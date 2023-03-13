Такое будущее в Кремле готовили Украине. Чем интересна ситуация в Грузии 13 марта, 11:20

Почему так важна Грузия? И почему именно на ней «отрабатывали» технологии, которые потом переносили и на Украину (и, очевидно, планировали переносить и на последующие государства позже)?

Ситуація у Грузії цікава для нас тому, що Грузія являє собою «модульний проект» для московитів по «реінтеграції» колишніх держав СРСР до свого нового імперського простору.

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Чому така важлива Грузія? І чому саме на ній «відпрацьовували» технології, які потім переносили і на Україну (і, очевидно, планували переносити і на наступні держави пізніше)?

Держави, що виникли на місці колишнього СРСР дуже умовно можна поділити на дві великі групи (хоча ясно, що у межах цих груп самі ці держави дуже відмінні).

Перша — це ті, які продовжували існувати у якості сателітів Москви. Найяскравіший приклад — Білорусь, яка так і не стала повноцінною незалежною державою, а досі існує у статусі протекторату. З ними все просто. Лише придушуй періодично спроби повстання. Робити це не так складно, оскільки розвиток громадянського суспільства вдалося пригальмувати, інституції відсутні, альтернатив ніхто не знає.

Друга група — це держави, які обрали собі в якості напрямку рух від Москви. Переважно — у західному напрямку. Звісно, ці держави теж розпадаються на підгрупи. Є Естонія, Латвія та Литва, які використовуючи свій державницький досвід минулого, одразу чітко рушили у ЄС і НАТО, встигнувши заховатися під парасолькою, поки Москва переживала черговий «смутний час».

У випадку Грузії це спрацювало. Тому нинішній грузинський режим такий цінний для РФ

А є Грузія, Молдова та Україна, на які чекали 30 років поневірянь, революцій та війн. Зрештою, Європа одержала у вигляді нападу московитів на Україну найбільшу війну за 70 років.

При цьому у Кремлі мають виразні наміри повернути під свій контроль весь колишній СРСР та й колишній «Варшавський блок». Про це вони, власне, і заявили в ультиматумі для США та НАТО у 2021 році. Отже, і Литву з Естонією теж хочуть «повертати». Незважаючи на членство в НАТО. І у Вільнюсі, Ризі та Таллінні це прекрасно розуміють.

Але одне діло — укріплювати режим Лукашенка у Білорусі, де окрім цього режиму, власне, нічого не було, а інша річ — втягнути суспільства, що звикли розвиватися на інших засадах. Тут потрібен інший підхід. І його «обкатували» на Грузії. Думаю, і для України готували щось у цьому ж ключі.

Сенс цього підходу такий. Частину держави окупуєш та анексуєш. Супроводжуєш це військовим терором, який повинен створити враження, що захисту від цього терору немає. І далі просуваєш на не анексованій території лояльних тобі політиків, які не демонструють цю лояльність у прямий спосіб, але роблять те, що тобі потрібно. При цьому, спираються вони не на «любов» до московитів, а суто на паралізуючий шлях. Мовляв, оскільки ти нічого з московитською загрозою зробити не можеш, то треба «не провокувати».

Отже, схема така: 1) дробимо державу, якісь частини анексуємо напряму, десь ставимо у політичний спосіб лояльних політиків; 2) спираємося на страх, залякування та пропаганду «аби не було повторення такої війни».

У випадку Грузії це спрацювало. Тому нинішній грузинський режим такий цінний для Кремля, оскільки вселяє в них віру, що так само можна «повернути Україну»: половину «приєднати до Росії», десь у Центральній Україні поставити маріонеткові режими, а у Львові - «уряд», який буде розказувати, що «москалі - звірі, але краще їх не провокувати». Зрозуміло, все це — дурне випорожнення свідомості шизо-ідеологів, але дивлячись на Грузію, розумієш, яке майбутнє у Кремлі могли планувати для України.

Тому так бісяться кремлівські пропагандисти на кшталт симонян та обіцяють «стерти Тбілісі на порох», адже розуміють, що всі їхні спроби обдурити хід історії - марні. І Грузія теж уже повертається на нормальний, магістральний шлях розвитку, хоча там, очевидно, ще і буде довга та складна боротьба. Але і в Білорусі теж паде режим Лукашенка, і всі інші маріонеткові режими.

Можна нескінченно вибудовувати складні технологічні конструкти, вибудовувати механізм терору, прагнути всіх налякати… Але саму історію не налякаєш ніколи.

Текст опубліковано з дозволу автора

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