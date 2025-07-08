Тектонический сдвиг Трампа

● Сырский рассказал, куда нацелился враг. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал наиболее угрожающие направления на фронте, где рашисты сосредоточивают свои основные усилия.

В ФБ Сырский написал, что в течение июня россияне пытались разбалансировать украинскую оборону, увеличивали интенсивность и количество ударов, стремились растянуть линию боевого соприкосновения. «Нашей задачей была стабилизация обстановки и сдерживание противника на угрожающих направлениях — прежде всего Северослобожанском, Добропольском, Покровском и Новопавловском, где враг сосредоточивает свои основные усилия, создал наибольшую концентрацию войск и, к сожалению, ощутимо преобладает в силах и средствах», — добавил он.

● Курщина и Белгородщина остаются частично украинскими. Александр Сырский во время заседания Ставки рассказал, что украинские войска восстановили позиции и удерживают территории в Курской и Белгородской областях РФ.

«Продолжаем сковывать в приграничье значительную группировку противника. Враг не обретет там спокойствия», — отметил главком.

● Оккупанты меняют направление ударов на востоке. Российские оккупационные войска, вероятно, меняют приоритет наступательных операций в Донецкой области в пользу Покровского направления (на северо-запад от оккупированного Донецка в направлении на Павлоград) вместо Константиновского (к северу от Донецка, в направлении на Краматорск-Славянск) после нескольких недель неудачных действий, направленных на продвижение к Константиновке.

Такое предположение высказали в своем отчете аналитики Института изучения войны (ISW).

● Закончилась длительная эпопея — бойцы вышли из окружения. Бойцы 1-го батальона 31-й отдельной мехбригады Сухопутных войск вышли из «кармана» севернее Ровнополя Донецкой области. Об этом сообщили аналитики проекта DeepState.

«Закончилась длительная эпопея по удержанию сложного участка фронта, окруженного с трех сторон. Все бойцы, которые находились на позициях, смогли выйти невредимыми, только один легкий ранен при выходе», — отметили в DeepState. Гарнизон этого участка фронта последние полтора месяца не так часто вел бои, ведь российские захватчики решили идти по трассе и через Новополье. Однако, добавляют в DeepState, перед этим там шли жестокие битвы и даже минометные расчеты принимали стрелковый бой. «В целом бойцы 31 ОМБр проявили стойкость и продержали значительно дольше, чем требовалось. Очередной подвиг украинской пехоты, именно на таких и держится многое на фронте», — подчеркнули аналитики.

● Тектонический сдвиг, — Трамп дает оружие. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что Штаты предоставят Украине дополнительную оборонную помощь. В частности, речь идет о поставках вооружения, необходимого для защиты от российской агрессии. Об этом он сказал во время встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

«Нам придется отправить еще оружие. Мы обязаны это сделать. Украина должна получить возможность защищаться. По ней очень сильно бьют», — подчеркнул Трамп. Он отметил, что речь идет прежде всего об оборонительном вооружении.

Американский лидер также выразил глубокое разочарование действиями Путина, заявив, что тот не останавливает войну, и из-за этого ежедневно гибнут люди. «Я разочарован тем, что Путин не остановился», — добавил он.

Представитель Пентагона Шон Парнелл объявил, что по указанию президента США в Украину направят дополнительное американское оборонительное вооружение. «Чтобы украинцы могли защищать себя, пока мы работаем над обеспечением прочного мира и прекращением убийств», — заявил он.

● Незамедлительно 10 ракет к Patriot. Дональд Трамп пообещал Владимиру Зеленскому немедленно отправить 10 ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot (это меньше, чем было в остановленной Пентагоном поставке в Украину), сообщило Axios со ссылкой на источники.

По данным издания, Трамп и его команда не хотят предоставлять большое количество ракет для Patriot. Лидер Белого дома хочет, чтобы европейские союзники также предоставляли больше собственных денег и материальных средств.

Кроме того, президент США предложил Германии продать Украине один из своих комплексов Patriot, написало Axios, ссылаясь на три источника, знакомые с переговорами: Трамп и канцлер Германии Фридрих Мерц не пришли к согласию по этому вопросу, однако обсуждение еще продолжается.

● В Белом доме будут говорить о ракетах. Помощники президента США сегодня обсудят вопрос поставки оружия Украине (в частности ракет для ЗРК Patriot), сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

США осталось лишь около 25% ракет-перехватчиков Patriot, необходимых для всех военных планов Пентагона после отправки части запасов на Ближний Восток, написала Guardian со ссылкой на собственные источники.

● Серьезные санкции от США наконец-то приближаются? Сенатор-республиканец Линдси Грэм ожидает, что Сенат будет продвигать двухпартийный законопроект о санкциях против страны-агрессора России, «который позволит накладывать тарифы и санкции на страны, которые поддерживают военную машину Путина и не помогают Украине». На своей странице в X он напомнил, что Украина согласилась на прекращение огня, в то время как российский диктатор продолжает игнорировать мирные усилия.

Грэм отметил, что пришло время предоставить президенту США Дональду Трампу больше инструментов для того, чтобы положить конец войне.

В то же время:

● ЕС готовит Москве самые жесткие ограничения. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что ЕС по инициативе Франции и в координации с американскими сенаторами готовит новый пакет самых жестких санкций против России с начала полномасштабного вторжения в Украину. «Они непосредственно истощат ресурсы, которые позволяют Владимиру Путину продолжать свою войну», — сказал он. Министр добавил, что санкции будут касаться не только энергетического сектора, в частности доходов от экспорта нефти, но и финансовых игроков в самой России и за ее пределами.

Барро подчеркнул, что после озвученного президентом США Дональдом Трампом предложения о 30-дневном прекращении огня, которое поддержала Украина, количество российских ударов по украинским городам выросло в пять раз. «Это не может продолжаться дальше, это должно прекратиться», — добавил он.

● «Черная метка» для Маркаровой. Время Оксаны Маркаровой, бывшего министра финансов, на посту посла Украины в США подходит к концу — как сообщило Суспільне со ссылкой на источник на Банковой, президент Владимир Зеленский уже сообщил ей об увольнении.

Судьба Маркаровой, если верить информации Bloomberg и Financial Times, определилась во время недавнего телефонного разговора Зеленского с американским коллегой Дональдом Трампом. Ее увольнение может стать частью масштабных кадровых изменений в правительстве, которые состоятся уже на следующей неделе.

● Стармер пообещал «усилить сотрудничество». Накануне президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с британским премьером Киром Стармером договорился усилить сотрудничество с ключевыми украинскими партнерами, в частности в рамках формата Рамштайн.

«Скоординировали нашу совместную дипломатическую работу и обсудили ожидания от встречи коалиции желающих, которая состоится в Риме уже через несколько дней. Работаем над тем, чтобы решения были максимально сильными», — заявил украинский лидер.

● ЕС срочно ищет деньги для Украины. Евросоюз пытается восполнить бюджетный дефицит Украины в размере $19 млрд на следующий год, написала Financial Times. По словам собеседников FT, Еврокомиссия обсуждает со странами-членами ЕС различные варианты, включая предоставление военной поддержки Украине в виде внебюджетных грантов, выделение Киеву кредитов из существующей программы поддержки G7 на сумму $50 млрд, а также дальнейшее привлечение российских активов, замороженных в ЕС.

По оценкам МВФ, финансовые потребности Украины на следующий год покрыты, но это при условии, что война закончится в этом году или в середине 2026-го, однако как ЕС, так и Украина не рассматривают этот сценарий как реалистичный.

● Возле Путина — эпидемия загадочных смертей. С начала полномасштабного вторжения в Украину в России зафиксировано не менее 20 загадочных смертей чиновников и лиц, связанных с властными структурами, сообщила The Moscow Times.

Среди недавних случаев — два представителя минтранспорта РФ. В частности, накануне министр Роман Старовойт по официальной версии совершил самоубийство. Тогда как его заместитель Андрей Корнийчук скончался от остановки сердца.

● Зеленский ввел санкции против компаний из КНР. Президент Владимир Зеленский ввел ограничения против пяти компаний, зарегистрированных в Китае. Санкции получили Чайна Эйжа Силк Роуд Интернешнл Трейд (Тяньцзинь) Ко., Сучжоу Экод Пресижн Меньюфекчуринг Ко., Шэньчжэнь Ройо Текнолоджи Ко., Шэньчжэнь Цзиньдуобан Текнолоджи Ко. и Нинбо БЛИН Мешинери Ко (чьи компоненты были найдены в ударных дронах, которыми РФ атакует Украину).

Китайские поставщики играют ключевую роль в обеспечении России комплектующими для производства ударных беспилотников, применяемых против Украины, сообщило Bloomberg. Речь идет о таких деталях, как электроника, камеры, двигатели, антенны и модули навигации.

В Хабаровске (Дальний Восток РФ) россияне с помощью китайцев построили завод, который стал одним из главных поставщиков дронов для армии РФ в частично оккупированной Херсонской области, написала The Moscow Times. Завод компании Аэро-хит, получающей государственное финансирование, планирует в этом году довести выпуск дронов до 10 тыс. штук в месяц и расширить производство за счет более продвинутых моделей.

И напоследок:

● ТЦК могут изменить формат работы. Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) могут изменить формат работы, частично переходя на дистанционное обслуживание граждан. Причина — длительные вражеские атаки со стороны российских войск, пояснил Виталий Саранцев, представитель командования Сухопутных войск. «Мы не говорим об обычном режиме. Формат меняется — для сохранения жизни и здоровья как работников ТЦК и СП, так и посетителей. Это предусматривает четкие алгоритмы безопасности», — отметил он.

По словам Саранцева, российские войска не впервые совершают атаки на ТЦК с целью сорвать процесс мобилизации. Во время предыдущих волн атак оккупанты пытались не только нанести ракетные удары, но и прибегали к попыткам информационного воздействия и организации диверсий с применением взрывных устройств.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.