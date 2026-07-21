О «совковом генерале» и молодом реформаторе

В 2022-м году я дал себе обещание не комментировать внутриполитические темы. Стараюсь не изменять себе, только военное дело — не политика, но когда спрашивают неожиданно в эфирах, провоцируют темами, которые я не хочу обсуждать, потому что это абсолютно мое конституционное право свободного гражданина, приходится переступать через себя…

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Но, принципам в своих социальных сетях я не изменяю себе. Ваши требования ничто, в сравнении с моими обещаниями данными годы назад.

А потому — о военном деле.

В далеком 1916-м году британский инженер Фредерик Ланчестер сформулировал законы — математические модели, ставшие фундаментом для военной науки. Не генерал, не боевой офицер, инженер заложил основы для понимания в военном анализе, моделировании боевых действий и т. д.

Адаптивность касается не только поля боя

Не буду углубляться в его модели, они крайне разнообразные, но главная их суть — высокая адаптивность при совершенно неожиданных сценариях. Адаптивность всех элементов, в зависимости от ситуации, как с учетом количественного и качественного превосходства противника, так и методологии как это превосходить.

Каждая модель, будь то линейная, или квадратная, полная математическая или вариативный квадрат, все является адаптивностью.

Адаптивность касается не только войск и фактора противостояния, адаптивность касается абсолютно всех ключевых элементов, занятых в противостоянии.

Украина с 2022 года демонстрирует высокий уровень адаптивности в условиях предельно динамичной войны, которой не знала ни современная, ни даже античная история войн и конфликтов. Но…

Но, адаптивность касается, повторюсь, не только поля боя. Победа заключается в адаптивности всех звеньев государства, от простого гражданина, до принимающего стратегического уровня решения, как на поле боя, так и во внешнеполитическом векторе.

Да, мы опережаем Россию в вопросах адаптивности, но не в достаточном количестве категорий, чтобы лидировать вчера, а не завтра, а сегодня мы на перекрестке осознания базовых принципов.

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Кому-то мешают осознанию этих принципов его собственные принципы, кому-то самоуверенность, кому-то низкий уровень IQ, кому-то то, что он просто бот в комментариях, безликий скрипт и так далее. Продолжать можно долго. Но факт — осознание и критическое мышление должны доминировать.

Выходить свободно на улицы Киева и высказывать точку зрению о том, что «совковый генерал» не имеет права находиться на своем посту, вам дал именно «совковый генерал» в 2022-м году отстоявший Киев, проведший Харьковскую операцию и освобождение Херсона. Веру в победу и каждое утро лицезрение результативности происходящего последние полгода по России и не только, вам дал молодой и перспективный реформатор.

Чего не хватает в этой формуле, дорогие друзья?

Адаптивности.

Если кто-то не понял, что я хотел сказать, что же, добро пожаловать в клуб тех, кому мешают осознанию этих принципов его собственные принципы, кому-то самоуверенность, кому-то низкий уровень IQ, кому-то то, что он просто бот в комментариях, безликий скрипт и так далее. Продолжать можно долго.

Украине нужна адаптивность на всех уровнях, или… Или, прогнозировать обратное даже не хочу. Ибо этот прогноз вам не понравится.

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Текст опубликовано с разрешения автора