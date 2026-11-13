Тарас Чмут и немейнстримная идея. Размышления о мире с Россией

Те, кто меня давно читают, — знают, что подобную мысль я озвучивал неоднократно

Два дня назад в эстонском медиа Postimees было опубликовано интервью Тараса Чмута, главы фонда «Повернись живим». Среди прочего, там была высказана немейнстримная идея, которую окопавшаяся в Европе российская коллективная сволочь вырвала из контекста и начала таскать по сети. Мол, товарищи европейцы, посмотрите на этих украинцев, кому вы помогаете?!

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Я так практически не делаю, но сейчас приведу развернутую цитату.

«…Журналист: если нынешние союзники Украины возьмут и заставят Украину отказаться от территорий, которые Россия не смогла захватить, какие выводы вы из этого сделаете? Как Украина могла бы отреагировать?

Т.Ч.: Если международный порядок, по сути, признает право сильного, Украина должна переосмыслить свое место в мире. Я сейчас сознательно предлагаю провокационный сценарий, но если единственным принципом является сила, то можно цинично спросить: почему бы Украине не стать союзником России и не пойти вместе с ней против Европы?

Это аргумент об абсурдности такого миропорядка

Это аргумент об абсурдности такого миропорядка, а не практический военный план.

Журналист: Если Украину заставят пойти на большие уступки, может ли разочарование в Западе изменить внешнеполитический курс Украины?

Т.Ч.: Да. Если европейские страны, говорящие о праве, истине и справедливости, потребуют отдать украинские территории агрессору, это может стать для Украины новой реальностью.

Тогда возникнут вопросы о восстановлении нашего ядерного потенциала и поиске других союзников, почему бы не Китая, Ирана или Северной Кореи. Это показывает, насколько опасным может быть разрушение доверия к нынешним союзникам.

Никто«не знает, какой политический режим придет после Зеленского. Он может оказаться совершенно другим и не обязательно проевропейским. Новые политики могут начать обвинять Европу, вспоминать споры об украинском зерне в Польше, проблемы в отношениях с Венгрией и другие конфликты. Этот риск нельзя игнорировать…»

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Те, кто меня давно читают, — знают, что подобную мысль я озвучивал неоднократно. Публично — уже года два с половиной. А непублично — раньше. И актуальность не исчезла. Напротив…

Где-то в начале весны 2024 года я беседовал с одним австрийским экспертом. Среди прочего, он совершенно искренне спросил: «А почему бы вам не договориться с Россией? Ведь война приносит столько бед».

Я уточнил: понимает ли он суть того, о чем спрашивает? Понимает ли он, о чем будут гипотетические договоренности?

Ответ был в духе: речь пойдет о каких-то уступках со стороны Украины, вы зафиксируете убытки, но будете жить в мире и двинетесь дальше.

Я сказал, что он не понимает двух вещей — что именно это будет означать для Украины и что именно это будет означать для Европы.

Что касается нас, то сейчас (как и 2,5 года назад) Россия готова договариваться только о капитуляции. Капитуляция будет означать не только фактический демонтаж украинской государственности, но и запредельные риски жизни и здоровью больших групп украинских граждан.

Но это не все. Это только первый пункт.

Второй пункт соглашения о капитуляции Украины перед Россией — это договоренность о разграничении функций: за какую часть оккупированной Вены будут отвечать украинские войска, а за какую — российские (сейчас можно еще добавить — и северокорейские).

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Прогнозируя такой сценарий, я предлагаю отказаться от Вены и забрать Зальцбург. Там чище воздух и вкуснее десерты…

Естественно, это вызвало тихий ужас у собеседника, и он нервенно попросил разъяснить логику. А логика простая как двери. Опирается на железобетонные факты. Факт в том, что украинцы в подавляющем большинстве не хотят под Россию. Категорически. От слова совсем. Многие хотели бы нормализации с Россией (в том числе — и я), но не быть под ней.

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Чтобы не быть под Россией, украинцы полномасштабно воюют и платят высокую цену. А будут ли воевать другие страны — этого мы пока не знаем.

Вопреки мифам, больше всех не хотят под Россию жители регионов со значительной частью русскоязычного и этнически русского населения. На их долю выпадает наибольший объём страданий, жертв и разрушений.

Если бы они хотели под Россию — уже давно состоялось бы какое-то массовое восстание, а фронт бы уже давно двигался к Дунаю.

Наблюдаем прямо противоположное.

Если посмотреть, кто сейчас в ядре 1-го и 2-го корпуса НГУ, 3-го штурмового корпуса, 7-го корпуса ДШВ (в 2024 г. они были иначе организованы, но базовые части те же) и ряда других наиболее лютых, тактически искусных и технически оснащённых украинских соединений, там сплошь Харьков, Днепр, Запорожье, донецкие, луганские. Плюс николаевская бригада, плюс одесситы, плюс Крым…

Надо правильно понимать — героически сражаются выходцы из всех регионов. Например, львовские и житомирские десантники — с 2014 года. Но если вот тот элемент, который огульно и лживо обозначают как «пророссийский», на самом деле был бы таким, мы бы уже давно поймали Орбана, Сийярто и других негодяев для водных процедур в Дунае. Думаю, россияне бы их отдали ради укрепления военного содружества.

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Почему же все эти люди воюют в неравных условиях? Почему их семьи стойко переносят нечеловеческие лишения?

Потому что пока считают: это все — не зря. Потому что верят в лучшее будущее на своей земле и без России. И залог этого лучшего будущего — тесная интеграция с Европой.

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Но что мы видим из Европы?

НАТО — нет. ЕС — может быть, но нет. Зерно наше рассыпают. Вместо очевидных решений — какая-то болтовня. Проволочки. Явная неготовность вылезать из теплой ванны. Но при этом установка: Украина должна воевать до 2030 года в обмен на некоторую помощь.

Так ведь?

То есть, еще (сейчас 4 года, тогда) 6 лет жертв и разрушений. Еще годы наши дети будут прятаться в подвалах вместо нормальной учебы, наши старики на склоне лет будут мерзнуть в темноте и мыкаться по чужим углам.

Так вы это видите?

При этом россияне бубнят, не переставая: «мы европейцев все равно либо купим, либо запугаем, они слабенькие. Так какой смысл? Давайте лучше объединим усилия и вместе вжарим их».

Россиянам никто не верит. Но как только накопятся факты, подтверждающие эту линию, многие (далеко не все, но многие) люди под давлением обстоятельств изменят позицию. Потому что чаша страданий переполнится. Произойдет одна из самых страшных трансформаций: возникнет ощущение, что все это было зря.

Люди погибли зря. Треть страны сгорела зря. Годы прошли зря…

И тогда Европа окажется перед лицом объединённой российско-украинской силы. Российские ресурсы будут помножены на украинскую ярость. Просто потому, что исчезнет хоть малейший шанс на лучшее будущее. Украинцы будут чувствовать, что их предали. А предатели в нашей культуре — хуже открытых врагов.

Поэтому «договоренности» с Россией в текущих условиях — они именно о зонах оккупации в Вене. Вы точно этого хотите?

Позитив в том, что в Европе масса прагматичных людей среди принимающих решения. Они прекрасно знают примеры из европейской истории и оценивают вероятность данного сценария как слишком отличную от ноля.

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Поэтому Европа (особенно Германия и нордики) действительно вложили большие усилия и многое изменили. В том числе — благодаря подсказкам лучшего друга Украины, товарища Трампа.

Поэтому с 2024 года ситуация по настроениям людей ухудшилась, но не настолько драматично, как можно было ожидать при таком объёме страданий. Надежда еще живет.

Но сейчас — очередной период испытаний, связанных с метаниями США и политической турбулентностью в Европе на фоне эскалации России против украинского тыла.

Поэтому и нужны как можно быстрее сильные решения, формирующие реальный оборонный союз. Который предполагает не только деньги, но и распределение рисков. Например — реальную совместную блокаду Балтики. Когда рискуешь не только имуществом.

Только такой подход даст возможность изменить цели России: упредить экспансию и физический захват сфер влияния в Европе. Иначе риски будут нарастать.

Угроза — не эфемерная, политические процессы в Европе общеизвестны. Неготовность Европы содействовать перелому ситуации, половинчатые и запоздалые решения, а в худшем случае — пособничество несправедливому принуждению Украины к уступкам, закончится плачевно.

Этого вполне можно избежать.

Но отмахиваться и пускать на самотек — нельзя.

Европейцы и близко не чувствуют, что приходится проживать нашим людям. Есть разительное отличие между теми европейцами, кто провёл какое-то время хотя бы в Киеве, и знающими о наших проблемах только заочно. Наибольший контраст — среди поляков. Первые — больше всех за нас, ибо не хотят чего-то подобного в своем доме. Но их не слышат.

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Поэтому не надо стесняться напоминать, это для общего блага.

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Текст опубликован с разрешения автора