Лозунг «звільніть Сирського» выполнен. Что дальше?

1. Главным источником реформ в государстве на данный момент являются люди с картонками, а главный вопрос — продолжат ли люди требовать перемен и каких именно?

2. На картонках были два лозунга — «верните Федорова» и «увольте Сырского». Теперь второй лозунг выполнен. Выполнен, очевидно, для того, чтобы не выполнять первый.

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3. Стало ясно, что конфликт касался не стратегии войны — иначе не стали бы так мгновенно и одновременно смещать и министра, и главкома, оставляя армию без какой-либо преемственности и передачи дел. Конфликт был не личным противостоянием Федорова и Сырского, поскольку в таком случае убрали бы кого-то одного. Остается одна прагматичная причина: конфликт шел за то, кто будет распределять 40 миллиардов евро европейского кредита на оборону Украины, разблокированного в мае. И единственная должность, от которой зависит это распределение, — министр обороны.

И единственная должность, от которой зависит это распределение, — министр обороны

4. Федоров получил предложения занять должности, смысл которых сводится лишь к тому, чтобы сделать с ним совместное фото — с рукопожатиями и улыбками. Но если Федоров сейчас примет любую должность, кроме поста министра обороны, это будет означать, что он не отстаивал принципы, а искал выгодное трудоустройство.

5. Очевидно, что публичная борьба — это подготовка к голосованию в Раде по кандидатуре министра, которое состоится в августе. И здесь возможны два варианта: либо Федорову удастся вдохновить людей и расширить движение поддержки в гражданском обществе и армии, либо новый кандидат Евгений Хмара — офицер, пользующийся авторитетом в войсках, работающих с беспилотниками, — сумеет завоевать политическую популярность, которая позволит собрать в его пользу необходимые голоса.

6. Главное — чтобы политический процесс не останавливал преобразования и решение ключевых проблем армии. Чтобы на повестке дня стояли и находили решение такие вопросы, как «Константиновка», «Славянск», «Краматорск», «Дружковка», «Доброполье», «Купянск», «Лиман», «Волчанск», «Сумы». Ведь если мы, обладая сейчас всеми возможностями и ресурсами, потеряем ключевые исторические города Донбасса, этот груз ляжет на совесть каждого, кто не сделал всего необходимого для спасения украинской земли.

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Текст опубликован с разрешения автора