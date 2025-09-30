Об $1 трлн Илону Маску от Tesla. Вот что я понял

Когда я прочитал, что Tesla решила дать Илону Маску $1 трлн компенсации, у меня в глазах дернулось. Не от зависти, а от интереса: что же он такого сделает за эти деньги?

Поборется с гравитацией? Научит роботов различать зеленый чай и матча-латте? Или просто заставит всех нас привыкнуть к мысли, что Илон — это не CEO.

Потому что это же не обычная зарплата — это 12% Tesla, но только если он за 10 лет:

Реклама

— поднимет капитализацию до $8.5 трлн (это в 6 раз больше, чем Tesla стоит сейчас, и больше, чем сейчас стоит весь фондовый рынок Японии);

Читайте также: Фрэнсис Фукуяма Что стоит за триллионом долларов для Илона Маска

— продаст миллионы роботов (не машин — именно роботов — пока их нет — только модели — пока даже продавать нечего);

— и увеличит прибыль ТЕСЛА в 24 раза (ага, это не опечатка).

В ноябре акционеры должны еще раз проголосовать

«Impossible things» — так говорит председатель совета директоров Tesla Робин Денголм. Типа, это не просто бонус, это — мотивация к сверхчеловеческим достижениям. Ну да, Илону же не хватает мотивации. У него всего $419 млрд на счету. Ходит, мечтает о 25% акций, иначе уйдет — якобы это он придумал электрокары, а не просто сделал их модными среди людей, которые носят худи в бизнес-классе. Вопрос к вам — а куда он пойдет? В премьер-министры Южной Африки?

Совет директоров говорит: «Это не про деньги, Илон — не ради денег». Согласен. Он ради контроля, силы и того, чтобы никто не сказал, что Twitter стал хуже после переименования в X. Он хочет быть Теслой, Space X, правительством, оппозицией и еще и основать «America Party». Еще он хочет через день ссориться с Бразилией, Британией, Францией, Калифорнией и обниматься с президентом Милеем. Для чего? Чтобы иметь еще больше свободы. Особенно свободу говорить глупости, потому что «это важный американский принцип».

Денголм вообще молодец. Она как бухгалтер с характером Рианы: может молчать шесть лет, а потом на весь FT сказать, что слухи о попытке заменить Маска — «total rubbish». И даже когда судья из Делавэра прямо называет ее «ленивой» и говорит, что весь совет директоров — это «служки самоуверенного вождя», она спокойно отвечает: «Absolute BS!» Очень профессионально. Я бы тоже так делал, если бы не боялся калькулятора.

Потому что Денголм, сидя в совете Tesla с 2014 года, подняла более $530 млн. Не зарплатой — опционами: ей давали право купить акции Tesla дешево и продать дорого. А когда Tesla взлетела с $59 млрд до $650+, это дешево превратилось в очень дорого. Поэтому кнопка «за» у нее не залипает.

И вот теперь в ноябре акционеры должны еще раз проголосовать — дать ли Илону 423 млн акций в обмен на обещание не твитить что-то совсем дикое. Хотя, похоже, даже это не гарантируется. Потому что, как сказала Денголм: «Я не звоню ему после каждого твита. Он имеет право на свое мнение».

Супер. Когда твои странные твиты приводят к снижению продаж Tesla, возмущению клиентов и забастовкам возле автосалонов — это уже не мнение, это финансовый инструмент массового поражения. Но ничего. Он же «generational leader». Я бы даже сказал — мультивсемирный.

Tesla тем временем закрывает четыре завода, прибыль падает на 20%, клиенты в Европе остыли. Но это же все из-за временной «перенастройки линий» и не совсем из-за Маска. Ну или просто из-за того, что Model Y выглядит как микроволновка на колесах.

Оригинал

Текст опубликован с разрешения автора