Мысли по теракту в Киеве

1. Командиры всех подразделений полиции уже сейчас должны иметь реальный боевой опыт — иначе они не могут обеспечить правопорядок в стране, где значительная часть населения имеет боевой опыт и где враждебные террористические акты — обычный сценарий вероятной опасности. А в перспективе все полицейские должны получить опыт боевых действий — потому что готовность защищать страну — это главная проверка во время войны.

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Полицейских, которые бросили людей в опасности, и убегали от преступника, стоит показательно отдать под суд так же, как тех, кто оставил товарищей и боевую позицию во время боя.

В перспективе все полицейские должны получить опыт боевых действий

2. Все граждане Украины, которые участвуют в защите Украины и выполняют боевые распоряжения в любых структурах сил обороны, включая ДФТГ, должны получить право на владение и ношение оружия для самозащиты. Право на ношение оружия в тылу предоставляется приказом командира части, в составе которой выполняются боевые распоряжения. Ответственность за психическую адекватность и отсутствие зависимостей у подчиненных должны брать на себя конкретные командиры.

3. Начальник патрульной полиции Евгений Жуков, который подал в отставку, системно работал для обкатки гражданских по статусу полицейских в боевых действиях. Поэтому создана бригада полиции Хижак. Поэтому во многих управлениях патрульной полиции созданы боевые подразделения. К моему взводу под Купянском и под Липцами были приданы два расчета БПЛА боевого подразделения патрульной полиции Харьковщины Робокопы, которым командует лично начальник патрульной полиции области Виктор Левченко.

Расчет Патруль действовал под Купянском максимально эффективно и заслужил уважение всей ударной группировки, несмотря на регулярные обстрелы и удары по их позиции. С заместителем командира полка патрульной полиции Антоном Боровковым я лично несколько раз выходил на разведку под Купянском. Это человек абсолютно надежный под огнем врага и ударами дронов. Надеюсь, что Жуков, который поступил как ответственный офицер, в составе МВД сможет на другой должности продолжить работу по боевому применению полиции, учитывая его авторитет в силах обороны.

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Текст опубликован с разрешения автора