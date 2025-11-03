Цена измеряется жизнью. Что делать с побегом из армии

Итак, через 3−4 дня мы увидим новую статистику побега из армии. Генпрокуратура, обычно, до 7 числа каждого публикует цифры регистрации преступлений за предыдущий месяц, в том числе — дезертирства и самовольного оставления воинской части.

Это, на первый взгляд, небольшое событие. Но оно касается самой главной проблемы Украины — вопроса привлечения людей в армию. Напомню, за сентябрь эта цифра превзошла ошеломляющие 19 тысяч. И это картина, искаженная линзой официоза, — на самом деле все еще хуже.

Львиная доля СВЧ происходит из-за того, что боец не может перевестись в другую воинскую часть, где он нужен командирам. В свое время приобрела даже практика «перевод через СВЧ» — печальный диагноз нашей правовой системе.

Поэтому, что я предлагаю: как выйдет очередная статистика об этом смертельно опасном для нашего государства процессе, вместе попросим ответственных лиц улучшить ситуацию с переводами.

Предлагаю лайт-вариант.

Считаю, что если человек выполнял боевые задачи более 1 года, то имеет полное право на перевод в другую боевую часть — при условии, что там, на новом месте, его готовы принять. Сейчас такой перевод теоретически возможен, но чрезвычайно усложнен, что приводит к СЗЧ. Поэтому надо сделать его автоматическим, на уровне Армии+.

Для нынешних солдат война — это навсегда, прогнозируемый конец войны находится за горизонтом их жизни. Поэтому они имеют моральное право служить там, где их хотят видеть и где командиры их ценят — а значит, где подразделения с их участием будут воевать эффективнее.

Именно эффективность подразделений — это наша цель. Если подразделения становятся слабыми, то их следует присоединять к сильным, а не пытаться любой ценой поддерживать на плаву — потому что эта цена измеряется жизнями.

Вдумайтесь, что происходит.

Есть одни подразделения, которые являются суперэффективными, страдают от недостатка личного состава, не могут развиваться так быстро, как могли бы. Есть другие, которые похожи на болото, с боеспособностью на бумаге, а в жизни они только тянут ресурсы государства.

Предложенный механизм позволит подтолкнуть процессы оздоровления в армии, позволит воевать тем, кто хочет воевать, а не отбывать службу.

Я считаю, что каждый быстрый перевод — это потенциально спасенный от СЗЧ человек.

Прошу включиться в тему депутатов, министров и прочих причастных.

