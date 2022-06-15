Миллиард долларов каждый? Какова цена успеха для Украины 15 июня, 12:10 Цей матеріал також доступний українською

Украина не должна оплачивать эту войну

Украинцы противостоят превосходящим силам российских агрессоров, проявляя удивительную храбрость, защищая свою страну. К сожалению, на этой войне тысячи людей уже отдали свои жизни. Но не будем забывать, что украинцы борются не только за свою страну, но и за западные ценности, борются против жестокого диктатора Владимира Путина, объявившего войну Западу. На днях он признал, что это война за «расширение» и имперские амбиции. Таким образом, украинцы находятся на передовой, защищая НАТО и Запад от нападения России.

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Стоит это Украине огромной крови. Подсчитано, что дефицит бюджета страны $5 млрд в месяц (в несколько раз больше, чем до войны). Запад финансово помогает, но недостаточно, и, к сожалению, слишком многое из этой помощи приходит в форме кредитов, а не грантов. Надо отдать должное, новый пакет поддержки Украины в размере $40 млрд включает $7−8 млрд безвозмездной помощи украинскому бюджету. ЕС пообещал выделить около $9 млрд, но в кредит.

Давайте проясним.

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