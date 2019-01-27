Тайна смерти Александра Македонского Вчера, 18:01 2521 Цей матеріал також доступний українською Самые интересные новости науки уходящей недели

Уходящая неделя принесла нам ряд интересных исследований. Например, мы узнали вероятную причину смерти Александра Великого и выяснили, что массивная черная дыра в центре Галактики направлена на Землю.

1Ученые предложили новую версию смерти Александра Македонского. Полководец мог страдать редким синдромом Гийена — Барре.

Из этого следует, что в последние дни своей жизни Александр Великий был полностью парализован. Это могло привести к тому, что его посчитали мертвым раньше времени. Такой мучительной смерти никому не пожелаешь.

2Ученые рассмотрели выбросы от сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути и обнаружили, что узкий луч излучения направлен прямо в сторону Земли. Т.е. прямо в нашу сторону.

Это означает, что черная дыра ориентирована довольно странно, как будто она лежит на боку. Ученые считают, что такое расположение не вступает в противоречие с законами физики, но тем не менее, это довольно странно.

3Ученые из Лондонского университета представили на суд общественности новую диету. И не простую, а золотую. Она может не только спасти жизни 11,6 млн людей в год, но и приостановить развитие парникового эффекта за счет сохранения земли, воды и биологического разнообразия, считают авторы работы.

Вряд ли инновационное питание понравится приверженцам традиционной домашней кухни, а и вообще любителям основательно поесть. Ученые предлагают удвоить потребление овощей, фруктов, орехов и бобовых растений. Ну а потребление привычных многим мяса и сахара должны сократиться на 50%.

4Ученые обнаружили в провинции Хэбэй в Китае останки странной рептилии, которая очень напоминала современного утконоса.

Существо получило название Eretmorhipis carrolldongi. Оно обитало в морях Земли примерно 250 млн лет назад.

Исследователи отмечают, что его маленькая голова была странно непропорциональна его большому телу, а крошечные глаза, вероятно, не могли видеть много. Но, несмотря на фактическую слепоту, "утконос" все же нашел способ охотиться на ничего не подозревающую добычу.

Ученые считают, что, подобно современному утконосу, эта морская рептилия триасового периода, возраст которой 250 млн лет, вероятно, использовала тактильные ощущения, чтобы обнаружить добычу на дне водоемов.

5И на закуску о веселом. Ученые из австралийского университета Маккуори опубликовали исследование, в котором разобрали вероятность смерти разных героев сериала Игра престолов. Результат порадует некоторых фанатов. Ну а некоторых, соответственно, расстроит. Смотря, насколько вы любите женских персонажей, вышедших из под пера Джорджа Мартина.