Победит ли Россия в Бахмуте? Главные вопросы и ответы о войне в Украине 18 апреля, 09:02 NV Премиум

Получил столько одинаковых вопросов от разных читателей, поэтому, решил, что пришло время для чего-то вроде «сессии вопросов и ответов»

1) Победит ли Россия в Бахмуте?

В данный момент — да, это вероятно.

Причина заключается вот в чем: в отличие от январской ситуации, когда ВСУ еще пытались «серьезно» защищать Бахмут, сейчас они сменили стратегию. И перешли к тому, что называется «экономией силы» на военном жаргоне — они пытаются вывести из строя максимальное количество вражеских подразделений с использованием минимального количества собственных подразделений, нанося при этом противнику огромные потери.

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Позвольте мне немного объяснить.

В соцсетях до сих пор бытует мнение о дислоцированном внутри Бахмута «большом количестве различных подразделений ВСУ». Так было в январе, сейчас же дело обстоит иначе. ВСУ ротирует ограниченные контингенты из относительно небольшого числа частей (всего около 7−8 бригад, и это приводит к сообщениям о «множестве разных частей», находящихся там в настоящее время. Как правило, каждый контингент фактически находится в городе от 2 до 7 дней, а затем выводится оттуда. Это делается для того, чтобы избежать утомления войск: через несколько дней постоянного боевого соприкосновения любые войска утомляются. Они недостаточно сообразительны, чтобы распознать или избежать опасности, и начинают нести потери. Тем более в нынешних погодных условиях. Таким образом, ВСУ проводит частую ротацию, вводя при этом новый контингент.

Таким образом, русские, которые, похоже, не так регулярно ротируют свои части,