы ПВО и надежная система связи.

Русские захватили Белогоровку. Это примерно на 1374% точно

Еще одна моя позиция заключалась и остается в том, что НАТО отстает (по крайней мере) на год в том, что касается каких-либо поставок, и всегда будет делать слишком мало. В самом деле, что персонажи, отвечающие за НАТО, не могут даже понять ужасы, через которые проходит Украина, или то, что поставлено на карту в этой войне — до такой степени, что они также не имеют ни малейшего представления о том, как обращаться с Путиным.

Я пытался подробно объяснить в нескольких очерках и нескольких интервью для СМИ эти «почему», и я не собираюсь продолжать тратить ваше время на повторное объяснение одного и того же.

Ах да… надежная система связи? Да, это новое дополнение. И еще один пункт, который, боюсь, даст понять всем благонамеренным украинцам, с какими самовлюбленными военными спекулянтами на Западе вы все имеете дело. Пока вам тут рассказывают о коррумпированности украинской олигархии и повальной коррумпированности украинской власти… Надежда невелика, но, возможно, это поможет кое-кому на Западе понять, каких придурков они избирают во власть или обогащаются, покупая их знаменитые продукты…

Два дня назад Wall Street Journal (WSJ) сообщил, что, жалуясь на то, что Украина «военизировала» свою систему спутниковой связи StarLink, компания Илона Маска SpaceX ограничила доступ ВСУ к ней. Тут меня осенило: