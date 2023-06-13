Это наша самая главная задача на будущее 13 июня, 20:13 NV Премиум Юлия Паевская (Тайра) во время своего выступления в рамках мероприятия NV «Диалоги о восстановлении Украины». Модератор — главный редактор NV Виталий Сыч (Фото:NV/Наталья Кравчук)

Дорогие украинцы, давайте не терять сил и понимать, что даже после победы — это будет лишь промежуточная победа, и нас впереди ждет много работы

Полная версия выступления командира подразделения Ангелы Тайры, основательницы БФ Мрия Юлии Паевской (Тайры) в рамках мероприятия NV «Диалоги о восстановлении Украины», которое состоялось 8 июня

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А вот тем, кто ждет своих с фронта, кто работает в тылу на победу — я просто попрошу вас: помогите им вернуться!

Я немножко отвлекусь, эти берцы, что вы можете увидеть на мне, они со мной немножко больше, чем два года (смотрите полную версию видео — NV). Они прошли окопы Широкино, блокаду Мариуполя, всю мою работу там в госпитале, когда я помогала. На них кровь героев, слезы пленных в плену, они прошли со мной плен. Они вернулись со мной в Киев и за этот почти год, который прошел с момента обмена, они объездили со мной вокруг земного шара уже почти трижды. Google мне сказал, я не считаю километры. Это я о том, что классная вещь, качественная, пройдет все и будет служить дальше, как эти берцы. Так и ребята, те, кто сейчас воюет на фронте, они вернутся и будут строить новую страну.

Но им немножко надо помочь. У нас очень много раненых, очень много травмированных, и их поддержка — это наша задача. Помните об этом и помогайте, поддерживайте.

Я люблю всех украинцев. Я очень рада, у меня есть эта возможность признаться вам в любви. Недавно разговаривала с детьми из Мариуполя, они меня спрашивали: Тайра, ты не боишься, что мы не сможем добиться победы, что это остановится и город не вернется? Каждый раз, когда я вспоминаю о Мариуполе, а вспоминаю я часто, у меня на глазах слезы, потому что это болит и это ужасно.

Это преступление страшное, не только Мариуполь, вся эта война, и за это преступление должны быть наказаны. Россия нас тянет в прошлое, в советское прошлое, где они считают, что мы были там вместе. На самом деле те, кто ориентируются на прошлое, обречены на поражение. Украина идет в будущее, и эти все планы, и то, что сейчас во время войны обсуждается стратегия дальнейшего развития страны, меня не то что радует, я просто счастлива от того, потому что будущее творим именно мы. И его творит наша душа, наше сердце и наши планы, как вы видите будущее этой страны.

Сейчас идет битва за души, будьте бдительны

Я просто поделюсь тем, что чувствую. Думаю, нам не стоит воссоздавать все, как было, нам надо строить новую страну, как пример для всего мира. Где будет закон, не будет взяток и преступлений, особенно меня раздражает, когда я слышу, что гуманитарка разворовывается и т. п. Пожалуйста, следите за этим! Те, кто вернутся, вернутся с большой раной в душе, потому что мы потеряли очень много побратимов, родных людей, это наши кровные. Это не просто друзья, понимаете, о чем я? Вот чтобы все эти жертвы, эти страдания не были напрасны, перед нами стоит сверхответственная задача: построить новую страну для наших детей, для детей тех, кто погиб.

Наша совесть не может нам позволить в этом проиграть. Победа — только начало, а дальше задачи будут еще больше. Но победа еще не одержана. Вы знаете, какой враг, насколько он безжалостный, насколько коварный. И, пожалуйста, если кому-то кажется, что это уже все — еще нет, нам еще надо очень много делать. И я прошу всех объединиться!

Меня очень раздражает, когда начинаются разборки, вместо единения люди в соцсетях бросаются друг на друга. Пожалуйста, давайте позже разберемся, давайте сейчас объединимся и добьем гадину, давайте? Для этого надо стоять вместе, в одном строю.

Знаете, сколько в этом году Россия тратит на свой патриотический контент? 20 миллиардов рублей. Это война в информационном поле, и она не менее кровавая и не менее ужасная, чем то, что происходит на полях. И эта битва продолжается у вас в головах и в ваших сердцах, пожалуйста, сопротивляйтесь, не останавливайтесь! Вы видите, какие страшные деньги они вкладывают в популяризацию, пытаясь отбелить свои преступления, чтобы оправдать то, что они делают с нашими женщинами, детьми, мужчинами; с нашими землями, городами, селами… Они способны на любую ложь, сопротивляйтесь! Для этого иногда не надо много денег, просто станьте солдатами информационной войны, а не цепляйтесь.

У нас есть враг — Россия, которая напала на нашу страну. Не цепляйтесь к своим, пожалуйста! Потому что победа достигается в голове, и самое главное — в сердце, в душе. Сейчас идет битва за души, будьте бдительны.

И здесь важно воспитание будущих поколений наших детей. Будущее невозможно без четкой картины, что мы хотим получить как результат. И эти идеи надо закладывать уже сейчас, в школе, а начинать надо с семьи. Заботьтесь о следующих поколениях, тогда к нам вернутся те, кто уехал, приедут наши дети, если мы построим новую страну, качественно новую. Но строить мы ее должны вместе.

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