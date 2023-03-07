Новость, которая всерьез встревожила. Что изменилось в Бахмуте 7 марта, 17:28 Эксклюзив NV

Я собираюсь присоединиться к тем, кто ставит под сомнение способность ВСУ удерживать контроль над Бахмутом

Воздушная война/Ракетная война

По официальным данным Киева, в ночь с 5 на 6 марта русские выпустили из Брянской области 15 БПЛА Shahed-136: украинцы заявили, что 13 из них сбиты.

Видео дня

За последние 24 часа Воздушные силы Украины постепенно увеличили количество своих боевых вылетов (с 10−11 в день до 14−15 в день), затем русские утверждали, что сбили два самолета и вертолет: Су-27 (с помощью ВКС-перехватчиков) в районе Трудолюбовки (Запорожская область), Ми-8 (не упоминается, чем) в районе Новопавловки (Донецкая область), МиГ-29 (средствами ПВО) в районе Красноармейска (Покровска) (Донецкая область).

Активизация деятельности ВСУ может быть связана с применением управляемых бомб JDAM-ER (об этом было объявлено несколько недель назад).

До сих пор не видел никаких доказательств таких украинских потерь, но это обычно занимает по крайней мере несколько дней — если не больше. Например, есть еще ряд потерь ВКС с февраля и марта прошлого года (здесь еще один, связанный с боевыми действиями в треугольнике Вознесенск-Баштанка-Николаев, около года назад), о которых становится известно только сейчас. Лучше сообщить через пару месяцев, чем никогда, как говорится.

Бои на Донбассе

В целом, пресловутая распутица наступила. Почва мягкая и грязь глубокая, и, таким образом, темп движения обеих сторон в этой войне замедлился, как пишут некоторые. Тем не менее боевые действия продолжаются: грязь лишь усугубляет страдания комбатантов.

Это был опорный пункт украинской обороны Бахмута

Кременная. 25-я ВДБ присоединилась к 92-й механизированной бригаде в деле разгрома русских в районе Невское-Червонопоповка, и ходят слухи, что они уже находятся к востоку от трассы Р66. Далее на юг русские пытаются остановить украинское наступление южнее Кременной постоянными контратаками.

Кстати, по данным сарафанного радио, ВС РФ передислоцирует некоторые еще неповрежденные подразделения из группы Центр (отвечающей за Кременную) в район Угледар (они определенно перебрасывают туда много подкреплений). Если это правда, то «большооое» наступление Валерия Герасимова в этом районе точно закончено, и даже Купянск может быть в безопасности (на некоторое время).

Бахмут. В целом, русские пытаются возобновить наступление с продвижением из Берховки и Ягидного в западном направлении, а также зачистить район к востоку от реки Бахмутка. Именно это они и пытались сделать в последние три дня: хотя они, безусловно, обеспечили безопасность Забахмутья, я в настоящее время не уверен, насколько они преуспели в операциях к западу от города.

С учетом вышесказанного, венцом всех плохих новостей из этого города за всю неделю, является одна, которая меня серьезно обеспокоила (достаточно, чтобы начать писать этот анализ), и появилась она сегодня утром: Вагнер утверждает, что захватил украинское укрепление на вершине холма над Kлещеевкой (они называют его Красным холмом) и показали видео из тамошних траншей и укреплений.

По иронии судьбы, они утверждают, что им потребовалось три дня, чтобы завоевать эту господствующую высоту; по иронии судьбы, масса онлайн-картографов метит этот холм «под контролем России» по крайней мере, месяц. На самом деле: это был опорный пункт украинской обороны Бахмута и причина, по которой ВСУ продержались здесь так долго. Русские потратили больше месяца, нападая на него, и понесли огромные потери. До тех пор, пока Украина контролировала ситуацию, я не был сильно обеспокоен: сейчас я собираюсь присоединиться к тем, кто ставит под сомнение способность ВСУ удерживать контроль в этом городе, и подвергнуть сомнению дальнейшую цель этой битвы.

Почему? Когда эта возвышенность была в украинских руках, русские могли обстреливать дорогу 00506 и 00504 (и второстепенные пути), но не могли отрезать 00504, не могли завоевать Ивановское (Красное), и не могли продвинуться на Часов Яр. Теперь они могут это сделать. И с этим они могут отрезать и без того разбитую распутицей дорогу снабжения бахмутского гарнизона ВСУ: Украинцы не имеют такой сильной обороны в других местах в этом районе, особенно между Ивановским и Хромовым (Артемовским).

Авдеевка. В Новобахмутовке русские были окончательно остановлены (со значительными потерями) и подверглись контратакам отдельной президентской бригады.

В то же время украинские укрепления в Авдеевке подвергаются регулярным воздушным ударам со стороны российских планирующих бомб, как, по сообщениям, в последнем случае УПАБ-1500. Это крупное оружие весом 1500 кг, обычно выпускаемое из Су-34. Дальность стрельбы составляет около 30 км.

Далее на юг в этом районе, и после примерно трех недель непрекращающихся атак, русские захватили доминирующую высоту — небольшой холм с массивными украинскими укреплениями — к северо-востоку от Водяного. Благодаря этому, они теперь «вольны» продолжать пытаться сжать Авдеевку с юга.

По крайней мере, не менее тревожными являются и видео, показывающие, как украинцы отбивают нападения русских на Победу внутри этой самой деревни: до сих пор они отбивались, находясь далеко за ее пределами.

Марьинка. После 13 месяцев выдержки, большого успеха и крайне ожесточенных боев в последние несколько дней, оборона ВСУ медленно сдается. За последние два дня русским удалось продвинуться по проспекту Дружбы, взять район вокруг Управления дорожного движения на севере, и войти в комплекс Агро Ресурс на юге. Это тревожит.

Угледар. В то время как ВСУ, по-видимому, контратаковала и восстановила по крайней мере контроль за частью Павловки, ВС РФ продолжала прорубаться вперед в направлении шахты «Південнодонбаська № 1», дальше к востоку от Угледара, в последние несколько дней, постоянно теряя боевые машины и войска. При этом как позиции ВСУ в шахте, так и позиции в Угледаре тем временем подвергаются воздушным ударам со стороны ВКС, которые также развертывают свои немногочисленные современные PGM для этой цели.

Перевод NV

Текст опубликован с разрешения автора. Впервые напечатан на medium.com

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