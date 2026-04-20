Может ли наша полиция нас защитить?

Национальная полиция нас защищает, но мы этого не видим. Мы видим тотальный провал кадровой политики

18 апреля в Киеве был совершен ужасный террористический акт, в ходе которого безумное пророссийское существо расстреляло простых мирных жителей, по сути его соседей, из легкого складного охотничьего карабина Kel-Teс Sub-2000, на который он имел разрешение.

Реклама

То есть потенциальный террорист получил разрешение на ношение оружия и вполне легально приобрел его для того, чтобы потом устроить в столице Украины кровавую баню?

С 2014 года я неоднократно вступал в полемику и споры с рядом крайне активных и патриотически настроенных украинцев относительно того, чтобы расширить легализацию оружия для населения. Они приводили всегда множество доводов, одним из которых всегда было — легальное оружие во многих странах мира применяется для защиты. Вот только они всегда упускали один очень важный момент — в цивилизованных странах нет того уровня сепаратизма, как в Украине. Даже сейчас. На пятый год полномасштабной войны и двенадцатый гибридной.

Когда речь идет о безопасности страны — я никогда не был толерантным

Я, когда заканчивал свой вуз, то имел один из самых высоких показателей точности стрельбы из АК-74 и ПК. Согласно моей характеристики, у меня высокая адаптивность и быстрая приспосабливаемость к любым видам стрелкового оружия. Стрелял из форта, глока, арок/м-4 и прочих, но никогда не ратовал за то, чтобы у нас было свободное ношение оружия.

Годы работы за монитором привели к тому, что цели я сейчас не различаю ближе, чем 50 метров. Но… С 2014 года я постоянно находился под критикой и даже ненавистью наших адептов легализации огнестрела для населения, пытаясь достучаться до них тем, что в стране, где много сепаратистски и антиукраински настроенных субъектов, легализация даже короткоствола представляет опасность. Думаю, пояснять не нужно почему?

Террорист, который устроил бойню в Киеве — был и раньше под прицелом соответствующих органов, которые должны были по своей специфике деятельности распознать в нем потенциальную угрозу.

Реклама:

Не провели такую работу.

Представители органов правопорядка, которые должны были защищать граждан, во время звуков стрельбы при наличии штатного стрелкового оружия обосрались и убежали, даже не попытавшись помочь гражданским, находившимся в зоне их ответственности. То есть крышевать наркотрафик, закрывать на нарушение закона охранными фирмами по видом ТЦК, которые кошмарят мужчин на улицах, и наблюдать за работой проституток на окружных вы можете, а защитить украинцев — нет.

Тут я не всех гребу под одну гребенку. Особая честь полицейским подразделения Лють — реально — цвет нации. Отдающие себя защите родине. Но тыловое дерьмо, не способное защитить женщину или ребенка… Я по-другому вас назвать кроме как дерьмом не могу. Бежать, когда на земле лежит раненный…

Они даже не достали свои Форты-12/17 из кобуры! Вы умеете их спускать с предохранителя вообще?

И тут я задумываюсь на уровне экзистенциального диссонанса.

А если бы вместо двух мамкиных черешен, которые пошли в полицию просто неплохо заработать на пенсию, было бы два простых местных парня с глоками? Если бы парни, у которых в тумбочке была бы своя «арка»?

Может ли наша полиция нас защитить? За последние годы мы не увидели ни одного примера, когда украинцы аплодировали тем действиям, которые осуществляет Нацполиция, хотя я абсолютно не отрицаю и не говорю, что нет достойных, но на виду, зачастую, не честь и достоинство, а в большинстве случаев именно слабые никчемные звенья.

Национальная полиция, которая когда-то была поводом для гордости, даже в 2022-м, несмотря на истории о том, как для люксовых кортежей создавали на выезд из Украины зеленые коридоры и угрожали автоматами простым украинцам, которые пытались перекрывать эти коридоры… а в другой части Украины полицейские вывозили детей, женщин и стариков из-под обстрелов, но нет — негатив он всегда чувствительней. Он более болезненный.

Реклама:

Как и трусость этих двоих, которые даже не достали свои пистолеты из кобуры, а все решили парни из КОРД.

Неужели Украина и вправду в какой-то момент превратиться в страну, когда безопасность гражданина и его семьи — это его личная забота? Легально или нет, но в воюющей стране каждый со временем сможет себе позволить то, что не позволит среднестатистический паренек, в салатовой жилетке, фортом в кобуре и полном памперсе, которого мамка не научила выгребать.

Грубо? Неэтично? Да. Согласен — с вами. Но когда речь идет о безопасности страны, я никогда не был толерантным.

Национальная полиция нас защищает, но мы этого не видим. Мы видим тотальный провал кадровой политики. Каждому украинцу по стволу? Я, сорокапятилетний стигматик, согласен — да! Но ведь пророссийские подонки все равно будут при таких условиях куда более активными, нежели большая часть из наших пассивных «активистов».

Оригинал

Текст опубликовано с разрешения автора