Только один день. Что сделал Зеленский? Сегодня, 19:39 3579 Цей матеріал також доступний українською

Эксперты рассказали, что думают о речи нового президента: правильный ли тон он выбрал, и правильны ли его приоритеты

20 мая Владимир Зеленский принял присягу как шестой президент Украины. Его инаугурационная речь была амбициозной: он призвал к досрочным выборам, побудил парламент положить конец депутатской неприкосновенности, принять избирательную реформу и закон о незаконном обогащении. Он также хочет, чтобы парламент уволил главу СБУ, генпрокурора и министра обороны.

Эксперты рассказали, что думают о речи Зеленского, правильный ли тон он выбрал, и правильны ли его приоритеты.

Андерс Аслунд, старший научный сотрудник Atlantic Council

Инаугурационная речь Зеленского была замечательной, волевой, ясной и четкой. На короткую перспективу он заложил правильные приоритеты: досрочные выборы, снятие депутатской неприкосновенности, новый избирательный закон, а также новый закон о незаконном обогащении. Эти вопросы должны стать необходимой повесткой дня для одобрения Радой.

Инаугурационная речь оставила двоякое впечатление

Это должно быть само собой разумеющимся, что политические назначенцы уходят в отставку с приходом нового президента, и Зеленский должен был это подчеркнуть. Он также поступил мудро, призывая к национальному единству, включая Донбасс и Крым.

Это, несомненно, наиболее памятная и последовательная инаугурационная речь в истории Украины, большой подвиг.

Майкл Боцюркив, эксперт по международным вопросам и экс-спикер Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине

Зеленский въехал в ворота галопом. Он хорошо знает, что его чрезвычайно мощный мандат не имеет срока годности — возможно, он даже меньше 100 дней — и поэтому он должен осуществить ключевые свершения, пока электоральное одобрение на пике. Это удачный политический ход — достичь максимума, пока нимб выборов все еще вверху.

Зеленский ударил по всем ключевым точкам в своей речи: постановив своим приоритетом № 1 принесение мира на Донбасс, призывая Раду к досрочным выборам и отмене депутатской неприкосновенности, а также коснувшись темы экономического облегчение для миллионов нуждающихся граждан. Он также сигнализирует о наличии немалого внутреннего стержня для затяжной битвы с Верховной Радой, имеющей один из самых низких рейтингов одобрения в мире. Блестящим ходом было предложить украинское гражданство миллионам украинцев за рубежом, которые хотят перестраивать Украину.

Брайан Боннер, главный редактор Kyiv Post

Это абсолютно правильные приоритеты. Впрочем, сейчас надвигается самое сложное: Украине необходимо увидеть, кем он себя окружит — людьми с большим опытом и репутацией, или людьми с сомнительным прошлым и связями. Для меня ключевыми назначениями являются генпрокурор, глава администрации, председатель СБУ и министр иностранных дел. Премьер-министра, я допускаю, мы не будем знать до завершения парламентских выборов. Есть вопрос о законности их досрочного проведения, однако очевидно, что украинцы хотят новых лиц в парламенте, правительстве и кресле премьер-министра.

Питер Дикинсон, научный сотрудник Atlantic Council, издатель журналов Business Ukraine и Lviv Today

Вчера Зеленский вышел на бой. Его речь послала четкий месседж о том, что хоть на политической арене он и абсолютный новичок, но не желает, чтобы его пинали. Вместо этого он будет искать способ оседлать любую оппозицию весом своего убедительного большинства. Похоже, что призывом к досрочным выборам Зеленский завоюет расположение своего электората, который уже принес ему впечатляющий мандат на изменения, и который не испытывает большой любви к нынешнему парламенту. Впрочем, новый глава украинского государства рискует оттолкнуть весь политический класс своими радикальными и пренебрежительными атаками на все, что было до него. Это может очень осложнить ему жизнь в дальнейшем. В конечном счете, он поймет, что не сможет эффективно управлять без формирования политических альянсов. Это потребует куда большей дипломатии, приведет к определенным компромиссам, которые неизбежно снимут часть блеска с нимба Зеленского. Но похоже на то, что он в любом случае сохранит свой образ «человека из народа» как минимум до конца лета, когда после досрочных парламентских выборов начнется сезон серьезной работы.

Максим Эристави, научный сотрудник Atlantic Council и украинский тележурналист

Инаугурационная речь Зеленского продемонстрировала, что президент думает в правильном направлении, однако ему не хватает четкого плана реализации. Популярные месседжи о единении, борьбе с коррупцией, завершении боевых действий на Донбассе, и поддержке экономического роста были окутаны любительскими формулировками и зашли исключительно через харизму президента. Наиболее важным является то, что речи не хватало конкретного политического видения. И в этом проявляется крайне острый дефицит талантов в команде Зеленского после его удивительного и метеоритного пути к победе. В этом плане мне горько наблюдать за тем, что украинское гражданское общество продолжает грезить новым президентом, когда-то поддержав его предшественника Петра Порошенко. Зеленский может положиться на их помощь. Впервые в истории страны украинцы предоставили новому президенту рекордный мандат для решительных реформ: победа с 75% — это редкость в любой демократии. Пришло время поставить на первое место страну и помочь Зеленскому получить все доступные ресурсы для того, чтобы дать толчок болезненным реформам, прежде чем его массовая популярность неизбежно угаснет.

Джон Хербст, директор Евразийского центра в Atlantic Council и экс-посол США в Украине

Зеленский продолжает удивлять. Его инаугурация не стала исключением. С тех пор, как он объявил свою кандидатуру в президенты в конце декабря, он стал одним из лидеров и с легкостью шел к победе в ходе своей причудливой кампании. Когда Путин бросил вызов новоизбранному Зеленскому, предложив украинцам на оккупированном Россией Донбассе российские паспорта, он поставил того на место, заметив, что такие паспорта есть билетами в жизни, где нет места демократии и правам человека. Своим инаугурационным обращением Зеленский поставил Раду перед вызовом. Он получил оглушительную победу на президентских выборах, и, пока его популярность до сих пор на высоте, стремится провести выборы в парламент. Поэтому он призвал Раду к роспуску, чтобы провести досрочные выборы перед запланированным 27 октября. Некоторые партии в Раде пытались помешать досрочным выборам, распустив коалицию 17 мая. В своем обращении Зеленский ясно дал знать, что не считает роспуск коалиции преградой для досрочных выборов. Это означает, что новый президент начинает свое пребывание на посту битвой с большим силами в Раде.

Энди Гундер, президент Американской торговой палаты в Украине

Что за день был в Киеве: инаугурация нового президента, роспуск парламента, объявления премьер-министра об отставке — все это за каких-то восемь часов.

Ключевым фокусом инаугурационной речи Зеленского стал смелый призыв к украинцам, живущим за границей, возвращаться домой. Обратный отток мозгов -— переезд из более развитых экономик в менее развитую. Если Зеленскому удастся остановить отток человеческого капитала и переманить миллионы украинцев возвращаться домой, это станет большим толчком для национальной экономики.

Хотя он и не упомянул в своей речи слова «экономика», в связи с проведением двойных выборов бизнес-сообщество ожидает, что у президента и парламента будет пять непрерывных лет для продолжения реформ и экономического роста.

Бейзил Калымон, почетный профессор бизнес-школы Ричарда Айви, Университет Западного Онтарио, Канада

Мое впечатление об инаугурационной речи Зеленского очень положительное. Он показал человеческое лицо, привязав потребность в реформах к собственным детям и их будущему. В этом отразилось глубокое чувство искренности и осознание самых больших проблем граждан Украины. Его преданность усилиям, направленным на прекращение войны в Донбассе, одновременно с усилением поддержки солдатам, воюющим за страну и восстановление территориальной целостности, заслуживает самой высокой оценки. Его первые меры, которых он требует от Рады, включая отмену неприкосновенности, возобновление закона о чрезмерном обогащении и избирательных реформах, попали в цель. Объявление о роспуске нынешней Рады было необходимо, если настоящей коалиции там придется достичь. Призывы к немедленному увольнению генпрокурора, главы СБУ и министра обороны являются ключевыми шагами навстречу основанию верховенства права и порядка. Это впечатляющий старт, который несет за собой тяжелую ответственность за достижение поставленных амбициозных целей.

Анна Шелест, главный редактор UA: Ukraine Analytica

Инаугурационная речь нового президента оставила двоякое впечатление. С одной стороны, он пытался объединить украинцев, акцентируя не на различиях, и говоря об общей ответственности, мире, и необходимости услышать каждого. И в то же время было такое ощущение, что он до сих пор проводит кампанию, до сих пор настроен враждебно к парламенту и правительству. Если он хочет, чтобы они одобрили законы, о которых он просил, и подтвердили его назначение, было бы странно разговаривать с ними в таком агрессивном тоне. Принятие законов, о которых он попросил, и увольнение нескольких топ-чиновников, которые уже подали в отставку, не является приоритетным — это то, что хотели услышать люди по телевизору. Его приоритеты до сих пор не представлены и разъяснены. Оосновное «послевкусие», которое оставила его речь, это слова: «Я готов на все, чтобы наши герои больше не умирали». Что он имеет в виду под этим «все»? Сдаться, никаких перспектив в ЕС и НАТО, газовые договоренности? Это «все» оставляет все остальное полностью не разъясненным.

Перевод НВ

Новое Время обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Atlantic Council. Републикация полной версии текста запрещена

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