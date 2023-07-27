Это изменит все. С чем столкнулось человечество 27 июля, 19:13 NV Премиум

Стремительное развитие искусственного интеллекта (ИИ) не только разрушает традиционные представления о работе. Оно также меняет сущность человеческой идентичности

Если предшествующие технические разработки меняли поведение и внешний вид людей, то ИИ станет причиной фундаментальных изменений ключевых социально-политических представлений человека, включая взгляд на природу и роль государства.

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В ходе промышленной революции XIX века механическая сила, которую получали преимущественно использованием угольного топлива, заменила силу человека и животных в качестве источника энергии для преобразования природы и производства промышленных и потребительских товаров. По мере того как в ХХ веке эта революция двигалась вперед, тяжелый физический труд оставался уделом лишь сокращающейся группы профессий.

Чтобы получить представление о большей части работы доиндустриальной эпохи, взгляните на кровельщиков, которые сегодня все еще истощены и измучены работой со стихиями в неудобных позах, влияющих на их физическое здоровье. У них остается в ХХI веке то, что когда-то было всеобщим уделом. Рабочие автомобильных заводов начала двадцатого века наклонялись над своими инструментами, поднимали тяжелые предметы и тратили много сил. Их коллеги начала двадцать первого века смотрят на мониторы и следят за роботами, взявшими на себя тяжелые физические операции. С исчезновением экономики пота трудящиеся стали слабее, но и здоровее. Те, кто хочет сохранить некоторую физическую силу, теперь ходят в спортзал.

Революция информационных технологий стала следующим шагом развития человечества. Поскольку машины взяли на себя больше умственных задач, компьютеры теперь управляют роботами, выполняющими физическую работу. С устранением умственной работы (например, сложной арифметики, которой раньше пользовались продавцы) продолжилась та же самая старая тенденция: многие люди перестали думать на работе и тратят свою энергию на кроссворды, судоку или игру в Wordle.

Некоторые критики призывают поставить развитие ИИ на «паузу»

Сегодняшняя революция идет намного дальше, потому что она влияет на то, как концептуализируется коллективная деятельность. Это изменение, возможно, наиболее ярко проявляется в отношении военного дела, но оно также имеет значение для участия в политической жизни и даже для нашего понимания законной власти.

ХХ век запомнился самыми разрушительными войнами в человеческой истории, что стало новым импульсом для демократизации. Поскольку солдаты и их семьи должны были быть вознаграждены за свои жертвы, обе мировые войны привели к расширению избирательного права. Классический политический либерализм включал в себя идею того, что от людей не следует ожидать, что они будут отдавать жизнь за определенное политическое устройство, если их голос в этом устройстве не учитывается.

А технология показывает путь, как ускорить этот процесс. Во всем мире от образованного городского населения все реже ожидают участия в жестокой стороне человеческих дел. Рассмотрим пример России. Путин опирается на полуавтономные группы наемников, население периферийных регионов страны и даже заключенных, чтобы вести свою войну в Украине, потому что он знает, что население Москвы и Санкт-Петербурга физически и, что более важно, психологически не подходит для этой задачи.

Это, конечно, не новая проблема. Перед Первой мировой войной военачальники в крупных европейских странах задавались вопросом, как они будут выставлять на поле боя большие армии, учитывая, что современная промышленная жизнь сделала многих новобранцев физически непригодными для военной службы. Сегодня органы военного планирования по-прежнему питают те же опасения. В 2017 году по оценкам Пентагона 71% молодых американцев (в возрасте от 17 до 24 лет) оказались непригодными к военной службе, и с тех пор их доля возросла до 77%. Но у них есть технологии, которые предыдущие поколения вряд ли могли себе представить. Войну берут в свои руки беспилотные устройства, такие как автономные дроны, точно так же, как в прежние эпохи появилась промышленная и офисная работа.

Чтобы понять политические последствия автоматизации войны, просто подумайте, как общество в целом изменилось в современную эпоху. В средневековом обществе люди обычно делились на три сословия: oratores (молящиеся), bellatores (воюющие), laboratores (трудящиеся) — те, кто выступал в качестве ораторов или молился (духовенство), те, кто сражался (аристократия), и остальные, те, кто выполнял какую-то «работу» в виде физического труда.

Именно благодаря своей боеспособности аристократия изначально могла претендовать на огромную политическую власть. Но после того, как аристократы перестали воевать и ушли на пижонское придворное существование, легитимность их правления испарилась в облаке духов. С появлением массовых армий, последовавших за эпохой Французской революции, война стала более демократическим делом, как и политика. Но теперь, когда война ведется с помощью технологий, власть снова уходит от людей.

Что будет с оставшимися социальными группами? Подобно тому, как промышленная революция снизила потребность общества в «трудящихся» (laboratores), революция искусственного интеллекта делает участие людей в военной сфере анахронизмом. Как уже было с «трудящимися», сословие «воюющих» (bellatores) заполняется машинами. Остается группа «молящихся» или «ораторствующих» (oratores), которые выполняют работу, пока еще остающуюся уделом человека.

Могут ли они также стать жертвами ползучей избыточности и возможного экзистенциального разрушения от рук технологий? Опасаясь этого, некоторые критики и главы технологических компаний призывают поставить развитие ИИ на «паузу». Но технический прогресс никогда не останавливался просто потому, что кто-то этого хотел.

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Copyright: Project Syndicate 2023

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