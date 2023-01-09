Путин сам приблизил свой ужас: танки НАТО идут в Украину 9 января, 18:24

Чем жила страна 9 января 2022 года

● Путін сам наблизив свій жах: танки НАТО йдуть в Україну. У Польщі підтвердили, що готові передати Україні кілька німецьких танків Leopard. Про це з посиланням на главу Бюро міжнародної політики країни Якуба Кумоха повідомило Radia ZET. «Йдеться про символічну підтримку, кілька, кілька десятків штук… Абсолютно не все», — розповів чиновник, додавши, що говорити про сотні танків не варто. І зазначив, що Польща постачатиме свою бронетехніку з огляду на інші країни коаліції, що підтримує Україну.

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Про те, що Варшава розпочала розгляд запиту Києва на передачу танків Leopard написало раніше американське видання The Wall Street Journal. А 7 січня радник голови ОП Михайло Подоляк сказав: «Вже на фінішуванні тривають переговори про масштабне отримання важких танків типу Leopard тощо».

● Президент Польщі Анджей Дуда скликає засідання Бюро національної безпеки країни, під час якого планується обговорити ситуацію, пов’язану з війною в Україні.

● А Велика Британія вперше розглядає можливість постачання Україні своїх танків Challenger 2, повідомив Sky news. За інформацією джерел видання, переговори про їх постачання тривають уже кілька тижнів. Такий крок ознаменував би значне зростання західної підтримки України і міг би спонукати інших союзників по НАТО, зокрема Німеччину, наслідувати їхній приклад.

● У ЗСУ будуть і «вбивці танків». Україна отримає американські бойові машини піхоти Bradley версії M2A2 ODS (вони потрапили до рекордного пакета військової допомоги США на $3 млрд). Про це заявив речник Пентагону бригадний генерал Пет Райдер.

Цю модифікацію розробили на основі досвіду, здобутого США під час війни в Іраку 1991 року. Як пише Мілітарний, на M2A2 ODS встановили FBCB2 — бойову інформаційно-керуючу систему, яка дозволяє обмінюватися інформацією з розвідувальними супутниками та всіма підрозділами, що мають аналогічні пристрої. Також БМП отримали лазерний далекомір ELRF від компанії Fire Control Systems з дальністю до 10 км і тактичну навігаційну систему TACNAV з приймачем GPS. На місці механіка-водія встановили тепловізор, а замість індивідуальних крісел у машинах з’явилися дві лавки (на три сидіння кожна). Це дозволяє десанту швидше залишати БМП.

● Раніше Райдер назвав Bradley «вбивцями танків», які можуть дати Україні перевагу на полі бою. Керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що Україна «дуже чекає» на БМП, які значно підвищать боєздатність її підрозділів.

● Окрім 50 одиниць Bradley з 500 протитанковими ракетами TOW і 250 тис. 25-мм снарядів, до нового пакету допомоги від Штатів, зокрема, потрапили ракети Sea Sparrow та 18 САУ.

● Італія допоможе ближче до лютого. Італія ухвалить рішення про постачання військової допомоги Україні не раніше лютого, повідомила італійська La Repubblica. «Момент істини, як зараз просочується з виконавчих джерел, призначений на кінець січня, коли уряд вирішить, які і скільки машин відправити українцям», — написало видання. Йдеться про можливе відправлення зенітних ракетних комплексів SAMP-T і керованих ракет Aspide.

Видання пише, що прем'єр Джорджія Мелоні та міністр оборони Гвідо Крозетто вирішили дотримуватися своїх зобов’язань перед президентом Володимиром Зеленським, але брак зброї сильно тисне: дві ракетні батареї вже відправили до Кувейту та Словаччини.

● 20 січня відбудеться восьма зустріч у форматі Рамштайн, на якій представники близько 50 країн обговорять нову військову допомогу Україні.

● Росія боїться застосовувати свої новітні літаки Су-57 FELON у війні проти України безпосередньо поблизу лінії фронту. Як повідомили у пресслужбі Міноборони Британії у Twitter, окупаційні війська, ймовірно, використовують ці винищувачі для польотів над Росією та для запуску ракет великої дальності класу «повітря-земля» або «повітря-повітря» по Україні.

● Втрати ворога. З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила 111 760 своїх військових, за минулу добу — 590. Такі дані на ранок 9 січня оприлюднив Генштаб ЗСУ.

Також окупанти втратили понад 20 тис. одиниць техніки, серед якої: танки — 3080 (+11 за добу), бойові броньовані машини — 6147 (+17), артсистеми — 2069 (+4), реактивні системи залпового вогню — 434 (+3), засоби ППО — 217 (+0), літаки — 285 (+0), гелікоптери — 275 (+3), безпілотники оперативно-тактичного рівня — 1856 (+7) і багато іншого.

● Соледар став другим Бахмутом. Російські окупанти спробували взяти Соледар штурмом (і навіть повідомили 8 січня, що взяли його), проте через втрати, яких вони зазнали під час цього, були змушені відступити. Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, який побував як в цьому містечку, так і в сусідньому Бахмуті (який ворог штурмує вже декілька місяців). За його словами, ворог кинув на захоплення міста найбоєздатніші підрозділи.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що на тлі атаки російських окупантів до району Соледара туди було перекинуто додаткові сили.

● Ось так описав бойові дії у Соледарі військовий журналіст Юрій Бутусов: «Вісім діб безперервний контактний бій на ближніх дистанціях веде 46-та аеромобільна бригада. Вісім діб без пауз».

● Пішли на новий штурм. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр під вечір повідомила, що після невдалої спроби захопити Соледар російські окупанти перегрупувалися, поповнили втрати і розпочали новий потужний штурм. Наступає ворог, за її словами, буквально по трупах своїх солдат.

● Кремль і тут збрехав. Брехлива заява міноборони РФ про «удар відплати» по українському Краматорську — нібито на помсту за удар по Макіївці (де загинули сотні мобілізованих окупантів) — спровокувала критику навіть у російських провоєнних колах, де не повірили твердженням чиновників. Про це йдеться у новому зведенні Інституту вивчення війни (ISW) за підсумками 8 січня.

● Інші висновки експертів ISW за минулу добу: російські війська продовжували контратаки, щоб відновити втрачені позиції на лінії Сватове-Кремінна; речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий заявив, що російські сили не контролюють Соледар, а інші офіційні українські джерела повідомили, що ЗСУ захопили російські позиції під Бахмутом; окупанти продовжують наступальні операції в районі Бахмута та на західних околицях Донецька.

● З боку Білорусі - малоймовірна загроза. Загроза вторгнення з боку Білорусі залишається малоймовірною, незважаючи на стягування росіянами на територію країни військової техніки та заплановані спільні навчання. Про це заявив Олександр Павлюк, командувач угрупуванням сил і засобів оборони столиці. Він наголосив, що військово-промисловий комплекс Росії не має достатніх можливостей для проведення розконсервації озброєння та техніки, тому противник стягує свій металобрухт на Білоруському напрямку. За даними Генштабу ЗСУ, значну кількість озброєння та військової техніки, яка прибуває до Білорусі з РФ для навчання особового складу противника, знята з тривалого зберігання.

● Справи боргові: три піки виплат. Виплати за держборгом України у 2023 році становитимуть 658,4 млрд грн, або $18 млрд за нинішнім курсом, проте за зовнішнім боргом — всього 122,4 млрд грн, або $3,3 млрд. Такі дані оприлюднив Мінфін. Із загальної суми виплат за зовнішнім боргом 28,2 млрд грн припадає на обслуговування і 94,2 млрд грн — на погашення.

Згідно з інформацією Мінфіну, піки виплат за держборгом припадають на березень — 72,8 млрд грн, травень і червень — 102,6 млрд грн і 89,9 млрд грн і листопад — 84,1 млрд грн. Якщо брати тільки зовнішній борг, то по ньому найбільше необхідно виплатити у вересні — 32,02 млрд грн, тоді як у грудні — 18,8 млрд грн, в березні — 14 млрд грн, а в інші місяці — 10 млрд грн і менше.

За чинними на зараз угодами виплати за держборгом на 2024 рік оцінюються в 649,9 млрд грн, або $17,8 млрд, зокрема за зовнішнім боргом $10 млрд, з яких більш ніж половина — у третьому кварталі, коли завершується дія відстрочки за євробондами.

У 2025 році виплати за держборгом зростуть до 508,2 млрд грн (з них за зовнішнім — 306,4 млрд грн), після чого знизяться: у 2026 — до 467,5 млрд грн (310,7 млрд грн), у 2027 — до 424,9 млрд грн (232,1 млрд грн) і у 2028 — до 383,7 млрд грн (237,6 млрд грн).

● Сукупний державний борг України за 11 місяців 2022 року зріс у доларовому еквіваленті на 9,7%, або на $9,51 млрд — до $97,69 млрд, тоді як у гривневому еквіваленті через девальвацію він підскочив на 47,1%, або на 1,258 трлн грн — до 3,93 трлн грн.

● Сукупний зовнішній держборг України за 11 місяців збільшився на 21,2%, або на $12,1 млрд — до $69,3 млрд, тоді як сукупний внутрішній — на 25,5%, або на 283,7 млрд грн — до 1,395 трлн грн.

● Перше рішення ЄСПЛ по окупації. Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) ухвалив рішення у першій справі про окупацію Росією окремих районів Донецької та Луганської областей. Очікується, що його оголосять 25 січня 2023 року, повідомила уповноважена у справах ЄСПЛ Маргарита Сокоренко. Вона уточнила, що справа України та Нідерланди стосується порушень прав людини Росією на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей з 2014 року. Також у справі згадується катастрофа Малайзійського боїнгу МН17 у 2014-му.

Юридичне підтвердження того, що Росія відповідає за події на Донбасі, дозволить українським громадянам та підприємцям стягувати компенсацію за завдану шкоду через ЄСПЛ та інвестиційні арбітражі.

● «Служницю народу» оголосили у розшук. Народну депутатку від Слуги народу Маргариту Шол оголосили у розшук, повідомили в НАБУ. Її підозрюють у внесенні до декларації недостовірних даних: «Вона не вказала у декларації за 2020 рік відомості про оренду квартири на Печерську у Києві, вартість якої складає близько 5 млн грн».

Санкція статті передбачає штраф чи громадські роботи, або обмеження волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

● Табачник став безхатьком. Суд заарештував майно ексміністра освіти Дмитра Табачника на понад $2 млн. Як повідомили у пресслужбі СБУ, колишній міністр часів Віктора Януковича намагався уберегти свої статки від конфіскації на користь держави, переписавши активи на своїх родичів. Серед заарештованих активів: ½ квартири в історичній частині Києва площею 126 кв. м; житловий будинок площею понад 600 кв. м; 5 земельних ділянок у елітному котеджному містечку поблизу столиці загальною площею близько 1 га; банківський рахунок на $147 тис.

Наприкінці листопада Табачнику повідомили про підозру у держзраді.

● Народний депутат Андрій Аксьонов (обраний по 50-му округу на Донеччині), який має російський паспорт і підтримував ідею незаконних референдумів, написав заяву про складання мандата.

І для фіналу:

● Тим часом ФБ-спільнота із захопленням слідкує за розвитком історії такої собі Іванни Плантовської, пресофіцерки Південного регіонального управління Держприкордонслужби України, — «шикарної шмари» з Одеси, яка у соцмережах ділилась своїми фото класичної утриманки з класичною пластикою зовнішності. Було все: Мерседес з іменним знаком, відпочинки на курортах, багато напівоголеного тіла, кошики троянд та чорне маленьке плаття і довгі ноги на фоні Ейфелевої вежі - новий 2023 рік у Парижі. Пікантності цій інстасторіз додає той факт, що безпосередній керівник Плантовської - начальник Південного регіонального управління ДПСУ генерал-майор Сергій Мул, схоже, фігурує у розслідуванні НАБУ щодо незадекларованої власності (і, можливо, пов’язаний з затриманим раніше НАБУ «одеськими папами» Борисом Кауфманом і Олександром Грановським). Його підопічна вже закрила свої профілі, пообіцявши згодом розповісти «свою правду».

Пам’ятайте, що принесло вчора, живіть сьогоденням і вірте в майбутнє - своє та країни.