Телевидение в Украине — святое пустое место 1 сентября, 19:13 Эксклюзив НВ

Украина уникальна в своей способности ломать шаблоны и отрицать константы и аксиомы. Наше телевидение — яркий тому пример

Есть поговорка, свидетельствующая: свято место пусто не бывает. Она означает, что на важную должность всегда найдется кандидат, пусть не всегда достойный. А важное место, позволяющее влиять на определенные процессы, всегда будет чем-то заполнено, не всегда красивым и полезным.

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Украина и здесь уникальна в своей способности ломать шаблоны и примерами отрицать константы и аксиомы. Наше телевидение — яркий тому пример. Ибо в большинстве случаев нет контента, который бы отвечал потребностям времени. Реальным, а не придуманным менеджментом каналов.

Начать разговор об этом актуально, потому что с сентября традиционно стартует новый телевизионный сезон. Его не будет на канале Украина и других каналах медиагруппы Рината Ахметова, потому что медиагруппа Рината Ахметова уже не существует в природе. Она по разным причинам прекратила существование. И в конце августа действительно мощный корабль окончательно пошел ко дну, взорвав спасательные шлюпки последних сотрудников.

Казалось бы, освободилась огромная ниша. Среди наработок специалистов Медиа Группы Украины были успешные кейсы, и их не грех взять на вооружение. А специалистов вернуть в профессию, дать другие площадки для развития. Но нет. Место никто не занимает. И причина — не в войне, которая останавливает в развитии все, за что не возьмись и куда ни глянь. Украинское телевидение как производитель неинформационного контента вдруг оказалось не субъектным. Потому что — по крайней мере, пока, но надеюсь, что навсегда, — Россия по понятным причинам не является ни заказчиком контента, ни мировоззренческим ориентиром, ни поставщиком актеров, гостей развлекательных шоу, коучей вокальных и танцевальных реалити и т. д.

Скандал вокруг четвертого сезона действительно популярного сериала Кріпосна — хотя правильно Кріпачка, но выше же указано, что название проекта и контекст должны были понять и купить в России, — имеет все шансы быть последним. Снимать для российского зрителя и сниматься с российскими актерами, может, и не будет опасно для жизни участников процесса. Но для нервной системы привыкших к положительной информационной среде вокруг своих персон однозначно разрушительным. Однако именно Кріпосна показала незащищенные фланги украинского телевизионного фронта. Альтернативой Латинской Америке, Турции, США, Европе предложением развлекательного контента, прежде всего драматических сериалов и теленовелл, в один прекрасный момент стала Россия.

Контроль над зрителями снова рискует получить продукт пророссийского содержания

У меня нет однозначного ответа, почему вдруг украинский зритель отказался в пользу российского от всего телепродукта. Вернее, вопрос здесь не к зрителю, а к менеджменту ведущих каналов и медиагрупп. А ведь предложение формируют на проектных совещаниях. Потом показывают руководству утешительные цифры: вот здесь удельно украинский украиноязычный продукт просел и отстает, а вот тот, который для России, — впереди планеты всей. Так же не знаю точной даты, когда началось сначала замещение, а потом монополизация российским и пророссийским продуктом украинского эфира, особенно в прайм-тайм. Но ведь были противоположные тенденции!

Тем, кто застал хотя бы 1980-е, знакомо ощущение нетерпеливого ожидания очередной серии итальянского криминального сериала Спрут, австралийской мелодрамы Все реки текут, немецкого военно-приключенческого экшена Архив смерти, британской готической драмы Джейн Эйр. Не говоря уже о польских сериалах вроде истории четырех танкистов и их собаки — конечно, с просоветской контекстуальной прошивкой, но качественно сделанные. Дети также помнят западные сериалы с животными — кенгуру Скиппи, собакой Лесси и дельфином Флиппером.

И, что важнее, советское телевидение, заказывая сериалы, в том числе — украинским студиям с непременным привлечением российских актеров на всех значимых ролях, все равно продуцировало меньше хитов. Это было заметно даже во времена, когда рейтинги не замерялись. Зарубежные сериалы гарантированно держали зрителей у экранов. А большинство из них еще не воспроизводило советских идеологических маразмов. Что чувствовалось, особенно юными зрителями.

Конец 1980 — начало 1990-х знаменательны, без преувеличения, наркотическим эффектом, который на зрителей — украинские не исключение, — создавали Рабыня Изарура, Богатые тоже плачут, Просто Мария и Санта-Барбара. Все названное, кроме последнего телехита, снято в Бразилии. В целом 1990-е отличились в Украине первыми западными сериалами с украинским дубляжом — Династия, Зеленые гектары и Альф. В то же время, вполне реально было найти в программе украинских телепередач польские, немецкие, английские, американские детективы. Хотя начали и собственное производство: Роксолану эстеты заплевали, однако этот продукт от бразильского отличался разве что более скромным бюджетом, но не смыслами и технологиями производства.

Водоразделом стал 2000-й. Стечение обстоятельств или нет, но именно тогда к власти в России пришел Путин. Российское телевидение увеличило производство собственного продукта. И без боя оккупировало украинское телепространство. Бригада победила даже Игру престолов, хотя вышла на десятилетие раньше. Рейтинги российских бандитов одно время были выше показателей претендентов на Железный трон. Абсолютные западные хиты, обладатели профессиональных наград и любимцы так называемой продвинутой публики в украинских эфирных реалиях проигрывали однотипным российским мелодрамам, комедия типа Сватов и разным ментам, глухарям, агентам ФСБ и копам с Рублевки.

Подобный продукт украинские телевизионщики создавали для потребности России даже не до Революции Достоинства, а буквально до 24 января 2022 года. Кріпосна работала на холостом ходу, по инерции, поэтому и выгребла от сознательных участников и участниц съемочного процесса. Однако приведенный выше краткий экскурс в зрительские пристрастия украинцев подтверждает: не все так трагично. Мы, пусть с определенными опозданиями, могли смотреть по телевизору то, что проверено западным зрителем. И украинцы вполне могли обходиться без удельно российского контекста.

Вот почему сейчас украинское эфирное телевидение пока остается местом святым, но пустым. Святым — потому что миллионы украинцев действительно воспринимают телевизор как нечто сакральное. Именно поэтому в течение двух десятков лет через ежедневные русские сериалы в прайм русский мир пустил здесь корни и ослабил наш мировоззренческий Железный Купол. Пустым — пока нет соответствующих бюджетов, сериалы снимать непросто. Но заменить российские европейскими и американскими, в том же жанровом разнообразии, да еще и перевести на украинский пока не доходят руки. И контроль над зрителями снова рискует получить продукт пророссийского содержания. Пусть даже в украиноязычной обертке.

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