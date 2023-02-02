Дорогостоящая операция Путина. Что происходит вокруг Бахмута 2 февраля, 20:17 Эксклюзив NV

За две недели многое произошло на стратегическом уровне, относительно мало на оперативном и мало на тактическом

Итак, позвольте мне начать обзор событий последних двух недель с последнего.

В целом основная часть линии фронта осталась на том же уровне, что и в середине января. При этом ВС РФ предприняли как минимум две мощные контратаки, а то, что осталось от группы Вагнера, до сих пор пытается атаковать в районе Бахмута. Однако цена, которую заставили заплатить украинцы, настолько велика, что пока в атаки идут в первую очередь «мобики» ВС РФ и ВДВ. В этом отношении интересно наблюдать, как Путин и его генералы, кажется, продолжают настойчиво демонстрировать, что у них не только нет других идей, кроме «фронтального наступления пехоты с некоторой механизированной и сильной артиллерийской поддержкой», но что у них просто вообще нет решений для затруднительного положения, в которое они сами себя поставили.

Видео дня

Купянск. Вроде, «никаких новостей», если не считать спорадических перестрелок артиллерийских орудий и обстрелов.

Сватово. После провала всех контратак русских на Новоселовском никаких известий. Конечно, на некоторых имеющих отношение к делу видео были показаны танки ВС РФ, объезжающие окраину села, но взять его им не удалось. В свою очередь украинцы не предпринимали новых атак в направлении Сватово. Похоже, обе стороны озабочены подвозом подкреплений и улучшением своих нынешних позиций.

Кременная. Примерно 4−5 дней назад ВС РФ нанесли в этом районе мощный контрудар с участием 237-го танкового полка, БАРС-13, не менее двух мотострелковых полков при хорошей артиллерийской поддержке. Им удалось оттеснить украинцев от северной и южной окраин города, но они не продвинулись в западном направлении, например, на Заречное и Торское. На самом деле, центральная часть этой контратаки была остановлена ​​намного восточнее Дибровы.

Большую часть времени артиллерия ВС РФ ведет огонь « вслепую»

Это была дорогостоящая операция, в которой участвовало слишком мало сил, чтобы добиться чего-либо значимого, и она проводилась глупо: фронтально. Это настолько бессмысленно, что я не могу не задаться вопросом о ее точном назначении. Может быть, ее можно охарактеризовать как «успешное связывание четырех бригад ВСУ в этом районе»? Читайте, чтобы выиграть еще время для строительства дальше на восток российской «глубокоэшелонированной обороны» вдоль шоссе Р66. (Как упоминалось ранее, ВС РФ лихорадочно работают над созданием массивной линии укреплений, защищенных глубокими минными полями, вдоль всей линии фронта от границы на северо-западе Луганска, вплоть до Днепра).

Бахмут. Это единственное место, где русским удалось продвинуться вперед за последние две недели. Даже в этом случае, доклады дислоцированных там частей ВСУ звучат как: «нет проблем, все в порядке» — и это вне зависимости от того, что происходит. Если говорить точнее:

К северу от Бахмута 25 января Вагнер и ВДВ форсировали реку Бахмутку и продвинулись в Благодатное с целью штурмовать северную Парасковиевку и Красную Гору на юге, а также начиная от Благодатного в направлении шоссе М03 на западе. Однако Благодатное оказалось почти без украинских войск: вместо этого они закрепились на холмах к западу и над селом, таким образом, имея отличное поле огня по тому, что движется под ними. Более того, ВСУ тем временем ввела в район Бахмута еще одну артиллерийскую бригаду (по меньшей мере третью, если не четвертую… Я знаю там 40-ю, 43-ю и 45-ю; сейчас они усилены еще одной) и подвергла россиян обстрелам.

Восточнее Бахмута: русские заявляют, что они заняли тот или иной дом, или тот или иной участок той или иной улицы… но на самом деле они никуда не идут.

Клещевка. ВСУ определенно вышли из села, но твердо контролирует холм над ним, с западной стороны, и, таким образом, громят все, что пытается встать на их пути — или пытается обойти их южнее Клещеевки, в направлении села Ступочки.

Читайте также: Иван Яковина Путин готовит большое наступление

Итог: Бахмут остается под контролем Украины, трасса М03 и дорога на Константиновку остаются открытыми для потока украинских подкреплений и припасов (и эвакуации раненых). Действительно, реорганизация гарнизона ВСУ вроде бы завершена. 61-й и 63-й механизованные бригады и при поддержке 4-го танкового теперь удерживают оборону к северу от города; 1-я специальная, 3-я штурмовая, 24-я мех и 57-я мотострелковая держат Бахмут, а 28-я и 60-я мехи держат южную сторону. Прежде всего: вместо «элементов из слишком многих частей» большинство задействованных бригад теперь присутствуют в полном составе — и это обычно означает, что они имеют все свои 4−5 батальонов в этом районе (масса бригад ВСУ в настоящее время включает 4 -5 батальонов, у некоторых 6). Несколько бригад находятся «в резерве» и к западу от города.

Авдеевка. Я понятия не имею, кто командует на российской стороне Донецкого сектора. Можно лишь оценить, что этот персонаж просто не может найти решения ни для одной из своих задач. А его войска противостоят одним из лучших украинских укреплений. Неудивительно, что 28 января очередной штурм Водяного был легко отбит.

Марьинка. По крайней мере, местному российскому командиру пришла в голову идея попытаться в последние дни обойти этот совершенно разрушенный город слева. Безуспешно: местные части «ДНР» (при этом все официально интегрированные в ВС РФ) понесли лишь дополнительные потери — в первую очередь от артиллерии ВСУ.

Угледар. Этот район был ареной еще одной бессмысленной крупной контратаки ВС РФ в последние несколько дней. 25 января русские направили перестроенные 40-ю и 155-ю бригады морской пехоты, батальон Восток, батальон Каскад, несколько второстепенных подразделений ГРУ и, по крайней мере, полк спецназа для наступления из Мыкильского по ровной и открытой местности на север. Атаки, объявленные такими инстанциями, как Рыбарь чем-то вроде «большого наступления», — и независимо от того, как часто они повторялись, — все атаки были отбиты украинской артиллерией с большими потерями у русских.

Южнее Запорожья и на днепровском «фронте» последние две недели было «спокойно» — если не считать обычных действий малых подразделений (см.: патрулирование, разведка, артподготовка и т. д. ).

Примечание напоследок: обратите внимание на недостаточную эффективность русской артиллерии. Она все еще превосходит по численности ВСУ (как минимум в каких-то 5−6 раз), но — как было «анонсировано» еще в июне-июле 2022 года — из-за холодов именно БПЛА Орлан выводятся из строя (или ломаются во время использования, у них происходит замерзание оптики и т. д. ). ВС РФ по-прежнему не хватает прямых контроллеров, и их связь остается плохой. Таким образом, большую часть времени артиллерия ВС РФ ведет огонь «вслепую». Конечно, следует ожидать, что это изменится, как только погода улучшится. В свою очередь, ВКС в настоящее время часто вынуждены вмешиваться со своими Ми-24 и Ка-52.

Перевод NV

Текст опубликован с разрешения автора. Впервые напечатано на medium.com

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди NV