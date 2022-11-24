Тайные переговоры Киева и Москвы 24 ноября, 20:53

Чем жила страна 24 ноября 2022 года

● Тайные переговоры Киева и Москвы. Представители Украины и России на прошлой неделе (17 ноября) провели встречу в Объединенных Арабских Эмиратах, в ходе которой обсудили возможность обмена военнопленными и возможное возобновление экспорта российского аммиака, который поступает в Азию и Африку через украинский трубопровод. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на три источника.

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Именно 17 ноября президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина может согласиться на транзит российского аммиака только после того, как произойдет обмен пленными по формуле «всех на всех».

Пока неизвестно, достигли ли стороны прогресса.

● А пока Украина и страна-агрессор провели обмен пленными, домой возвращаются 50 защитников. Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак в Telegram. Среди освобожденных 20 нацгвардейцев, 12 военнослужащих ВМС, десять бойцов ВСУ, шесть — Госпогранслужбы и два — Сил территориальной обороны. Двое из них — офицеры, 48 — рядовые и сержанты.

● Убрать РФ из ПАСЕ. Президент Владимир Зеленский призвал исключить Россию из ОБСЕ и изолировать страну-агрессора. Об этом он сказал во время выступления на Парламентской ассамблее ОБСЕ. Причина — новые ракетные удары войск РФ по украинским городам. Украинский лидер отметил, что если бы не решение Польши запретить выдачу виз российской делегации, то представители страны-террориста могли быть сегодня на заседании.

● Европарламент проголосовал за непризнание российских паспортов, выданных на временно оккупированных территориях Украины, а также Грузии.

● Шольц призывает Путина остановиться. Канцлер Германии Олаф Шольц считает: война Путина «больше не может быть выиграна на поле боя, это кажется очевидным». Он призвал Путина «прекратить бессмысленные убийства, полностью вывести свои войска из Украины и согласиться на мирные переговоры с Украиной».

Канцлер также прокомментировал последние ракетные обстрелы украинской инфраструктуры: «Это не только невыносимо, но и вопиющее нарушение международного права. Россия уже несколько недель сбрасывает бомбы на гражданскую инфраструктуру в Украине». По его словам, действия России еще раз показывают, «насколько безжалостен» Путин.

● Кремлевские, будьте осторожными. Президент ПАСЕ Тини Кокс в Twitter отметил, что продолжающимися ракетными обстрелами объектов гражданской инфраструктуры, в том числе родильного дома в Вольнянске и поликлиники в Купянске, Россия продолжает нарушать международное право. «Руководители в Кремле, будьте бдительны — эти преступления не останутся безнаказанными», — написал он.

● Зеленский предлагает осудить энерготеррор. Совбез ООН должен дать четкую оценку действиям России, государства-террориста. Украина предлагает Совету принять такую резолюцию, которая осуждала бы все формы энергетического террора. Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время выступления на Совбезе ООН. Он также подтвердил приглашение от Украины относительно миссии экспертов ООН на объекты критической инфраструктуры, которые подверглись или могут быть поражены российскими ракетами.

● Зеленский назвал атаки на украинскую инфраструктуру «преступлениями против человечности».

● В порядке осознанного бреда. А вот постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что массированные ракетные атаки его страны — это ответ Украине на «на накачку западным оружием». Мол, целями российский ударов «являются объекты энергетической и иной инфраструктуры», которые используются для «военного снабжения украинских частей оружием, прежде всего западным, обеспечения логистики и связи украинских вооруженных формирований».

● Число жертв вчерашней российской атаки на Вышгород Киевской области (попадание в жилой многоэтажный дом) увеличилось до шести человек.

● Украина шаг за шагом восстанавливает электро-, водо- и теплоснабжение после массированного ракетного удара по критической инфраструктуре, который Россия нанесла 23 ноября. В Киеве 70% жилых домов остаются в режиме аварийного отключения. Но воду вернули во все районы Киева, хотя иногда остаются проблемы с давлением в сети. В столице будут давать электричество на 2−3 часа до увеличения объема производимой электроэнергии АЭС и ТЭС.

● Первый блок Хмельницкой АЭС подключен к единой энергосети Украины.

● ДТЭК сообщил, что возобновил работу своих электростанций и электросетей после беспрецедентной атаки РФ на энергосистему Украины.

● АрселорМиттал Кривой Рог, крупнейший меткомбинат страны (расположен в Кривом Роге), остановил производство после ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры Украины.

● Врагу необходима неделя на подготовку. Российским оккупантам понадобится около недели, чтобы подготовиться к новой массированной ракетной атаке на территорию Украины. Об этом заявил Андрей Юсов, представитель ГУР Минобороны.

По словам Юсова, запасы высокоточного оружия страны-террориста в значительной степени истощены, но у Москвы остается много других ракет, больше всего — к системам С-300, поэтому под угрозой в первую очередь прифронтовые города — Запорожье, Харьков, Николаев, Херсон.

● Уничтожены полсотни вражеских ракет. С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 85 720 своих военных, за минувшие сутки — 310. Такие данные на утро 24 ноября обнародовал Генштаб ВСУ. Наибольшие потери войска РФ понесли на Авдеевском, Бахмутском и Лиманском направлениях.

Также оккупанты лишились более 18 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 2898 (+1 за сутки), боевые бронированные машины — 5837 (+5), артсистемы — 1889 (+2), реактивные системы залпового огня — 395 (+0), средства ПВО — 209 (+0), самолеты — 278 (+0), вертолеты — 261 (+0), беспилотники оперативно-тактического уровня — 1547(+10), крылатые ракеты — 531 (+51) и многое другое.

● После бегства с правого берега Херсонской области Россия перебрасывает свои войска, а также мобилизованных россиян, на Донбасс. Об этом сообщил Алексей Громов, замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ.

● Военная разведка не подтверждает информацию о массовом ввозе в Украину российского химического оружия, сообщил Алексей Громов, замначальника Главного управления Генштаба ВСУ.

● Россия готовит свои войска к так называемому «обострению обстановки» на украинской границе в период с 23 по 28 ноября якобы из-за планов Украины и НАТО ее захватить. Об этом сообщил все тот же Алексей Громов.

● Кремль готовится взорвать Беларусь? ВСУ обратились к гражданам Беларуси, предупредив о подготовке РФ провокаций на территории страны. Украинские военные подчеркнули, что целью россиян могут стать объекты критической инфраструктуры, а также АЭС Островец.

● 10−15 тыс. пособников Москвы. Около 10−15 тыс. белорусских силовиков готовы участвовать в полномасштабном вторжении России в Украину (основная их мотивация — деньги). Об этом заявил Алексей Громов, замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ. Но в целом в Генштабе оценивают готовность белорусской армии вести самостоятельное наступление как низкую. Морально-психологическое состояние тамошних военных подавленное — большинство не хочет участвовать в войне против Украины.

● Лукашенко виновен. Европарламент принял резолюцию о нарушении прав человека в Беларуси, в которой также сказано об участии режима Лукашенко в войне России против Украины.

● Диктатор Лукашенко заявил, что у Беларуси «нет необходимости» отправлять свою армию воевать против Украины: «Если мы непосредственно вооруженными силами, живой силой ввяжемся в этот конфликт — мы ничего к этому не добавим, а сделаем наоборот хуже. Это не роль Беларуси в этом конфликте».

● Украина может получить Patriot. Премьер Польши Матеуш Моравецкий поддержал идею передачи Украине систем противовоздушной обороны Patriot (способна сбивать не только самолеты, но и баллистические ракеты, работает на больших и средних высотах), которые Германия предложила разместить на польской территории. И министр обороны Польши Мариуш Блащак обратился к Германии с просьбой направить в Украину системы ПВО Patriot.

● Военная промышленность Восточной Европы делает военное снаряжение темпами, невиданными со времен Холодной войны, в то время как правительства стран региона прилагают усилия, чтобы помочь Украине в ее борьбе с Россией, сообщило Reuters.

● 18 млрд для Украины. Европарламент поддержал предложение Еврокомиссии предоставить Украине в 2023 году 18 млрд евро. Евродепутаты проголосовали за соответствующие поправки в регуляторные законодательные акты, которые позволят реализовать новую формулу «макрофин плюс».

Ранее финансирование выделялось под гарантии государств-членов на случай, если государство-реципиент макрофина не будет в состоянии выплатить кредиты. После одобрения парламентом Евросоюз сможет выделить Украине на таких же условиях, как и для государств-членов ЕС — под гарантии бюджета Европейского союза.

И для финала:

● Джонсон стал киевлянином. Киевский горсовет присвоил бывшему премьеру Великобритании Борису Джонсону звание почетного гражданина Киева. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Виталий Кличко.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.