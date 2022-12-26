Пора прощаться 26 декабря, 16:42

Пора прощаться с символами русско-имперской, советской идеологии навсегда

Правительство одобрило проект документа «О внесении изменений в Закон Украины «Об охране культурного наследия». Теперь существуют правовые основания для изъятия памятников культурного наследия из Государственного реестра недвижимых памятников Украины, что является символом российской имперской и советской тоталитарной политики и идеологии.

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Пора прощаться с символами русско-имперской, советской идеологии навсегда. И решить определенную коллизию между законами об охране памятников культурного наследия и о декоммунизации, положения которых иногда противоречат друг другу.

Украина на восьмой год войны и на 32-м году восстановленной Независимости остается усеянной разнообразными имперскими, советскими памятниками, мемориальными досками. Запрос на изменения в законодательство очень высок. И сейчас — время для того, чтобы наконец искоренить враждебные российские элементы культурного ландшафта Украины.

В преддверии нового года Экспертный совет по преодолению последствий русификации и тоталитаризма, в состав которого вошли авторитетные ученые, писатели, культурные и общественные деятели, издатели и историки, провел итоговое заседание. Было решено создать на сайте МКИП специальную коммуникационную страницу для обратной связи с регионами, чтобы общественность и местные власти могли сообщать нам о любых проблемах, связанных с очищением публичного пространства от советских и имперских маркеров. Поддержали предложение о введении организации выездных сессий Экспертного совета в регионах, учитывая дискуссии о присутствии в публичном пространстве той или иной местности объектов-символов России. Такие сессии могут стать эффективным инструментом в решении сложных вопросов.

Даже так называемый процесс " пушкинопада" должны проводить по правилам

Украина — толерантное демократическое государство, поэтому отказ даже от токсичного наследия должен происходить прозрачно с обсуждением экспертов и с учетом нюансов наших разных регионов. Поэтому даже так называемый процесс «пушкинопада» мы должны проводить по правилам, потому что мы — не вандалы. Мы должны делать демонтаж легально, интеллигентным способом.

Еще в ноябре бюсты российских ученых и писателей — Пушкина, Горького, Ломоносова и Менделеева — убрали из публичного пространства станции метро «Университет» в Киеве. А для того, чтобы решить, кого добавить на освободившееся место, предложили Киевскому национальному университету им. Тараса Шевченко инициировать общественное обсуждение возможных вариантов их замены.

Большинство украинцев сегодня одобрительно относятся к декоммунизации и дерусификации. Об этом свидетельствуют недавние исследования, согласно которым количество украинцев, поддерживающих переименование улиц и других объектов, названия которых ассоциируются с государством-агрессором, демонтаж определенных памятников колеблется от 56 до 76%.

Конечно, в этом процессе очистки пространства важно не допустить уничтожения памяти о значимых для Украины в целом или конкретном городе или селе исторических фигурах и событиях. Никто не будет выступать против сохранения памяти о персоналиях, внесших важный вклад в развитие украинской или мировой науки, культуры; боровшихся с тоталитарными режимами.

А также очень важно хранить память о героях и героинях, защитниках и защитницах Украины, в частности солдатах, офицерах, врачах и медсестрах, членах Движения сопротивления и других, защищавших Украину от нацистских оккупантов.

Преодоление последствий русификации не приведет к сужению культурного пространства в Украине. Зато будет стимулировать развитие инклюзивной гуманитарной и культурной среды.

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