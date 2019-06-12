Тет-а-тет с Путиным. Нужно ли это Зеленскому? Сегодня, 20:31 Цей матеріал також доступний українською

Мне с самого начала не нравилась затея Трампа встретиться с президентом России наедине. Я бы не рекомендовал использовать ее как пример для Украины

Америка очень удивлена, как быстро Зеленский превратился из актера в лидера политической жизни. Для большинства американцев Зеленский — загадка. Люди пытаются понять, чего от него ожидать в плане внешней политики, внутренней политики, борьбы с коррупцией.

Найдет ли Зеленский общий язык с Трампом? Это непростая задача. В любом случае, многое будет зависеть от конкретных политических решений Зеленского.

Стоит ли Зеленскому встречаться один на один с Путиным? Думаю, пока лучше обойтись Нормандским форматом. Во время переговоров Украине выгоднее иметь рядом представителей Германии и Франции. От Минских договоренностей тоже не стоит отказываться, ведь именно на них основаны санкции Евросоюза в отношении России. Если вы откажетесь от Минска, на каком основании ЕС будет продлевать свои санкции?

Именно от Путина в первую очередь зависит судьба Донбасса

России выгоден тлеющий конфликт на Донбассе как механизм для влияния на киевское правительство. Владимир Путин заинтересован в дестабилизации украинской политики. В какой‑то момент Кремль, думаю, еще раз взвесит все плюсы и минусы свой политики в отношении Донбасса и поймет, что им все‑таки нужен другой подход. Россияне ждут парламентских выборов в Украине и надеются, что пророссийские силы получат побольше мандатов и заставят президента проводить более пророссийскую политику. Но, мне кажется, зря надеются.

Если россияне поймут, что им нужен новый подход к Донбассу, к Украине, то для этого есть несколько опций — миротворцы под эгидой ООН, международная администрация в проблемных областях, переходной период для реинтеграции Донбасса.

Если Путин осознает, что России нужна новая политика в отношении Донбасса, то тогда, может, и стоит встретиться для прямых переговоров. В конце концов, именно от Путина в первую очередь зависит судьба Донбасса.

Мне с самого начала не нравилась затея Трампа встретиться с Путиным наедине. И я бы не рекомендовал использовать ее как пример для Украины. Трамп был неподготовлен для саммита, в то время как Путин подготовился очень хорошо. К тому же мне жаль, что даже американское правительство не знает, о чем говорили Путин и Трамп наедине.

Если украинский президент будет встречаться один на один с Путиным, то к этой встрече надо быть очень тщательно подготовленным. Путин — знаток дипломатических тонкостей и многих нюансов международной политики. Сначала вы выполняете домашнюю работу — и только затем встречаетесь с российским лидером.

Повторюсь: пока Путин не изменит свою политику в отношении Донбасса, встречаться с ним не стоит.

Полное интервью со Стивеном Пайфером опубликовано журнале НВ за 6 июня 2019 года