Ответственный редактор, NV

Тектонический сдвиг Трампа

8 июля, 18:23
Чем жила страна 8 июля 2025 года

Сырский рассказал, куда нацелился враг. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал наиболее угрожающие направления на фронте, где рашисты сосредоточивают свои основные усилия.

В ФБ Сырский написал, что в течение июня россияне пытались разбалансировать украинскую оборону, увеличивали интенсивность и количество ударов, стремились растянуть линию боевого соприкосновения. «Нашей задачей была стабилизация обстановки и сдерживание противника на угрожающих направлениях — прежде всего Северослобожанском, Добропольском, Покровском и Новопавловском, где враг сосредоточивает свои основные усилия, создал наибольшую концентрацию войск и, к сожалению, ощутимо преобладает в силах и средствах», — добавил он.

Курщина и Белгородщина остаются частично украинскими. Александр Сырский во время заседания Ставки рассказал, что украинские войска восстановили позиции и удерживают территории в Курской и Белгородской областях РФ.

«Продолжаем сковывать в приграничье значительную группировку противника. Враг не обретет там спокойствия», — отметил главком.

Оккупанты меняют направление ударов на востоке. Российские оккупационные войска, вероятно, меняют приоритет наступательных операций в Донецкой области в пользу Покровского направления (на северо-запад от оккупированного Донецка в направлении на Павлоград) вместо Константиновского (к северу от Донецка, в направлении на Краматорск-Славянск) после нескольких недель неудачных действий, направленных на продвижение к Константиновке.

Такое предположение высказали в своем отчете аналитики Института изучения войны (ISW).

Закончилась длительная эпопея — бойцы вышли из окружения. Бойцы 1-го батальона 31-й отдельной мехбригады Сухопутных войск вышли из «кармана» севернее Ровнополя Донецкой области. Об этом сообщили аналитики проекта DeepState.

«Закончилась длительная эпопея по удержанию сложного участка фронта, окруженного с трех сторон. Все бойцы, которые находились на позициях, смогли выйти невредимыми, только один легкий ранен при выходе», — отметили в DeepState. Гарнизон этого участка фронта последние полтора месяца не так часто вел бои, ведь российские захватчики решили идти по трассе и через Новополье. Однако, добавляют в DeepState, перед этим там шли жестокие битвы и даже минометные расчеты принимали стрелковый бой. «В целом бойцы 31 ОМБр проявили стойкость и продержали значительно дольше, чем требовалось. Очередной подвиг украинской пехоты, именно на таких и держится многое на фронте», — подчеркнули аналитики.

Тектонический сдвиг, — Трамп дает оружие. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что Штаты предоставят Украине дополнительную оборонную помощь. В частности, речь идет о поставках вооружения, необходимого для защиты от российской агрессии. Об этом он сказал во время встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

«Нам придется отправить еще оружие. Мы обязаны это сделать. Украина должна получить возможность защищаться. По ней очень сильно бьют», — подчеркнул Трамп. Он отметил, что речь идет прежде всего об оборонительном вооружении.

Американский лидер также выразил глубокое разочарование действиями Путина, заявив, что тот не останавливает войну, и из-за этого ежедневно гибнут люди. «Я разочарован тем, что Путин не остановился», — добавил он.

Представитель Пентагона Шон Парнелл объявил, что по указанию президента США в Украину направят дополнительное американское оборонительное вооружение. «Чтобы украинцы могли защищать себя, пока мы работаем над обеспечением прочного мира и прекращением убийств», — заявил он.

Незамедлительно 10 ракет к Patriot. Дональд Трамп пообещал Владимиру Зеленскому немедленно отправить 10 ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot (это меньше, чем было в остановленной Пентагоном поставке в Украину), сообщило Axios со ссылкой на источники.

По данным издания, Трамп и его команда не хотят предоставлять большое количество ракет для Patriot. Лидер Белого дома хочет, чтобы европейские союзники также предоставляли больше собственных денег и материальных средств.

Кроме того, президент США предложил Германии продать Украине один из своих комплексов Patriot, написало Axios, ссылаясь на три источника, знакомые с переговорами: Трамп и канцлер Германии Фридрих Мерц не пришли к согласию по этому вопросу, однако обсуждение еще продолжается.

В Белом доме будут говорить о ракетах. Помощники президента США сегодня обсудят вопрос поставки оружия Украине (в частности ракет для ЗРК Patriot), сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

США осталось лишь около 25% ракет-перехватчиков Patriot, необходимых для всех военных планов Пентагона после отправки части запасов на Ближний Восток, написала Guardian со ссылкой на собственные источники.

Серьезные санкции от США наконец-то приближаются? Сенатор-республиканец Линдси Грэм ожидает, что Сенат будет продвигать двухпартийный законопроект о санкциях против страны-агрессора России, «который позволит накладывать тарифы и санкции на страны, которые поддерживают военную машину Путина и не помогают Украине». На своей странице в X он напомнил, что Украина согласилась на прекращение огня, в то время как российский диктатор продолжает игнорировать мирные усилия.

Грэм отметил, что пришло время предоставить президенту США Дональду Трампу больше инструментов для того, чтобы положить конец войне.

В то же время:

ЕС готовит Москве самые жесткие ограничения. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что ЕС по инициативе Франции и в координации с американскими сенаторами готовит новый пакет самых жестких санкций против России с начала полномасштабного вторжения в Украину. «Они непосредственно истощат ресурсы, которые позволяют Владимиру Путину продолжать свою войну», — сказал он. Министр добавил, что санкции будут касаться не только энергетического сектора, в частности доходов от экспорта нефти, но и финансовых игроков в самой России и за ее пределами.

Барро подчеркнул, что после озвученного президентом США Дональдом Трампом предложения о 30-дневном прекращении огня, которое поддержала Украина, количество российских ударов по украинским городам выросло в пять раз. «Это не может продолжаться дальше, это должно прекратиться», — добавил он.

«Черная метка» для Маркаровой. Время Оксаны Маркаровой, бывшего министра финансов, на посту посла Украины в США подходит к концу — как сообщило Суспільне со ссылкой на источник на Банковой, президент Владимир Зеленский уже сообщил ей об увольнении.

Судьба Маркаровой, если верить информации Bloomberg и Financial Times, определилась во время недавнего телефонного разговора Зеленского с американским коллегой Дональдом Трампом. Ее увольнение может стать частью масштабных кадровых изменений в правительстве, которые состоятся уже на следующей неделе.

Стармер пообещал «усилить сотрудничество». Накануне президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с британским премьером Киром Стармером договорился усилить сотрудничество с ключевыми украинскими партнерами, в частности в рамках формата Рамштайн.

«Скоординировали нашу совместную дипломатическую работу и обсудили ожидания от встречи коалиции желающих, которая состоится в Риме уже через несколько дней. Работаем над тем, чтобы решения были максимально сильными», — заявил украинский лидер.

ЕС срочно ищет деньги для Украины. Евросоюз пытается восполнить бюджетный дефицит Украины в размере $19 млрд на следующий год, написала Financial Times. По словам собеседников FT, Еврокомиссия обсуждает со странами-членами ЕС различные варианты, включая предоставление военной поддержки Украине в виде внебюджетных грантов, выделение Киеву кредитов из существующей программы поддержки G7 на сумму $50 млрд, а также дальнейшее привлечение российских активов, замороженных в ЕС.

По оценкам МВФ, финансовые потребности Украины на следующий год покрыты, но это при условии, что война закончится в этом году или в середине 2026-го, однако как ЕС, так и Украина не рассматривают этот сценарий как реалистичный.

Возле Путина — эпидемия загадочных смертей. С начала полномасштабного вторжения в Украину в России зафиксировано не менее 20 загадочных смертей чиновников и лиц, связанных с властными структурами, сообщила The Moscow Times.

Среди недавних случаев — два представителя минтранспорта РФ. В частности, накануне министр Роман Старовойт по официальной версии совершил самоубийство. Тогда как его заместитель Андрей Корнийчук скончался от остановки сердца.

Зеленский ввел санкции против компаний из КНР. Президент Владимир Зеленский ввел ограничения против пяти компаний, зарегистрированных в Китае. Санкции получили Чайна Эйжа Силк Роуд Интернешнл Трейд (Тяньцзинь) Ко., Сучжоу Экод Пресижн Меньюфекчуринг Ко., Шэньчжэнь Ройо Текнолоджи Ко., Шэньчжэнь Цзиньдуобан Текнолоджи Ко. и Нинбо БЛИН Мешинери Ко (чьи компоненты были найдены в ударных дронах, которыми РФ атакует Украину).

Китайские поставщики играют ключевую роль в обеспечении России комплектующими для производства ударных беспилотников, применяемых против Украины, сообщило Bloomberg. Речь идет о таких деталях, как электроника, камеры, двигатели, антенны и модули навигации.

В Хабаровске (Дальний Восток РФ) россияне с помощью китайцев построили завод, который стал одним из главных поставщиков дронов для армии РФ в частично оккупированной Херсонской области, написала The Moscow Times. Завод компании Аэро-хит, получающей государственное финансирование, планирует в этом году довести выпуск дронов до 10 тыс. штук в месяц и расширить производство за счет более продвинутых моделей.

И напоследок:

ТЦК могут изменить формат работы. Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) могут изменить формат работы, частично переходя на дистанционное обслуживание граждан. Причина — длительные вражеские атаки со стороны российских войск, пояснил Виталий Саранцев, представитель командования Сухопутных войск. «Мы не говорим об обычном режиме. Формат меняется — для сохранения жизни и здоровья как работников ТЦК и СП, так и посетителей. Это предусматривает четкие алгоритмы безопасности», — отметил он.

По словам Саранцева, российские войска не впервые совершают атаки на ТЦК с целью сорвать процесс мобилизации. Во время предыдущих волн атак оккупанты пытались не только нанести ракетные удары, но и прибегали к попыткам информационного воздействия и организации диверсий с применением взрывных устройств.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

